Anna Maria Tribuna è la pilota palermitana che ha portato in salvo i civili da Kabul. L’ultimo aereo stava per decollare dall’aeroporto di Kabul quando, improvvisamente, i talebani hanno aperto il fuoco. Al comando del C 130J, Anna Maria Tribuna ha mantenuto il sangue freddo, portando in salvo i civili.

Anna Maria Tribuna è un pilota dell’Aeronautica militare con duemila ore di volo alle spalle effettuate con la 46esima Brigata Aerea di Pisa. Di origini palermitane, la donna ha iniziato la sua carriera nell’Aeronautica diventando maggiore col grado di “combact ready”, ovvero sempre pronta al combattimento.

Alcuni giornalisti, presenti sul volo al momento degli spari, hanno raccontato di aver vissuto dei momenti concitati di panico. Tuttavia, la prontezza e la professionalità del comandante, il maggiore Anna Maria appunto, hanno permesso di evitare il peggio.

Arrivati a Islamabad per fare rifornimento, è arrivata la conferma dell’attacco. I talebani hanno sparato in direzione del velivolo senza colpirlo.









L’ Aeronautica Militare ha tuttavia smentito l’accaduto, dicendo che, nessun colpo era stato esploso verso l’aereo che stava per decollare, ma che il fuoco era stato aperto dai talebani per mantenere l’ordine nell’aeroporto preso d’assalto dalla gente in fuga.

Tanto il coraggio del pilota, tanto il sangue freddo e la lucidità che le hanno permesso di portare il suo carico umano in salvo.

Anna Maria Tribuna, in occasione di alcune precedenti interviste, raccontava di aver scelto una vita frenetica che la porta a vivere con la valigia sempre pronta, senza avere la certezza di dove potrà essere domani ma sempre in giro per il mondo per aiutare chi ha bisogno.

Grazie all’Aeronautica, dopo il colpo di Stato dei talebani, sono stati evacuati tantissimi civili, circa 4000 Afghani, mille donne e più di mille bambini. Le donne e le bambine sono le più esposte al rischio omicida della follia talebana.

La notizia della straordinaria impresa effettuata dal maggiore Anna Maria è comparsa sui giornali in maniera sensazionale. I giornali hanno quasi spettacolarizzato una azione che, per un pilota del calibro del maggiore Tribuna, è all’ordine del giorno.

Certamente, quello che alcuni giornali hanno fatto risaltare è stato puntare i fari sul fatto che sia stata proprio una donna a compiere un tale gesto eroico.

Sicuramente è giusto mettere in luce la bravura e il coraggio del pilota nel portare a termine questa operazione, conducendo tutti in salvo. Ma non lo è, di certo, sottolineare come sia stata proprio una donna a compiere l’impresa, come a dire, ecco, anche le donne, a volte, possono essere artefici di gesti straordinari.

Quasi la straordinarietà fosse nella persona, in quanto donna, e non nel gesto.

Irene Amenta

