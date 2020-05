Antigone: la donna che diede battaglia per uomini e Dei

Quanto pesa una manciata di terra nel palmo della mano? La giovane Antigone, una delle due figlie superstiti di Edipo, deve saperlo bene mentre la sparge di nascosto sul cadavere abbandonato del fratello Polinice. Per ordine del nuovo re di Tebe, Creonte, quel corpo sarebbe dovuto restare insepolto fuori dalle mura della città. A marcire, o a essere divorato dai saprofagi come qualsiasi carcassa di chi non ha avuto né famiglia né un nome. È la sorte riservata ai traditori. Il fratello di Antigone, infatti, per brama di potere ha mosso contro la propria città una guerra che l’ha quasi annientata. L’altro fratello, Eteocle, ugualmente responsabile della carneficina perché colpevole di essersi appropriato ingiustamente del trono, è già stato sepolto onorevolmente come difensore di Tebe. Polinice, invece, giace nella polvere: nonostante la sua colpa, questo grida vendetta agli uomini e agli Dei.

Del resto, afferma la sorella Ismene, cercando di dissuadere Antigone dal suo proposito, «non ha senso voler fare cose troppo grandi». La scelta, per l’altra figlia di Edipo, è semplice:

Chiedendo perdono ai morti, perciò, secondo Ismene ci si può solo inchinare ai vivi, perché si deve. Non è così per Antigone, che si congeda dalla sorella dicendole con rabbia:

In questa presa di posizione è racchiuso il senso più profondo – nonché il fascino ormai millenario – della figura di Antigone. Continuare a vivere permettendo che il fratello resti insepolto equivale, per l’eroina immaginata da Sofocle, a una lenta morte per perdita di dignità.

La figlia di Edipo non vuole sovvertire le leggi di Tebe, né impadronirsi del potere o consegnarlo ad altri. Esige soltanto che siano rispettate le norme della religione tradizionale, care agli Dei e antiche quanto il mondo, sulla sepoltura dei defunti. I Greci ritenevano, infatti, che il soffio vitale (psyché), essenza della persona, qualora il morto fosse rimasto insepolto non avrebbe potuto raggiungere l’Ade. Antigone, quindi, chiede solo il rispetto di una forma minimale di pietà religiosa e umana. Quella sufficiente perché lo spirito del fratello non debba vagare intrappolato in un mondo cui non appartiene più. E i suoi concittadini, i Tebani, sarebbero concordi nel concedere la sepoltura a Polinice, poiché condividono i sentimenti e le convinzioni religiose della giovane. Che, facendosi baluardo dei radicati valori della tradizione, legittimamente può dire del divieto di Creonte di seppellire il fratello:

A parole, Creonte vuol essere un sovrano equilibrato e giusto. Dopo la vergognosa tragedia di Laio ed Edipo, dopo la guerra fratricida tra Eteocle e Polinice, sostiene di desiderare per Tebe solo pace e stabilità. Questi obiettivi si possono conseguire solo, a suo parere, privando di ogni onore chi, come Polinice, nuoccia alla città, e mostrandosi inflessibili nei propri propositi. In realtà, come riveleranno proprio le parole di Creonte nel corso della tragedia, intorno al cadavere insepolto non ruota una questione di coerenza o giustizia. La vera preoccupazione del sovrano riguarda il proprio potere, che egli identifica con un assoluto controllo sulla vita civile e spirituale dei Tebani. Creonte ne è ossessionato al punto di diventare paranoico, sospettando della lealtà dei propri cittadini e addirittura del proprio figlio, Emone, promesso sposo di Antigone.

Creonte: Ma a chi la città ha scelto per capo bisogna obbedire pure nelle piccole cose, siano giuste o no. […]

Emone: Il tuo sguardo incute timore al popolo, per discorsi tali che non ti piacerebbe udire. Ma io, nell’ombra, posso ascoltare come la città piange questa fanciulla. Dicono che è la più immeritevole fra tutte le donne di morire così indegnamente per atti nobilissimi. […] Dunque non portare in te soltanto questa idea, che giusto è quello che dici tu e nient’altro. […]

Creonte: La città dunque mi dirà ciò che io devo ordinare?

Emone: Non vedi che hai parlato in modo infantile? […] Non esiste la città che è di un solo uomo.

Creonte: La città non appartiene a chi comanda?

Emone: Certo, governeresti bene da solo su una terra deserta. […]

Creonte: Dunque sono colpevole se rispetto il mio potere?

Emone: Ma non lo rispetti, calpestando gli onori dovuti agli Dei.