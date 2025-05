L’apprendimento, una delle funzioni più sofisticate e fondamentali del cervello, si rivela essere un processo governato da una moltitudine di regole contemporanee e variabili, piuttosto che da un principio unitario. È questa la conclusione a cui è giunto un gruppo di neuroscienziati dell’Università della California a San Diego, al termine di un’approfondita ricerca durata diversi anni e recentemente pubblicata sulla prestigiosa rivista Science.

La ricerca, condotta su modelli murini, offre un’immagine profondamente rinnovata della plasticità neuronale, suggerendo che i neuroni non adottano una strategia uniforme nell’assimilazione delle informazioni. Al contrario, ogni singola cellula nervosa appare capace di applicare criteri multipli e simultanei per elaborare e integrare nuovi dati, e questo comportamento varia significativamente a seconda della regione della cellula coinvolta.

Una rivoluzione nelle neuroscienze

Fino a oggi, gran parte della letteratura neuroscientifica ha ipotizzato che l’apprendimento fosse regolato da un meccanismo di adattamento omogeneo: si supponeva che i neuroni modificassero le proprie connessioni sinaptiche secondo principi generalizzati e coerenti. Tuttavia, i nuovi dati sperimentali dimostrano una realtà ben più dinamica. Le cellule nervose, infatti, sembrano agire secondo una logica modulare, adottando strategie differenziate a livello delle diverse porzioni della loro struttura, in particolare tra il corpo cellulare e i dendriti.

Secondo i ricercatori, questa flessibilità non è casuale, ma risponde alla necessità di ottimizzare l’efficienza e la specificità dell’apprendimento. Un neurone, infatti, non riceve stimoli da un’unica fonte, ma è continuamente bombardato da segnali differenti, provenienti da aree cerebrali diverse. Applicare una sola regola adattiva in tutte le sue parti sarebbe limitante e inefficace.

L’esperimento: l’apprendimento visto dal vivo

La ricerca si è concentrata in particolare sull’attività dei neuroni della corteccia visiva dei topi. Utilizzando tecniche avanzate di imaging, come la microscopia a due fotoni e l’optogenetica, gli scienziati sono riusciti a monitorare il comportamento sinaptico delle cellule durante il processo di apprendimento visivo. I topi erano sottoposti a compiti che richiedevano il riconoscimento di stimoli visivi complessi, e i ricercatori osservavano in tempo reale come i singoli neuroni rispondessero a questi stimoli.

Ciò che è emerso è sorprendente: all’interno dello stesso neurone, alcune sinapsi si rafforzavano, segno di apprendimento, mentre altre, contemporaneamente, si indebolivano o rimanevano invariate. Questo indica che lo stesso neurone può apprendere selettivamente, modificando solo certe connessioni in base al tipo di informazione ricevuta. In pratica, il cervello ottimizza le proprie risorse scegliendo in maniera precisa dove e come intervenire per modificare la propria struttura funzionale.

Le diverse regole dentro una stessa cellula

Un aspetto particolarmente interessante riguarda la localizzazione delle modifiche sinaptiche. I dendriti, le ramificazioni che ricevono input da altri neuroni, sembrano essere la sede di una varietà di “micro-regole” che determinano la plasticità locale. Ogni segmento dendritico appare quasi come un’unità funzionale indipendente, capace di integrare segnali e decidere autonomamente come adattarsi.

Al contrario, il corpo del neurone (il soma) opera secondo logiche più generali, volte a regolare l’attività complessiva della cellula. La coesistenza di queste due modalità di apprendimento — una globale e una locale — suggerisce che il cervello ha sviluppato un’architettura profondamente sofisticata, in grado di bilanciare flessibilità e stabilità.







Comprendere i meccanismi reali con cui il cervello apprende potrebbe, infatti, aprire la strada a nuovi approcci terapeutici per trattare disturbi neurologici e cognitivi. Patologie come l’Alzheimer, l’autismo e i disturbi dell’apprendimento potrebbero essere meglio comprese, e forse anche curate, intervenendo sulle dinamiche plastiche delle singole sinapsi.

Inoltre, questa nuova comprensione della plasticità neuronale potrebbe influenzare in modo significativo anche lo sviluppo di intelligenze artificiali. I sistemi di apprendimento automatico, finora ispirati a modelli cerebrali semplificati, potrebbero trarre beneficio da un’imitazione più fedele dei principi biologici di apprendimento, introducendo modelli adattivi multilivello.

Superare il mito della regola unica

La scoperta smentisce un mito ricorrente nella divulgazione neuroscientifica, quello dell’esistenza di una “regola aurea” dell’apprendimento. L’idea di un principio unico, valido per tutte le sinapsi e per ogni neurone, si dimostra ormai inadeguata. La realtà è molto più frammentata e, proprio per questo, potenzialmente più efficace. È la coesistenza di strategie molteplici, applicate in parallelo, a garantire al cervello umano (e animale) la sua straordinaria capacità di adattamento.

Come ha ricordato uno degli autori dello studio, il professor Gabriel Popescu, «dobbiamo cominciare a pensare ai neuroni non più come semplici sommatori di segnali, ma come entità complesse, composte da sottocomponenti che operano in maniera semi-autonoma». Questo nuovo paradigma potrebbe segnare un punto di svolta nella comprensione della mente.

Nel prosieguo delle ricerche, il team di San Diego intende esplorare se questa molteplicità di regole valga anche per altre aree del cervello, come la corteccia prefrontale o l’ippocampo, che svolgono ruoli chiave nei processi decisionali e nella memoria. Un’altra linea di indagine sarà quella di determinare in che modo esperienze diverse — ad esempio l’apprendimento motorio o quello sociale — influenzino la scelta delle regole adottate dai neuroni.

Patricia Iori