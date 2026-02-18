Negli equilibri demografici e sociali del Mezzogiorno si sta consumando una trasformazione silenziosa ma profonda. Non si tratta soltanto di un progressivo calo della popolazione residente o di un fisiologico riequilibrio tra aree del Paese: ciò che emerge dai più recenti studi è una dinamica strutturale che coinvolge generazioni diverse, accomunate da una mobilità crescente e da scelte di vita che ridefiniscono i confini geografici e familiari. Da un lato, migliaia di giovani altamente qualificati scelgono l’estero come approdo definitivo; dall’altro, aumenta il numero di anziani meridionali formalmente che trascorrono stabilmente la propria esistenza nel Centro-Nord, in un fenomeno che fotografa nuove forme di migrazione familiare.

I dati elaborati dalla Svimez offrono una chiave di lettura chiara: tra il 2002 e il 2024 oltre 63mila laureati under 35 originari del Mezzogiorno hanno lasciato l’Italia per trasferirsi oltre confine. Considerando i rientri, la perdita netta per le regioni meridionali si attesta intorno alle 45mila unità. Parallelamente, nello stesso arco temporale, il numero di anziani residenti al Sud ma di fatto stabilitisi nel Centro-Nord è quasi raddoppiato, passando da 96mila a oltre 184mila persone. Due movimenti distinti, ma connessi da un filo comune: la ricerca di opportunità, stabilità e reti familiari più solide altrove.







La rotta Sud-estero

Se in passato l’emigrazione giovanile meridionale si dirigeva prevalentemente verso le regioni settentrionali, oggi la traiettoria appare sempre più internazionale. La “rotta Sud-estero” non è più un fenomeno episodico o legato a congiunture temporanee, bensì una tendenza consolidata che coinvolge in misura significativa giovani in possesso di titoli di studio elevati.

La fuoriuscita di oltre 63mila laureati under 35 nell’arco di poco più di vent’anni rappresenta un dato da non sottovalutare. Non si tratta soltanto di un flusso numericamente rilevante, ma di una selezione qualitativa della popolazione: a partire sono soprattutto coloro che hanno investito anni nella formazione universitaria, spesso con risultati brillanti. Il Mezzogiorno, già segnato da fragilità economiche e occupazionali, si trova così a perdere una componente essenziale per l’innovazione e la competitività.

Anche tenendo conto dei rientri, che pure esistono, il saldo rimane fortemente negativo. La perdita netta di 45mila giovani qualificati costituisce un impoverimento strutturale, con effetti che si riverberano sul mercato del lavoro, sulla capacità imprenditoriale e sulla vitalità culturale dei territori di origine.

Capitale umano e divari territoriali

Il Sud continua a registrare difficoltà nel creare condizioni attrattive, sia in termini di opportunità lavorative coerenti con i percorsi di studio, sia per quanto riguarda la qualità dei servizi e delle infrastrutture.

La partenza di giovani laureati comporta una doppia perdita. Da un lato, vi è il mancato ritorno dell’investimento formativo sostenuto, in parte, dal sistema pubblico nazionale; dall’altro, si indebolisce la base demografica attiva, aggravando il già marcato squilibrio tra popolazione in età lavorativa e popolazione anziana.

In molte aree del Mezzogiorno si osserva così una spirale difficile da interrompere: meno giovani qualificati significa minore capacità di innovazione, minore attrattività per investimenti produttivi e, di conseguenza, ulteriori incentivi alla partenza.

I “nonni con la valigia”: l’altra faccia della mobilità

Se i giovani si spostano per lavoro e prospettive professionali, gli anziani lo fanno per ragioni prevalentemente familiari. Il fenomeno dei cosiddetti “nonni con la valigia” descrive una dinamica meno visibile ma altrettanto significativa. Si tratta di persone formalmente residenti nelle regioni meridionali che, di fatto, vivono stabilmente nel Centro-Nord, spesso per affiancare figli e nipoti trasferitisi in precedenza.

La scelta di spostarsi in età avanzata non è quasi mai dettata da esigenze lavorative. Piuttosto, risponde alla necessità di mantenere un legame quotidiano con i figli emigrati, di fornire supporto nella cura dei nipoti o, in alcuni casi, di ricevere assistenza in contesti dove l’offerta di servizi sanitari e sociali appare più strutturata.

Famiglie divise e nuove geografie affettive

La crescita dei “nonni con la valigia” riflette un mutamento nelle geografie affettive del Paese. Il Mezzogiorno non si svuota soltanto di giovani, ma vede progressivamente ridefinita la presenza dei propri anziani. Formalmente residenti al Sud, molti di essi trascorrono la maggior parte dell’anno in città del Centro-Nord, dove si sono stabiliti figli e nipoti.

Questa mobilità produce effetti complessi. Sul piano statistico, contribuisce a mantenere inalterati alcuni indicatori demografici nelle regioni meridionali, pur a fronte di una presenza effettiva inferiore. Sul piano sociale, comporta un riassetto delle reti di sostegno: i nonni diventano un elemento fondamentale per la conciliazione tra lavoro e famiglia nelle aree più dinamiche del Paese.

Disequilibrio demografico del Mezzogiorno

L’intreccio tra emigrazione giovanile e mobilità anziana accentua il disequilibrio demografico del Mezzogiorno. La fuoriuscita di giovani in età lavorativa e riproduttiva incide direttamente sui tassi di natalità, già tra i più bassi d’Europa. Parallelamente, la permanenza solo formale di una parte degli anziani altera la composizione reale della popolazione.

Il risultato è un territorio che invecchia sulla carta e si svuota nei fatti. Nei comuni più piccoli, soprattutto nelle aree interne, la combinazione di pochi giovani, scarse opportunità occupazionali e servizi ridotti alimenta un circolo vizioso che rende sempre più difficile invertire la rotta.

Una questione nazionale

Ridurre il fenomeno a un problema circoscritto al Sud sarebbe fuorviante. La mobilità dei giovani laureati verso l’estero e quella degli anziani verso il Centro-Nord sono espressione di squilibri che riguardano l’intero sistema Paese. La competizione internazionale per i talenti, le disparità territoriali nei servizi e nelle opportunità, la fragilità delle reti produttive in alcune aree sono elementi che chiamano in causa politiche nazionali ed europee.

Possibili interventi

L’immagine che emerge è quella di un Mezzogiorno attraversato da movimenti divergenti ma complementari: giovani che varcano i confini nazionali in cerca di opportunità e anziani che li seguono, almeno in parte, per ricostruire altrove l’unità familiare