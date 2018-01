Durante lo studio sono stati esaminati i dati di 5.789 persone anziane, di età uguale o superiore ai 60 anni e provenienti da Spagna, Italia, Francia e Cina.

Gli studiosi hanno valutato quanto i soggetti aderissero alla dieta mediterranea usando Mediterranean Diet Score (MDS) ossia un punteggio compreso tra 0 e 9.

In particolare, gli individui anziani poco fedeli alla dieta(MDS 0-3) sono maggiormente soggetti a fragilità (38% in più) rispetto ai soggetti che seguono moderatamente la dieta (MDS 4-5).

Al contrario, gli individui più fedeli alla dieta (MDS 6-9) mostrano una riduzione pari al 56% del rischio di fragilità.

Tuttavia, la Dott.ssa Kate Walters, ribadisce che

Mentre i nostri studi includevano i principali fattori che potrebbero essere associati – come età, sesso, classe sociale, fumo, alcol, quanto si esercitavano e le loro condizioni di salute – potrebbero esserci altri fattori che non sono stati misurati e che non possiamo prendere in considerazione.