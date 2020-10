Appy Pie consente alle chiese di stabilire una rete di comunicazione efficace tramite app

Appy Pie AppMakr, una piattaforma di sviluppo senza codice, consente alle chiese di creare app per chiese multiuso in pochi clic senza alcuna conoscenza professionale della programmazione. Con il generatore di app di Appy Pie, le chiese possono creare un’app per ricevere donazioni da qualsiasi luogo utilizzando PayPal, trasferire informazioni importanti a tutti coloro che hanno l’app mobile, aggiungere sermoni audio e video facilmente accessibili e diffondere le sante parole a un pubblico mirato in tutto il mondo.

Chiese, grandi e piccole, possono creare e pubblicare le loro app mobili di facile utilizzo sul Play Store in pochissimo tempo con l’aiuto dell’innovativo Church App Builder di Appy Pie. Il Church App Builder senza codice basato su cloud offre una varietà di funzionalità ai proprietari di app per comunicare facilmente con il loro pubblico mirato. Per una migliore comunicazione, consente alle chiese di aggiungere un servizio di notifica push, integrare i canali dei social media, ricevere feedback tramite sondaggi e sondaggi e pubblicare i propri blog religiosi su un’app mobile che può essere comodamente

utilizzata da persone di qualsiasi fascia d'età. La cosa sorprendente di Appy Pie AppMakr è che le chiese possono persino convertire un sito web in app e contrassegnare la loro presenza nel mondo mobile in modo efficace, senza problemi.

“La rivoluzione tecnologica, in particolare le app mobili, ha cambiato il modo in cui lavoriamo, viviamo e comunichiamo con gli altri. Dall’ascolto della musica al completamento di lavori aziendali critici, le app mobili sono diventate il cuore di ogni piccola e grande attività. Le chiese oggi non fanno più eccezione a questa tendenza. Oggi, un buon numero di chiese in tutto il mondo ha le proprie app mobili, che le aiuta a rimanere in contatto con la propria comunità da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, tramite qualsiasi dispositivo. Quindi, crea oggi un’app per la chiesa utilizzando Appy Pie AppMakr e raggiungi la tua comunità a livello globale “, ha affermato Abhinav Girdhar, fondatore e CEO di Appy Pie.

Appy Pie AppMakr aiuta le chiese di tutto il mondo a rimanere aggiornate con l’era digitalmente avanzata e consente loro di lanciare la loro esclusiva app mobile contenente numerose caratteristiche uniche. Appy Pie con la sua assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e la piattaforma senza codice offre tutte le ragioni alle chiese per creare la loro app mobile e aumentare la loro portata. Vale la pena provare Appy Pie’s Church App Builder per tutte le chiese che desiderano creare un forte canale di comunicazione con il proprio pubblico.

A proposito di Appy Pie.

Appy Pie, un marchio di Appy Pie LLP, è il leader senza rivali nel mercato delle applicazioni in co-codice. Appy Pie aiuta le PMI, le aziende e le organizzazioni a trasformare le loro idee in realtà, senza alcuna conoscenza tecnica o di codifica. Con prodotti come App Builder, Website Builder, Chatbot Builder, Live Chat e Workflow Builder, aziende o organizzazioni di qualsiasi dimensione possono creare, connettere e distribuire applicazioni e tecnologie per cambiare il modo in cui funzionano e aumentare la produttività con attività senza codice di facile utilizzo soluzioni. Con uffici con sede a Warrenton, Virginia, e Noida, India, Appy Pie serve clienti in oltre 150 paesi.