Sappiamo tutti molto bene che il patrimonio artistico italiano è immenso e che le opere dei nostri artisti invadono i musei e le gallerie del mondo intero. Ma ci siamo mai chiesti davanti al David di Michelangelo, davanti alla Gioconda di Leonardo o a un qualunque altro capolavoro come sarebbe stato il mondo se quell’opera fosse andata perduta? Questo è quello che è successo alla scultura di Antonio Canova dedicata a George Washington.

Un po’ di Storia

Antonio Canova è il più grande esponente dell’arte scultorea tra il XVIII e XIX secolo (o della scultura in generale, chissà). La corrente artistica in voga in questo periodo storico è il Neoclassicismo. Nei libri di Storia dell’arte più sintetici si predilige trattare in modo approfondito generalmente soli due esponenti di questa corrente: Antonio Canova e Jacques-Louis David.

La ragione di questa povertà di portavoce è molto semplice. Il Neoclassicismo, come dice la parola stessa, si proponeva di replicare la maestosa bellezza e la perfezione stilistica del Classicismo greco. Per poterlo fare gli artisti di tutta Europa si sono concentrati principalmente sulla tecnica producendo opere bellissime ma povere di significati.

I due artisti citati, pur raggiungendo una tecnica straordinaria, hanno saputo creare opere ricche di contenuti e vibranti, capaci di rompere le barriere del tempo.

La scultura di George Washington

In questo contesto la fama di Antonio Canova si diffuse anche oltre oceano. Tant’è che Thomas Jefferson, terzo presidente degli Stati Uniti d’America, volle fortemente lo scultore veneto per la realizzazione della statua celebrativa di George Washington. Nel 1816 il parlamento del North Carolina commissionò la statua e nel 1821 fu esposta allo State House di Raleigh.

Il George Washington scolpito da Antonio Canova veste i panni di un condottiero romano, incarnando appieno lo stile Neoclassico. Difatti per rendere classico un soggetto quasi contemporaneo il metodo dello scultore (così come J. L. David fece per Maràt) è quello di creare un parallelismo tra gli ideali dell’epoca classica e il personaggio da raffigurare. Niente di meglio di un condottiero romano per l’integerrimo capo di stato George Washington.

Per una tragica fatalità nel 1931 lo State House venne distrutto da un incendio e la statua andò in frantumi.

Il progetto per il Washington di Antonio Canova

Xavier Salomon curatore capo della Frick Collection, uno dei musei più amati di New York commenta: “Se non fosse andata distrutta il Washington di Antonio Canova costituirebbe oggi senza dubbio uno dei principali tesori artistici degli Stati Uniti.”

Questo il motivo per cui Salomon (che, nonostante il nome possa risultare ingannevole, è nato a Roma) in collaborazione con Mario Guderzo direttore della Gipsotheca e Museo Antonio Canova, con la Venice International Foundation e la Friends of Venice Italy Inc. in questi mesi sta promuovendo un progetto espositivo per far conoscere la storia di questa scultura.

Si chiamerà Canova’s George Washington ed esporrà il modello originale in gesso conservato nella Gypsotheca e Museo di Possagno eseguito dallo stesso Antonio Canova nel 1818 e finalizzato alla realizzazione della statua in marmo.

Continua Xavier Salomon: “l’obiettivo di questo progetto è ridare vita a uno tra i più importanti capolavori europei del XIX secolo che raggiunsero l’America quando la storia della nuova nazione era agli albori. La statua incarna uno dei primi rapporti tra Italia e Stati Uniti e attraverso questa mostra ci auguriamo di rinnovare tale amicizia”.

L’esposizione si terrà dal 22 Maggio al 23 Settembre 2018 al Frick Collection di New York e dal 10 Novembre al 22 Aprile 2018 alla Gypsotheca e Museo di Possagno.

Carrieri Cesare Luca