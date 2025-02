È stato Renzo Piano la scorsa settimana a lanciare l’appello per proteggere i cinema storici della Capitale. All’SOS hanno risposto in moltissimi tra registi, attori e celebrità, che hanno subito sottoscritto le posizioni del celebre architetto e la protesta di Martin Scorsese indirizzata a Mattarella e Meloni.

L’appello è stato lanciato la scorsa settimana dal celebre architetto nel corso di un intervento pubblicato da Repubblica. L’emergenza lanciata da Renzo Piano è legata ad un’iniziativa della Regione Lazio proposta dal centro-destra che verrà votata nei prossimi giorni: quella di “bonificare”, per così dire, le sale cinematografiche storiche in disuso e, invece di valorizzarle, reintegrarle nella grande macchina del mercato dei consumi, trasformandole in centri commerciali o in catene di supermercati.

La proposta di legge regionale concerne alcune “semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”. Questa, già approvata dalla Giunta l’8 agosto 2024, andrà prossimamente al voto del Consiglio. Ciò che all’interno della proposta ha suscitato l’indignazione di molti è la parte relativa alla modifica di regole precedentemente introdotte dalla maggioranza di Zingaretti, che prevedono la tutela degli spazi culturali per evitare la trasformazione di questi in spazi commerciali. Nella nuova proposta dell’Assessore Ciacciarelli, queste regole vengono riviste o addirittura cancellate.

Il primo a prendere posizione contro la proposta è stato Renzo Piano, che ha mosso un appello “affinché i cinema, questi preziosi “luoghi per la gente”, siano preservati nel tessuto urbano delle nostre città, e in particolare quelli di Roma”. La voce di Piano è cresciuta negli ultimi giorni fino a diventare un coro di registi, attori e sportivi che stanno facendo appello direttamente al Capo dello Stato perché questa legge non passi.







Le star si uniscono a Renzo Piano

Tra le celebrità che hanno accolto l’SOS di Renzo Piano ci sono grandi del mondo del cinema quali Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, J.J. Abrams, Judd Apatow, Fanny Ardant, Yorgos Lanthimos, Olivier Assayas, Damien Chazelle, Willem Dafoe, John Landis, Ken Loach, Radu Mihaileanu, Isabella Rossellini, Alfonso Cuarón, David Cronenberg.

Una lunga lista di celebrità di fama internazionale sta facendo fronte comune per proteggere quelli che sono stati dei luoghi sacri della storia del cinema nella capitale. Tra i tanti anche Martin Scorsese, noto per i suoi legami con l’Italia, che ha preso l’iniziativa di mettere insieme un appello indirizzato direttamente al Presidente della Repubblica e alla Presidente del Consiglio.

“Come ha detto bene Renzo Piano sull’attuale situazione dei cinema di Roma, è chiaro che il tentativo di riconvertire gli spazi destinati a una possibile rinascita culturale della Città Eterna in alberghi, centri commerciali e supermercati è del tutto inaccettabile. Una tale trasformazione rappresenterebbe una perdita irrevocabile: un profondo sacrilegio non solo per la ricca storia della città, ma anche per l’eredità culturale delle generazioni future. Invitiamo i nostri colleghi di tutto il mondo, i direttori dei festival e tutti gli operatori culturali a firmare questa lettera per salvare l’ultima possibilità di riscatto di una delle città culturali e artistiche più importanti del mondo”, scrive Scorsese.



Ad unirsi a questo gruppo di “Avengers” dei cinema storici c’è anche Francesco Totti, che in un post della fondazione Piccolo America di qualche giorno fa ha dichiarato:

“Da bambino, a Porta Metronia, non mi faceva sognare solo il calcio, ma anche andare al cinema. Nel quartiere ce n’erano tanti: a San Giovanni il Royal, il Paris, il Maestoso a li amavo tantissimo. Non capisco come si possa pensare di trasformare i cinema abbandonati di Roma in altri centri commerciali e supermercati. […] Abbiamo bisogno di luoghi per lo sport, la cultura, asili nido e scuole, non di altri centri commerciali“.

Il sistema capitalistico ha invece bisogno di fare spazio perché la macchina dei consumi funzioni. Non contano dunque il valore storico, la rilevanza culturale o quella ambientale di luoghi ed edifici: se questi non fruttano, vanno rimpiazzati. Lo stesso accade tutti i giorni non solo per le sale di cinema storici o per i teatri, ma anche per parchi, giardini e spazi verdi che, essendo inutili a monetizzare, vengono asfaltati per piazzarci sopra l’ennesimo punto vendita di un grosso franchising, uguale a tutti gli altri. Negozi e spazi commerciali clonati che pian piano coprono l’identità delle città rendendole sempre più anonime.

Alessia Cancian