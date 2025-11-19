Quando Anwar al-Sadat annunciò di essere pronto a recarsi a Gerusalemme per parlare di pace davanti alla Knesset, il mondo rimase sospeso. Era il 1977, e nessun leader arabo aveva mai messo piede nello Stato d’Israele dalla sua fondazione, nel 1948.

Le guerre arabo-israeliane avevano costruito un clima di ostilità apparentemente insormontabile. Eppure, a soli quattro anni dalla guerra del Kippur, il presidente egiziano decise di compiere un atto che sarebbe entrato nella storia come uno dei gesti politici più audaci del XX secolo.

Il viaggio di Sadat a Gerusalemme rappresentò un punto di svolta. Aprì la strada agli Accordi di Camp David e al trattato di pace israelo-egiziano del 1979, ma provocò anche una frattura profonda nel mondo arabo e segnò il destino personale del presidente egiziano.

Dal panarabismo alla disillusione post-1973

Per oltre vent’anni, l’Egitto era stato un pilastro del panarabismo. Gamal Abdel Nasser, predecessore di Sadat, aveva ispirato milioni di persone con la sua visione di unità araba e resistenza contro Israele e l’Occidente. La Guerra dei Sei Giorni del 1967 aveva però infranto l’immagine d’invincibilità araba: Israele aveva conquistato la Penisola del Sinai, la Cisgiordania, Gaza, il Golan e Gerusalemme Est.

Quando Sadat divenne presidente nel 1970, ereditò un Paese provato militarmente ed economicamente. La guerra del Kippur del 1973, pur iniziata con un successo tattico egiziano, non aveva riportato il Sinai al controllo arabo. L’Egitto era schiacciato dai debiti e il sostegno sovietico non bastava più a garantire un equilibrio strategico soddisfacente.

Sadat comprese che l’unica via per la sopravvivenza politica ed economica dell’Egitto era uscire dal ciclo infinito di conflitto. La sua visione si allontanava dal panarabismo tradizionale: puntava ora a un pragmatismo politico, alla ricostruzione del paese e a una ridefinizione dei rapporti con gli Stati Uniti.

L’annuncio al Parlamento egiziano

Il 9 novembre 1977, in un discorso davanti al Parlamento egiziano, Sadat dichiarò di essere disposto ad andare “fino alla fine del mondo, anche alla Knesset, se ciò potrà evitare un’altra guerra”. L’annuncio suscitò incredulità. Per molti era solo una provocazione retorica. Ma quando il primo ministro israeliano Menachem Begin colse l’occasione e invitò pubblicamente Sadat a Gerusalemme, il presidente egiziano accettò.

Né Washington né Mosca credettero inizialmente che Sadat avrebbe davvero compiuto il viaggio. Lo stesso mondo arabo fu colto di sorpresa: nessuno immaginava che un leader egiziano potesse rompere così apertamente il fronte comune contro Israele.

Il viaggio a Gerusalemme

Il 19 novembre 1977, Sadat atterrò all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. La televisione trasmise in diretta le immagini del presidente egiziano che scendeva la scaletta dell’aereo, accolto da Begin con tutti gli onori. Era una scena destinata a diventare iconica: un capo di Stato arabo che stringeva la mano al premier di un paese considerato un nemico esistenziale da quasi tre decenni.

Sadat visitò immediatamente la Moschea al-Aqsa, luogo sacro per l’Islam, e poi il memoriale dell’Olocausto Yad Vashem. Quest’ultimo gesto fu particolarmente significativo perché era la prima volta che un leader arabo riconosceva apertamente la tragedia della popolazione ebraica europea, aprendo a una nuova narrazione possibile tra israeliani e arabi.

Il 20 novembre, Sadat parlò davanti alla Knesset. Il suo discorso, pronunciato in arabo e trasmesso in tutto il mondo, sottolineò la volontà di porre fine a un conflitto che stava distruggendo generazioni. Disse che la pace non è un dono, ma una necessità per garantire un futuro ai figli di entrambi i popoli. Parlò della restituzione dei territori occupati e dei diritti dei palestinesi, senza rinunciare alla dignità araba ma puntando al dialogo.

Le reazioni internazionali tra entusiasmo e sospetto

Il viaggio fu accolto con entusiasmo dagli Stati Uniti. Il presidente Jimmy Carter vide nell’iniziativa un’occasione unica per riaffermare il ruolo americano come mediatore nel conflitto mediorientale. Per l’Unione Sovietica, invece, fu un colpo durissimo: Sadat aveva già iniziato un processo di allontanamento da Mosca, ma con il viaggio a Gerusalemme siglava definitivamente la sua apertura verso Washington.

Il mondo arabo reagì con durezza. Paesi come Siria, Iraq, Libia e Algeria accusarono Sadat di tradimento e di aver abbandonato la causa palestinese. Nel 1979 l’Egitto fu sospeso dalla Lega Araba e molti Stati arabi ruppero le relazioni diplomatiche con Il Cairo. La frattura mostrava chiaramente quanto Sadat avesse scelto una strada autonoma e rischiosa, senza attendere un consenso panarabo.

Il ruolo di Carter e i negoziati di Camp David

Il viaggio del 1977 aprì una finestra diplomatica che gli Stati Uniti sfruttarono con rapidità. Nel settembre 1978, Carter invitò Sadat e Begin a Camp David per negoziare un accordo quadro. I colloqui furono lunghi e complessi. Sadat e Begin si scontrarono su questioni cruciali come il ritiro israeliano dal Sinai, lo status dei coloni e la questione palestinese.

Carter ebbe un ruolo decisivo, mediando ininterrottamente tra i due leader. Dopo tredici giorni di trattative, il 17 settembre 1978 furono firmati gli Accordi di Camp David, seguiti nel marzo 1979 dal Trattato di pace israelo-egiziano. Israele accettò il ritiro totale dal Sinai, mentre l’Egitto divenne il primo Paese arabo a riconoscere ufficialmente lo Stato di Israele. Sadat e Begin ricevettero il Premio Nobel per la Pace.







Le conseguenze interne

Se a livello internazionale Sadat fu celebrato come uomo di pace, in Egitto la situazione era più complessa. Molti egiziani vedevano positivamente la restituzione del Sinai, ma altri erano contrari alla pace separata con Israele. Gli oppositori appartenevano soprattutto ai gruppi islamisti e ai nazionalisti che consideravano l’accordo un tradimento della causa araba.

A questo malcontento politico si aggiungevano tensioni sociali e economiche legate alla politica di liberalizzazione economica avviata da Sadat con l’infitah. L’apertura del mercato aveva creato nuove disuguaglianze e alimentato proteste.

Il 6 ottobre 1981, durante la parata militare che commemorava la guerra del 1973, Sadat fu assassinato da un commando di estremisti islamisti appartenenti alla Jihad Islamica Egiziana. Gli aggressori consideravano il presidente un traditore per aver firmato la pace con Israele e per aver represso duramente le opposizioni interne.

Il trattato di pace firmato da Sadat è tuttora in vigore e continua a rappresentare uno dei pilastri dell’equilibrio geopolitico mediorientale.

Il lascito storico del viaggio a Gerusalemme

Il viaggio del 1977 rimane un evento epocale. Sadat fu il primo leader arabo ad accettare di trattare con Israele in modo diretto e pubblico, rompendo tabù politici che duravano da decenni. Il suo gesto non risolse, naturalmente, tutte le tensioni del conflitto arabo-israeliano, ma dimostrò che esistevano percorsi diplomatici alternativi. Il viaggio portò a una ridefinizione della leadership araba, contribuì a modificare il paradigma del conflitto e consolidò il ruolo degli Stati Uniti come mediatori principali nelle trattative.

Il viaggio di Anwar al-Sadat a Gerusalemme fu un atto di straordinario coraggio politico e personale. Il presidente egiziano sfidò l’opinione pubblica araba, le pressioni internazionali e persino il rischio personale per inseguire una visione di pace che riteneva essenziale per il futuro del suo paese. Sadat salì su un aereo verso Gerusalemme per cambiare la storia del Medio Oriente. E, nel bene e nel male, ci riuscì.

Sophia Spinelli