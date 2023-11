Aperto il valico di Rafah: siamo aggrappati a un briciolo di umanità

Aperto il valico di Rafah, un raggio di speranza si è improvvisamente spalancato in un cielo carico di tensione e sofferenza. In mezzo a un conflitto brutale che ha devastato Gaza per oltre tre settimane, finalmente si è aperta una via di fuga per dozzine di palestinesi feriti, che da troppo tempo avevano bisogno di cure ospedaliere, e per centinaia di titolari di passaporto straniero. Le telecamere, poste lungo il confine settentrionale di Gaza, hanno catturato toccanti immagini di persone e veicoli che attraversavano i cancelli.

Il mondo intero ha assistito in diretta alle toccanti immagini delle troupe televisive posizionate sul confine settentrionale di Gaza. Decine di persone e veicoli attraversavano i cancelli verso il territorio egiziano, alcuni portando con sé pochi averi personali, simbolo di una vita sconvolta.

L’apertura del valico di frontiera di Rafah è il risultato di complesse trattative diplomatiche tra Egitto, Israele e Hamas, con il coordinamento degli Stati Uniti. Anche il Qatar ha svolto un ruolo cruciale nel mediare questi colloqui, cercando di portare sollievo alle sofferenze delle persone intrappolate nell’incubo del conflitto.

Tuttavia, la domanda che brucia in tutti si pongono è quanto a lungo rimarrà aperto il valico di Rafah. In questo momento cruciale, le pressioni internazionali crescono giorno dopo giorno, alimentate dalla necessità di alleviare la sofferenza umana.

Nelle ultime settimane, centinaia di persone si sono radunate al valico in diverse occasioni, sperando di fuggire da questa realtà caotica. Tuttavia, i disaccordi tra Egitto, Israele e Hamas hanno impedito loro di lasciare Gaza. Con poche eccezioni, come il rilascio di quattro ostaggi da parte di Hamas, la Striscia di Gaza è stata una prigione per i suoi abitanti.

Anche se gli aiuti umanitari sono riusciti a entrare a Gaza tramite 200 camion provenienti dall’Egitto, la popolazione ha continuato a soffrire e a vivere il terrore dei bombardamenti incessanti. Questo è il contesto in cui vivono 2,4 milioni di persone, tra cui cittadini di 44 paesi e 28 agenzie internazionali, inclusi organi delle Nazioni Unite.

L’apertura del valico è stata un raggio di speranza, ma è avvenuta in un momento in cui i palestinesi segnalavano una nuova interruzione dei servizi internet e telefonici a Gaza. Questo episodio è giunto poche ore dopo che gli attacchi aerei israeliani avevano raso al suolo edifici nelle vicinanze di Gaza City e mentre le truppe di terra combattevano i militanti di Hamas all’interno del territorio assediato.

La società di telecomunicazioni palestinese Paltel ha riferito dell’ennesima “completa interruzione” dei servizi internet e di telefonia mobile, isolando ulteriormente i residenti dal mondo esterno. Non è stata la prima volta, visto che le comunicazioni erano già state interrotte durante il weekend quando le truppe israeliane avevano invaso Gaza.

L’apertura temporanea del valico di Rafah rappresenta una piccola speranza per coloro che hanno sofferto in modo inimmaginabile a causa di questo conflitto. Ma in un mondo che deve ancora trovare una soluzione duratura per questa regione afflitta dalla violenza, la speranza è fragile, resta da vedere se questa apertura si rivelerà come un vero passo verso una soluzione o un momento di tregua in un conflitto che dura da troppo tempo.