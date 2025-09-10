Nella giornata di martedì 9 settembre, il porto di Brindisi ha accolto la nave umanitaria Sea-Eye, con a bordo 52 migranti salvati nel Mar Mediterraneo nel corso di due distinte operazioni di soccorso. La presenza di tre neonati e due donne in gravidanza ha reso ancora più delicata la gestione dello sbarco, che si è svolto sotto il coordinamento della Prefettura con la partecipazione di medici, operatori sanitari, forze dell’ordine e polizia locale.

I migranti, provenienti principalmente da Egitto, Eritrea e Somalia, sono stati subito presi in carico dal sistema di accoglienza pugliese e avviati verso centri di prima ospitalità presenti nella regione. L’operazione si è conclusa senza criticità, ma ha riportato in primo piano il tema della pressione migratoria sulle coste italiane.

Lampedusa: emergenza continua

Mentre a Brindisi si organizzava l’accoglienza della Sea-Eye, a Lampedusa si consumava una situazione ben più complessa. Nelle ultime ore, infatti, l’hotspot di contrada Imbriacola ha raggiunto la quota di 1.802 ospiti, un numero che non si registrava da mesi e che rischia di mandare in tilt la gestione logistica della struttura.

Il rallentamento dei trasferimenti verso la Sicilia e la penisola aggrava la condizione di sovraffollamento: lunedì sera sono stati imbarcati soltanto 199 migranti su un traghetto di linea, mentre per martedì mattina era stato programmato un nuovo trasferimento di appena 100 persone.

Intanto, continuano a susseguirsi gli arrivi di piccole imbarcazioni provenienti soprattutto dalle coste tunisine.

La cronaca più drammatica riguarda due giovani migranti morti, con ogni probabilità a causa di intossicazione da idrocarburi, durante la traversata del Mediterraneo. I loro corpi sono stati sbarcati a Lampedusa e trasferiti alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana, dove è prevista l’ispezione cadaverica.

Si trovavano su un’imbarcazione di circa otto metri insieme ad altri 44 migranti originari di Egitto, Eritrea, Etiopia, Gambia e Algeria. Alcuni superstiti, intossicati dai fumi, sono stati immediatamente ricoverati presso il poliambulatorio locale. Un ulteriore gruppo di persone, soccorso in circostanze analoghe, ha raccontato di aver pagato circa 1.200 euro per affrontare la traversata su un fragile barchino di cinque metri partito dalle coste tunisine.

Il quadro nazionale degli sbarchi

I dati ufficiali del Ministero dell’Interno fotografano un fenomeno in crescita, ma meno intenso rispetto al picco registrato due anni fa. Dall’inizio del 2025 a oggi sono 46.869 i migranti sbarcati in Italia, un aumento del 5,4% rispetto allo stesso periodo del 2024, quando erano stati 44.434. Il confronto con il 2023, che aveva superato i 115.000 arrivi, evidenzia invece un netto calo.

Le ultime giornate hanno registrato un ritmo particolarmente intenso, con 2.248 arrivi in soli tre giorni. Per quanto riguarda le nazionalità dichiarate al momento dello sbarco, la quota più significativa è rappresentata dal Bangladesh (29%), seguito da Egitto (13%), Eritrea (13%), Pakistan (7%) e Sudan (5%). Aumenta anche il numero dei minori stranieri non accompagnati, già oltre quota 8.000 in pochi mesi, quasi a eguagliare il dato complessivo dell’intero 2024.







Le Ong e i vincoli burocratici

Mentre la Sea-Eye completava la sua missione a Brindisi, un’altra organizzazione non governativa denunciava nuove difficoltà. La nave Aurora, unità veloce della Ong Sea Watch, è stata sottoposta a fermo amministrativo dalle autorità italiane. Il provvedimento, secondo quanto riferito dall’organizzazione, sarebbe legato alla scelta di far sbarcare 75 migranti a Pozzallo anziché a Reggio Calabria, porto assegnato ufficialmente ma irraggiungibile per mancanza di carburante.

Sea Watch parla di “ostacoli burocratici usati come pretesto per bloccare il soccorso civile”, mentre centinaia di persone rischiano la vita nel Mediterraneo centrale. La vicenda alimenta il dibattito sulla gestione dei flussi migratori e sul ruolo delle Ong, spesso accusate dalle autorità italiane di non rispettare le regole ma al contempo indispensabili nelle operazioni di ricerca e salvataggio.

Una pressione che non si arresta

L’Italia, stretta tra emergenze quotidiane e vincoli normativi, continua a vivere il fenomeno migratorio come una sfida complessa e multidimensionale. Da un lato, gli sbarchi diretti come quello della Sea-Eye a Brindisi, gestiti in maniera coordinata, mostrano l’efficienza delle strutture di accoglienza locali. Dall’altro, il sovraffollamento di Lampedusa e i tragici decessi nel Canale di Sicilia ricordano la drammaticità di viaggi compiuti in condizioni estreme.

Il Viminale sottolinea che i flussi restano sostenuti e che i numeri di minori e nuclei familiari in arrivo richiedono un’organizzazione sempre più articolata. Nel frattempo, le Ong continuano a denunciare ostacoli alla loro attività, mentre l’Europa resta divisa tra politiche di accoglienza e misure di contenimento.

Lucrezia Agliani