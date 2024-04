Chi possiede un appartamento nel capoluogo piemontese e desidera metterlo in vendita, deve, per prima cosa, capire quanto possa valere.

Per fare questo, è possibile ricorrere a un valutazione immobili Torino che, oltre a prendere in considerazione l’andamento del mercato immobiliare, analizzi caratteristiche specifiche della casa e del quartiere. Laddove il valore ottenuto fosse affatto diverso da quello che ci si sarebbe aspettati, sarebbe possibile effettuare alcuni interventi di restauro e manutenzione finalizzati ad aumentarlo.

In questo articolo andremo a scoprire come accrescere il valore di un appartamento nel torinese attraverso alcuni interventi mirati.

Effettuare interventi di efficientamento energetico

L’abbattimento dei consumi energetici e la spinta verso un mercato immobiliare sempre più green rendono molto appetibili le abitazioni sottoposte a interventi di efficientamento energetico, aumentandone il valore di mercato.

I lavori che possono essere effettuati sono svariati e, tra i tanti, rientrano:

l’installazione di pannelli solari fotovoltaici con accumulatori e allaccio alla rete;

con accumulatori e allaccio alla rete; la coibentazione di pareti e tetto attraverso il posizionamento del cappotto termico;

attraverso il posizionamento del cappotto termico; l’installazione di caldaie a condensazione e pompe di calore;

il posizionamento di infissi con elevato livello di isolamento termico.

Rinnovare gli impianti idrici

Non solo il consumo di energia elettrica, ma anche quello dell’acqua deve essere tenuto sotto controllo. Per questo motivo, un buon metodo per aumentare il valore dell’immobile consiste nel rinnovare l’impianto idrico e nell’installare rubinetti e sciacquone WC a consumo ridotto.

Valorizzare il giardino

A Torino, una casa dotata di giardino privato è molto più ambita di una che ne è priva. Ciononostante, se il giardino non viene curato da molti anni, potrebbe non essere poi così interessante.

Per dare più valore all’immobile, via libera agli interventi di giardinaggio volti a trasformare l’area verde della casa in uno spazio confortevole e accogliente. Oltre a tagliare l’erba e a piantare alberi e fiori, è possibile, se lo spazio lo permette, posizionare un gazebo o una pergola, prestando naturalmente attenzione agli eventuali permessi necessari.

Rifare i pavimenti

Il rifacimento del pavimento è una delle prime operazioni effettuate da chi acquista una nuova casa. Per questo motivo, un bel pavimento appena rifatto, in linea con il gusto moderno e con il target a cui la casa è potenzialmente destinata, può aumentarne il valore, rendendola, al contempo, molto più interessante.

Le possibilità, da questo punto di vista, sono numerose, e vanno dall’uso del gres porcellanato, uno dei materiali più versatili e resistenti oggi disponibili, al classico parquet. Per non sbagliare, meglio affidarsi a un interior designer.

Ripensare gli spazi in ottica moderna

Se decidete di rivolgervi a un interior designer, non limitatevi alla scelta di un nuovo pavimento, ma prendete in considerazione la possibilità di ripensare gli ambienti interni al fine di renderli quanto più adatti possibile alle esigenze contemporanee. Spaziosi open space, piccoli locali da adibire a ufficio domestico, ottimizzazione degli spazi e uso ottimale della luce sono solo alcune delle possibilità che vi aiuteranno a donare più valore alla vostra casa di Torino e a venderla a un prezzo superiore.

Imbiancare le pareti

Se non volete effettuare interventi troppo complessi, ma desiderate comunque fare qualcosa per aumentare il valore della casa, potete decidere di dare una rinfrescata alle pareti. Una casa ordinata e pulita, con le pareti tinteggiate di fresco oppure impreziosite con moderne carte da parati, fa certo un’impressione migliore rispetto a una con pareti macchiate, umide o, peggio ancora, ammuffite e può aiutarvi a spuntare un prezzo migliore.

Arredare prima di vendere: sì o no?

Qualcuno dice di sì, qualcun altro pensa sia meglio evitare. Arredare una casa da mettere in vendita non è certo semplice, in quanto la scelta degli arredi è molto personale, ciononostante, alcuni acquirenti preferiscono avere subito a disposizione un appartamento completamente arredato e pronto ad accoglierli.

Prima di arredare la casa che volete vendere, consultatevi con il vostro agente immobiliare, il quale ne saprà certo più di voi.