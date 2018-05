Ad aprile disoccupazione stabile all’11%. Male i giovani, calano gli inattivi

Nonostante l’attuale crisi politica e lo spread che sembra non dare pace ai mercati, arrivano segnali incoraggianti almeno dal mondo dell’occupazione. Secondo i dati dell’Istat aggiornati ad aprile, aumentano occupazione e disoccupazione in Italia con conseguente diminuzione anche degli inattivi. Ad aprile il tasso di disoccupazione resta stabile all’11,2%, tornando addirittura a raggiungere i livelli pre-crisi del 2008.









L’aumento del tasso di occupazione è presto spiegato: da un lato crescono gli occupati e dall’altro calano gli inattivi, ovvero coloro che né cercano lavoro e neppure sono interessati a trovarlo.

I dati dell’occupazione

Guardando i dati nel dettaglio si scopre che l’occupazione è aumentata dello 0,3% tra marzo e aprile, con 23 milioni e 200 mila persone che lavorano. Come detto, questo è il dato più elevato dal 2008, prima della crisi economica, ma è addirittura il dato migliore dal 1977, anno in ci si iniziò a registrare questo indicatore.

Il tasso di occupazione si attesta al 58,4% e interessa tutte le fasce di età, fatta eccezione per quella dei 25-34enni. Il maggiore aumento si registra fra le donne (+52 mila unità) e per gli over 35 (+77 mila unità). Crescono anche gli indipendenti (+60 mila unità) e i dipendenti a termine (+41 mila unità), mentre diminuiscono i permanenti (-37 mila unità).

I dati della disoccupazione

Come detto, cresce la disoccupazione ad aprile che si attesta a 2 milioni 912 mila unità (+17 mila), salendo dello 0,6% rispetto a marzo. La crescita maggiore si concentra tra gli uomini e tocca tutte le fasce d’età, a eccezione dei 35-49enni. Rispetto ad aprile 2017 ci sono 24 mila disoccupati in più mentre calano gli inattivi: ad aprile segnano -0,6%, con un calo di 74 mila unità, -318 mila nell’anno.









Male invece la disoccupazione giovanile che cresce toccando quota 33,1%, cioè lo 0,6% in più su base mensile. Si registra invece un miglioramento su base annua dove il calo è di 2,5 punti anche se molto distante dai livelli pre-crisi poiché è di 13 punti più alto rispetto a essa.

Nicolò Canazza