Con 77 voti favorevoli, 55 contrari e 2 astenuti, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di delega sull’intelligenza artificiale, rendendolo legge dello Stato. Una normativa che si compone di 28 articoli e che segna un passo cruciale per la regolamentazione, lo sviluppo e l’uso responsabile dell’IA in Italia. Il provvedimento affida al governo la responsabilità di attuare i principi stabiliti nel testo, tracciando un solco tra le ambizioni tecnologiche e le garanzie fondamentali dello Stato di diritto.

Verso un’intelligenza artificiale antropocentrica

Il fulcro della nuova legge è rappresentato da un’impostazione dichiaratamente antropocentrica. Il legislatore italiano ha voluto imprimere un orientamento preciso allo sviluppo dell’intelligenza artificiale: l’uomo resta al centro, sia come beneficiario degli sviluppi tecnologici sia come soggetto tutelato dai possibili rischi.

La legge prevede espressamente che ogni applicazione dell’IA debba essere conforme ai diritti fondamentali, garantendo trasparenza, tracciabilità, equità e non discriminazione. È un’impostazione che cerca di coniugare la spinta all’innovazione con la tutela dei valori costituzionali.

Il motore dello sviluppo

Uno degli aspetti centrali del provvedimento è la promozione della ricerca e della sperimentazione. La nuova legge delega invita esplicitamente il governo a creare un ambiente favorevole allo sviluppo di tecnologie di IA, attraverso strumenti normativi, incentivi e politiche di sostegno alla ricerca pubblica e privata. Le università, i centri di ricerca e le imprese innovative sono chiamati a svolgere un ruolo di primo piano nella costruzione di un ecosistema nazionale dell’intelligenza artificiale.

La legge, in tal senso, ricorda l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato, ma anche della cooperazione internazionale. L’Italia, pur disciplinando internamente il settore, riconosce la natura globale della rivoluzione tecnologica in corso e intende coordinarsi con gli altri Stati membri dell’Unione Europea, in linea con il regolamento europeo sull’IA attualmente in fase di attuazione.







Vigilanza e controllo: il presidio dei rischi

Accanto alla spinta allo sviluppo, il legislatore non ha trascurato l’aspetto più delicato: la gestione dei rischi connessi all’uso dell’intelligenza artificiale. Il testo di legge prevede strumenti specifici per garantire la vigilanza sull’impatto economico, sociale e culturale dell’IA, con particolare attenzione ai diritti fondamentali, al mercato del lavoro, alla concorrenza e alla sicurezza dei dati personali.

In particolare, sarà compito del governo istituire organismi o potenziare strutture già esistenti per monitorare l’utilizzo delle tecnologie di IA, valutarne l’impatto e intervenire in caso di abusi o distorsioni. La legge richiama la necessità di prevenire derive autoritarie, manipolazioni dell’informazione, sorveglianza invasiva e ogni altra forma di utilizzo improprio dell’intelligenza artificiale.

Una legge quadro per una strategia nazionale

Il disegno di legge appena approvato non si configura come un codice organico dell’IA, ma piuttosto come una legge quadro che definisce i princìpi generali cui dovranno ispirarsi i futuri interventi normativi. Il Parlamento ha così scelto di conferire al governo una delega ampia, ma ancorata a paletti ben precisi, per consentire una disciplina flessibile e aggiornata in un settore in costante evoluzione.

Tra i princìpi direttivi figurano l’interoperabilità dei sistemi, la promozione di tecnologie sicure, affidabili e sostenibili, l’adozione di standard etici e tecnici internazionali, e il rispetto dei valori democratici. Si prevede inoltre una particolare attenzione ai settori più sensibili, come sanità, giustizia, istruzione e sicurezza, in cui l’intelligenza artificiale può avere impatti decisivi.

Inoltre, l’intelligenza artificiale è destinata a trasformare radicalmente il mondo del lavoro e la struttura produttiva del Paese. Per questo la legge pone l’accento sulla necessità di accompagnare l’innovazione tecnologica con politiche di formazione, riqualificazione e inclusione lavorativa.

Contrasto alle discriminazioni algoritmiche

Un capitolo particolarmente significativo è dedicato alla prevenzione delle discriminazioni algoritmiche. La legge riconosce che i sistemi di IA possono, se mal progettati o mal utilizzati, replicare o amplificare pregiudizi esistenti, con effetti potenzialmente devastanti su individui e categorie vulnerabili.

Per questo motivo si stabilisce che ogni sistema di intelligenza artificiale debba essere sottoposto a valutazioni di impatto etico e sociale, con l’obbligo di garantire la trasparenza degli algoritmi e l’accessibilità dei criteri decisionali. L’obiettivo è quello di assicurare che l’IA non sia una “scatola nera”, ma uno strumento controllabile, interpretabile e giustificabile, anche nei casi in cui prenda decisioni automatizzate con effetti su persone fisiche.

Altro tema chiave del disegno di legge è quello della formazione e dell’educazione civica all’uso dell’intelligenza artificiale. La normativa prevede iniziative a vari livelli per sensibilizzare i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione alle opportunità e ai rischi connessi all’IA.

Italia ed Europa: convergenze normative

Il regolamento sull’intelligenza artificiale dell’Unione Europea, ormai in dirittura d’arrivo, costituisce il riferimento principale a cui il governo dovrà conformarsi nel dare attuazione alla delega.

Tuttavia, il legislatore italiano ha voluto mantenere una certa autonomia di indirizzo, puntando su una normativa che non si limiti a recepire direttive esterne, ma che rifletta anche le specificità sociali, culturali ed economiche del Paese.