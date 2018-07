26 anni fa, il 19 luglio 1992, moriva Paolo Borsellino, assassinato da Cosa nostra insieme a cinque agenti della sua scorta, a Palermo in via d’Amelio. Ad oggi sono ancora numerosi i misteri, i dubbi, i depistaggi (parola usata dagli stessi magistrati che ancora indagano su quegli eventi) che riguardano una delle pagine più buie della storia italiana.

La strage avvenne in un pomeriggio d’estate. La persona che imbottì di tritolo l’auto, fatta esplodere tramite un comando a distanza, era a conoscenza del fatto che di domenica Paolo Borsellino era solito andare a trovare la madre, la cui abitazione era sita in via Mariano D’Amelio a Palermo. Le scorte ritenevano quella via molto pericolosa, malgrado ciò, non giunse mai l’autorizzazione al divieto di parcheggio. Il magistrato andava a casa di sua madre durante il pomeriggio. E così fece il 19 luglio di 26 anni fa.

Fiammetta Borsellino, la figlia minore del magistrato, che all’epoca aveva solo 19 anni, in una lettera al quotidiano La Repubblica ha posto 13 domande a proposito delle indagini riguardanti la strage di via d’Amelio, per cercare di scalfire l’omertà che da 26 anni copre i numerosi depistaggi, seguiti all’attentato di matrice mafiosa in cui perse la vita il padre. È una lettera rivolta alle istituzioni e la prima domanda è proprio sul perché non ci fu maggiore protezione per Borsellino dopo la strage di Capaci. I successivi quesiti riguardano le indagini, la scomparsa dell’agenda rossa, il ruolo dei pentiti e delle procure che hanno indagato dal giorno della strage ad oggi.

Nel giorno del ventiseiesimo anniversario dell’attentato, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda così le vittime della strage:

«Onorare la memoria del giudice Borsellino e delle persone che lo scortavano significa anche non smettere di cercare la verità su quella strage. A ventisei anni di distanza – continua il presidente Mattarella – sono vivi il ricordo e la commozione per il vile attentato di via d’Amelio, in cui hanno perso la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Claudio Traina. Borsellino era un giudice esemplare: probo, riservato, coraggioso e determinato. Le sue inchieste hanno costituito delle pietre miliari nella lotta contro la mafia in Sicilia. Insieme al collega e amico Giovanni Falcone, Borsellino è diventato, a pieno titolo, il simbolo dell’Italia che combatte e non si arrende di fronte alla criminalità organizzata».

E per combattere la criminalità organizzata è necessario prima di tutto abbattere i muri dell’omertà, come diceva Paolo Borsellino: «Parlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene».

