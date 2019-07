Antonio Dikele Distefano: una serie Netflix a favore della diversità

Ventisette anni. Una carriera da scrittore ben avviata per Mondadori. Quattro libri. Fondatore di Esse Magazine, un punto di riferimento social per il mondo del rap in Italia. Un magazine che ha tanti meriti tra cui quello di aver modernizzato moltissimo il modo con cui i media affrontano il genere musicale.

Dice lo scrittore.

«I miei genitori vengono dall’Angola, ma io sono nato vicino a Varese. Quattro anni fa ho iniziato a scrivere per raccontare il mondo che mi circondava, e da allora non ho più smesso».

«Per me, per un ragazzo nero e italiano come Zero, che deve tutto all’Italia, la cosa più bella è che questa sarà la prima serie nella quale i protagonisti sono dei ragazzi neri italiani. Spero che questo possa aprire una porta a quegli attori neri che non hanno mai avuto un’occasione importante. Spero che questo possa essere un ponte verso chi non ci conosce e che non sa che tra noi africani siamo diversi, come sono diversi gli europei che nascono francesi o spagnoli o inglesi».

«La serie prende spunto dai personaggi e dall’ambientazione del mio ultimo libro Non ho mai avuto la mia età. Il progetto seriale, però, ha preso una strada diversa da quella del romanzo – racconta Antonio Dikele Distefano. Zero è la storia di un ragazzo speciale, di un ragazzo nero, che ha un superpotere: è in grado di conoscere la realtà delle cose, delle persone e delle relazioni, che si nasconde sempre dietro alle apparenze».