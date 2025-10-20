Una nuova operazione della Struttura per la Prevenzione Antimafia del Ministero dell’Interno ha fermato sul nascere il tentativo di penetrazione della criminalità organizzata nei grandi cantieri italiani e in particolare nei giochi Milano-Cortina. Diciotto imprese, tra cui sedici colpite da provvedimenti di interdittiva e due sottoposte a misure di prevenzione collaborativa, sono state escluse dai lavori legati alla ricostruzione post-sisma del Centro Italia e alle opere per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. L’obiettivo: blindare gli appalti pubblici da capitali illeciti e infiltrazioni dei clan.

Il rischio di un’economia inquinata

La decisione del Viminale, guidato dal prefetto Paolo Canaparo, si inserisce in una strategia più ampia voluta dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per rendere più rapido e incisivo il contrasto alle mafie economiche. In soli dieci mesi, le interdittive antimafia emanate dalla struttura sono salite a quaranta, a conferma di una vigilanza sempre più serrata sui grandi investimenti pubblici. L’obiettivo è chiaro: impedire che le organizzazioni criminali possano insinuarsi nei progetti, come quello dei giochi Milano-Cortina previsto per il 2026, che rappresentano una delle più grandi sfide infrastrutturali e simboliche del Paese.

Le imprese coinvolte, attive in gran parte nel comparto edilizio, avevano tutte chiesto l’iscrizione all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori, requisito indispensabile per partecipare a bandi pubblici di questa portata. La mappa geografica delle società a cui sono state mandate le interdittive parla da sola: sette hanno sede nella provincia di Foggia, due in quella di Caserta, due a Catania e una ciascuna a Torino, Teramo, Modena, Lecce e Ancona. Proprio la concentrazione nel Sud Italia dimostra quanto la criminalità, pur partendo da contesti territoriali lontani, riesca a proiettare la propria influenza verso i grandi eventi nazionali.

Dalle indagini condotte dal Gruppo interforze antimafia è emerso un quadro inquietante di connivenze e alleanze occulte. I rapporti tra alcune imprese e le organizzazioni criminali si articolavano attraverso legami familiari, frequentazioni assidue con esponenti di clan e accordi di reciproco vantaggio. Queste connessioni permettevano ai gruppi mafiosi non solo di esercitare pressioni e ingerenze illecite sull’economia legale, ma anche di condizionare in profondità il mercato, alterando la libera concorrenza con pratiche intimidatorie ed estorsive. In alcuni casi, si è trattato di infiltrazioni dirette in grado di orientare le scelte imprenditoriali.

La strategia della “prevenzione collaborativa”

Oltre alle interdittive, due imprese foggiane sono state sottoposte a misure di “prevenzione collaborativa” della durata di un anno. In questi casi, le autorità hanno riconosciuto che i tentativi di infiltrazione erano episodici e non ancora strutturati. Se al termine del periodo di controllo non emergeranno ulteriori legami con la criminalità, le aziende potranno essere riabilitate. In caso contrario, scatterà l’interdizione definitiva.

È un modello di intervento che mira non solo a punire, ma anche a prevenire e, quando possibile, a recuperare realtà economiche borderline prima che vengano assorbite completamente dai circuiti criminali.







Gli allarmi già lanciati: la lunga ombra sui cantieri olimpici

Il pericolo di infiltrazioni mafiose nei lavori per i giochi Milano-Cortina non è una novità. Già lo scorso anno, la Direzione Investigativa Antimafia aveva segnalato al Parlamento il rischio concreto di penetrazione dei clan nei cantieri legati ai Giochi. In Lombardia, una delle interdittive del 2024 aveva colpito una società edile coinvolta nella costruzione di un parcheggio interrato a Sondrio, parte del piano olimpico. Gli inquirenti avevano accertato legami diretti con esponenti della ’Ndrangheta.

Episodi analoghi erano stati documentati anche a Verona, dove due imprese del settore costruzioni erano risultate collegate a un network criminale attivo nel territorio.

La notizia dei nuovi provvedimenti ha suscitato la soddisfazione dell’associazione Libera, che ha lodato l’efficacia degli strumenti di prevenzione e controllo messi in campo. In una nota, l’organizzazione fondata da don Luigi Ciotti ha ricordato come la rapidità e la trasparenza delle azioni amministrative siano fondamentali per tutelare il bene comune. Libera ha inoltre ribadito che l’intelligenza artificiale e i sistemi di monitoraggio digitale possono offrire un aiuto concreto, ma non sostituiscono la responsabilità politica e civile di mantenere alta l’attenzione.

Un segnale di resistenza civile

Solo una settimana fa i Carabinieri avevano arrestato tre persone accusate di estorsione aggravata dal metodo mafioso per aver tentato di infiltrarsi negli appalti olimpici. L’intervento di oggi conferma come la macchina della prevenzione antimafia stia lavorando con determinazione per evitare che la criminalità organizzata trovi varchi nei grandi progetti del Paese. Ogni interdittiva è, in fondo, un segnale di resistenza civile: un modo per difendere la trasparenza, l’economia sana e la fiducia dei cittadini nello Stato.

Con l’operazione di ottobre, il Viminale ribadisce la volontà di costruire un sistema economico impermeabile alle pressioni mafiose. Le interdittive e le misure di controllo non sono solo atti amministrativi, ma un baluardo contro la penetrazione del potere criminale nel cuore produttivo del Paese. I giochi Milano-Cortina 2026 e la ricostruzione del Centro Italia rappresentano due sfide cruciali: vincerle nella trasparenza significherà dare un messaggio forte, che la legalità può essere il vero motore dello sviluppo.

Lucrezia Agliani