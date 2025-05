Nell’era della connessione pervasiva, l’infanzia non rappresenta più un’isola lontana dal mondo tecnologico. Anzi, i bambini risultano sempre più immersi in dinamiche digitali complesse, al punto che una parte significativa di loro – il 17%, secondo un recente studio – dichiara di sperimentare ansia o nervosismo senza smartphone, tablet o altri dispositivi elettronici. Questo dato, tra i più emblematici, emerge dal rapporto “Come va la vita dei bambini nell’età digitale”, pubblicato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), che indaga in profondità il rapporto tra minori e tecnologie nei Paesi membri.

Un quadro articolato e basato su dati comparabili

Il rapporto si basa su una selezione di 45 indicatori internazionali, raccolti attraverso fonti ufficiali e standardizzate, che fotografano con precisione l’accesso, l’uso e gli effetti delle tecnologie digitali tra i bambini. Si tratta di una base di dati comparabili a livello globale, pensata per offrire una risorsa concreta a governi, enti di ricerca e responsabili delle politiche pubbliche. L’obiettivo è quello di fornire un quadro analitico utile a formulare strategie efficaci per promuovere il benessere dei più giovani, salvaguardando i benefici delle tecnologie e riducendo i rischi associati.

Accesso diffuso, ma non sempre equo

Uno dei primi elementi presi in esame dal rapporto riguarda l’accessibilità alle tecnologie digitali. In molti Paesi dell’area Ocse, l’accesso a dispositivi digitali e connessioni internet è ormai ampiamente diffuso. Tuttavia, permangono disparità significative: le famiglie con redditi più bassi, i contesti rurali o svantaggiati e le minoranze etniche spesso incontrano ostacoli nell’accedere a tecnologie aggiornate o a connessioni stabili. Questo divario digitale si riflette non solo nelle competenze, ma anche nelle possibilità di partecipazione alla vita sociale, educativa e culturale dei bambini.

Comportamenti online: un ecosistema complesso







La presenza dei bambini nel mondo digitale non si limita al possesso di strumenti tecnologici, ma coinvolge pratiche quotidiane e relazionali articolate. Il rapporto dell’Ocse esplora il tempo trascorso online, le piattaforme utilizzate, le finalità di connessione (gioco, studio, socializzazione) e la frequenza delle interazioni digitali. Emergono dati significativi: se da un lato la rete consente una maggiore socializzazione e accesso all’informazione, dall’altro vi è un rischio crescente di esposizione a contenuti inappropriati, cyberbullismo e forme di dipendenza.

Un 17% che segnala malessere alla disconnessione: il sintomo di un equilibrio fragile

L’indicatore secondo cui il 17% dei bambini si dichiara nervoso o ansioso in assenza dei dispositivi digitali rivela una realtà allarmante. Questo fenomeno, che in ambito clinico può essere associato a una forma embrionale di “dipendenza da internet”, suggerisce una difficoltà diffusa a gestire il distacco dalla dimensione digitale. L’impatto emotivo della disconnessione, soprattutto tra i più giovani, genera interrogativi sull’equilibrio tra vita online e offline, sull’autoregolazione e sull’importanza dell’educazione digitale fin dalla prima infanzia.

Benessere digitale

Uno degli aspetti chiave del documento è la riflessione sul concetto di “benessere digitale”. Si tratta di un equilibrio delicato che coinvolge la salute mentale, il sonno, l’autostima, la qualità delle relazioni e la sicurezza online. Il rapporto invita a considerare la digitalizzazione non solo in termini di opportunità educative o tecnologiche, ma come una dimensione che incide profondamente sulla crescita psicologica e sociale dei bambini. Ne deriva la necessità di promuovere una cultura della prevenzione e dell’accompagnamento educativo.

Il ruolo della scuola e delle famiglie

Nell’analisi Ocse emerge con chiarezza il ruolo fondamentale che istituzioni educative e nuclei familiari giocano nell’accompagnamento alla vita digitale. Le scuole sono chiamate non solo a integrare le tecnologie nei processi didattici, ma anche a formare competenze critiche nell’uso consapevole degli strumenti digitali. Al contempo, le famiglie devono essere sostenute attraverso politiche pubbliche che favoriscano la mediazione genitoriale, soprattutto nei contesti in cui i genitori stessi presentano lacune nella competenza digitale.

Minacce digitali: cyberbullismo e violazioni della privacy

Il report affronta anche le esperienze negative connesse all’uso delle tecnologie. Tra le principali minacce emergono il cyberbullismo, le molestie online, la manipolazione dei dati personali e la diffusione di contenuti dannosi. La protezione della privacy dei minori rappresenta una sfida cruciale, aggravata dalla rapida evoluzione delle piattaforme digitali e dalla difficoltà, per bambini e genitori, di comprendere appieno le implicazioni dell’esposizione online.

Strumenti per orientare le politiche pubbliche

Uno degli elementi più innovativi del rapporto è l’introduzione di strumenti pratici per le politiche pubbliche. I 45 indicatori internazionali offrono un sistema di monitoraggio utile a valutare l’efficacia degli interventi e a identificare le aree di maggiore vulnerabilità. La possibilità di confrontare dati tra diversi Paesi consente di riconoscere buone pratiche e di promuovere una cooperazione internazionale per la tutela dell’infanzia digitale.

Infine, l’Ocse auspica la definizione di una strategia educativa condivisa, capace di coniugare alfabetizzazione digitale, sensibilizzazione sui rischi e promozione di un uso positivo e creativo della tecnologia. La digitalizzazione dell’infanzia, infatti, non è un fenomeno transitorio, ma una trasformazione strutturale della società. In questo contesto, è fondamentale garantire che ogni bambino possa diventare un cittadino digitale consapevole, critico e tutelato.

Patricia Iori