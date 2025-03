La Corte dei Conti ha avanzato una richiesta di risarcimento danni nei confronti di Antonello Nicosia, ex assistente parlamentare, coinvolto in un caso che ha sollevato scalpore per il suo legame con la criminalità organizzata. Nicosia, già condannato a 13 anni per associazione mafiosa e falso, è stato accusato di aver danneggiato in modo irreparabile l’immagine della pubblica amministrazione attraverso la sua condotta illecita. La Procura contabile ha quantificato il danno in 50mila euro, una cifra che, secondo gli inquirenti, rappresenta il risarcimento per il danno d’immagine subito dalle istituzioni in seguito al coinvolgimento di un loro collaboratore in attività mafiose.

La condanna penale: un quadro inquietante

Nicosia, 53 anni, ex esponente dei Radicali, è stato condannato nell’ambito dell’operazione “Passepartout” per i suoi legami con la mafia siciliana. La sua attività, secondo l’accusa, non si sarebbe limitata alla sola adesione a un’organizzazione mafiosa, ma avrebbe coinvolto anche attività criminali di grave entità, come il tentativo di estorsioni e omicidi. Il suo ruolo di assistente parlamentare, infatti, gli avrebbe permesso di entrare in contatto con mafiosi detenuti, sfruttando il suo incarico ufficiale per compiere operazioni di coordinamento delle attività mafiose, come la pianificazione di omicidi e la gestione di strategie criminali.

La Corte ha sottolineato che Nicosia, durante le sue visite in carcere, mascherava la sua appartenenza mafiosa. Apparendo come un innocuo collaboratore di giustizia, il suo obiettivo era quello di monitorare i pericoli legati alla cooperazione dei detenuti con le forze dell’ordine. Le sue visite, ufficialmente giustificate da motivi umanitari, avevano in realtà la finalità di proteggere gli interessi mafiosi e impedire che i detenuti collaborassero con la giustizia.

L’accusa della Corte dei conti: un danno irreparabile per le istituzioni

La Procura della Corte dei Conti ha ritenuto che la condotta di Nicosia abbia avuto un impatto devastante sull’immagine delle istituzioni pubbliche. Il suo ruolo, apparentemente istituzionale, ma in realtà strumentalizzato per fini illeciti, ha contribuito a deteriorare la fiducia dei cittadini nella pubblica amministrazione. Il fatto che un uomo con una condanna per associazione mafiosa avesse libero accesso alle carceri italiane è stato giudicato come un gravissimo errore da parte delle istituzioni. La Corte ha quindi deciso di chiedere un risarcimento di 50.000 euro, cifra che rappresenta una compensazione per il danno all’immagine dello Stato.

Nicosia, infatti, non solo ha abusato della sua posizione per perpetrare atti criminosi, ma ha anche danneggiato irreparabilmente la credibilità di un sistema già fragile come quello della giustizia e della pubblica amministrazione. Le sue azioni, secondo gli inquirenti, non solo hanno minato l’affidabilità delle carceri italiane, ma hanno anche sollevato seri interrogativi sul controllo delle istituzioni statali su chi ricopre incarichi di responsabilità.







I legami con la mafia e le modalità operative

Il caso di Nicosia si inserisce in un contesto più ampio di infiltrazioni mafiose nelle istituzioni. L’operazione Passepartout, che ha portato alla sua condanna, ha evidenziato come le organizzazioni criminali riescano a penetrare nelle istituzioni, sfruttando le maglie larghe del sistema amministrativo. L’assistente parlamentare aveva instaurato legami stretti con Accursio Dimino, noto boss mafioso di Sciacca, e con altri esponenti della criminalità organizzata. Grazie al suo ruolo, riusciva a eludere i controlli e ad entrare in contatto con mafiosi detenuti, sfruttando il suo incarico per scopi illeciti.

Le visite di Nicosia nelle carceri, che formalmente rientravano in un programma di tutela dei diritti dei detenuti, erano in realtà finalizzate a rafforzare i legami con i membri della mafia e a pianificare attività criminali. In tal modo, non solo la sua carriera politica e il suo incarico venivano utilizzati per fini illeciti, ma si danneggiava gravemente anche l’immagine delle istituzioni democratiche.

Conseguenze per la pubblica amministrazione e la giustizia

Il caso di Nicosia solleva importanti interrogativi sulla capacità dello Stato di controllare e monitorare le posizioni di potere all’interno delle istituzioni. Il fatto che un individuo con legami diretti con la mafia possa ricoprire ruoli così influenti pone seri dubbi sulla qualità del sistema di sorveglianza e controllo dei funzionari pubblici. La Corte dei Conti, con la sua richiesta di risarcimento, non solo ha voluto sancire la gravità delle azioni di Nicosia, ma ha anche lanciato un monito alle istituzioni affinché vengano potenziati i meccanismi di controllo, affinché episodi simili non si ripetano in futuro.

Le istituzioni, secondo la Corte dei Conti, devono ripristinare l’affidabilità della pubblica amministrazione, assicurando che le posizioni di potere non possano essere strumentalizzate da chi ha interessi mafiosi o illeciti. Il risarcimento richiesto, seppur simbolico rispetto all’entità del danno, rappresenta un tentativo di riparare il danno d’immagine subito dallo Stato e di riaffermare il principio di legalità e trasparenza.

Vincenzo Ciervo