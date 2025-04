Il futuro del trattamento del dolore potrebbe passare attraverso antidolorifici senza dipendenza, una speranza concreta per milioni di persone che convivono ogni giorno con dolori acuti o cronici. L’approvazione da parte della FDA di un nuovo farmaco non oppioide rappresenta un passo importante in questa direzione. L’interesse crescente per soluzioni efficaci ma prive di effetti collaterali gravi come la dipendenza sta spingendo l’industria farmaceutica a cercare nuove vie. La sfida è complessa, ma non impossibile.

La sfida degli antidolorifici senza dipendenza nel trattamento del dolore cronico

Per decenni, gli oppioidi sono stati i principali protagonisti nel campo della terapia del dolore severo. Farmaci come morfina o ossicodone hanno fornito sollievo a numerosi pazienti, ma al prezzo di un elevato rischio di assuefazione. Le statistiche parlano chiaro: dal 1999 al 2017, i decessi per overdose da oppioidi da prescrizione negli Stati Uniti sono aumentati del 400%. Anche nel Regno Unito, i casi legati all’uso di oppiacei continuano a salire.

La necessità di alternative sicure è evidente. Tuttavia, sviluppare nuovi analgesici è notoriamente difficile. Il dolore non è solo una questione fisica: anche fattori psicologici influiscono profondamente sulla sua percezione. Questo rende particolarmente arduo il compito di creare farmaci efficaci che non abbiano effetti collaterali pericolosi.







Il recente arrivo di suzetrigina (nome commerciale Journavx) rappresenta una novità significativa: si tratta del primo nuovo tipo di antidolorifico approvato dalla FDA in oltre vent’anni che non agisce sui recettori oppioidi. Il suo meccanismo si basa sul blocco selettivo dei canali del sodio (VGSC), in particolare del canale Nav1.8, coinvolto nella trasmissione del dolore nel sistema nervoso periferico. Questo approccio evita l’interazione diretta con il cervello, riducendo drasticamente il rischio di dipendenza.

Tuttavia, Journavx è attualmente indicato solo per dolori acuti di breve durata, come quelli post-operatori. Ciò solleva interrogativi sulla sua reale utilità nel trattamento del dolore cronico, che rappresenta un problema di ben più ampia portata. Le forme croniche, spesso resistenti ai trattamenti convenzionali, restano difficili da gestire a causa della complessità delle loro cause e dei meccanismi ancora poco compresi.

La ricerca di soluzioni sicure contro il dolore

La scienza del dolore è articolata: esistono tre principali categorie. Il dolore nocicettivo, legato a lesioni fisiche; quello neuropatico, causato da danni al sistema nervoso; e infine il dolore nociplastico, più misterioso, spesso privo di un danno evidente ma comunque debilitante. Un esempio emblematico è la fibromialgia, che colpisce soprattutto le donne e si manifesta con dolore diffuso e cronico.

È importante comprendere che il dolore, in quanto esperienza soggettiva, coinvolge anche le emozioni. Le stesse aree cerebrali che elaborano la sofferenza fisica sono legate all’ansia, alla paura e alla depressione. Proprio per questo motivo, il sollievo dal dolore è di per sé gratificante e attiva i centri del piacere nel cervello. Questa gratificazione, se potenziata da sostanze come gli oppioidi, può sfociare in dipendenza.

Ma è davvero possibile ottenere un sollievo efficace senza rischi di abuso? Gli esperti ritengono di sì. Alcuni farmaci come paracetamolo o ibuprofene non attivano il sistema della ricompensa in modo rilevante. La chiave, secondo molti ricercatori, è sviluppare antidolorifici senza dipendenza che non coinvolgano i recettori oppioidi o, se lo fanno, in modo selettivo e controllato.

Un esempio interessante è cebranopadol, un farmaco in fase avanzata di sperimentazione. Agisce sia sul recettore oppioide classico che su un altro recettore chiamato NOP, il quale sembra ridurre sensibilmente gli effetti indesiderati legati all’abuso, come l’euforia o la depressione respiratoria. In studi comparativi, i soggetti hanno mostrato una preferenza molto bassa per cebranopadol rispetto ad altri oppioidi comuni, suggerendo un potenziale ridotto di abuso.

Anche la cannabis medica è oggetto di studio. Un altro farmaco in fase di sperimentazione contiene THC a dosaggi sufficientemente bassi da non provocare effetti psicoattivi, ma abbastanza efficaci per alleviare il dolore cronico lombare. I risultati preliminari sono promettenti, ma serviranno ulteriori conferme.

Nonostante i progressi, la comunità scientifica resta cauta. Il dolore è un fenomeno complesso e variegato, e nessun farmaco può essere una soluzione universale. La direzione verso cui ci si muove è quella di un approccio integrato, che combini farmacologia, psicoterapia, neurostimolazione e altre tecniche non invasive. Solo così si potrà offrire una risposta efficace, personalizzata e sicura.

Elena Caccioppoli