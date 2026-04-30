Gli archivi coloniali non sono semplici depositi di documenti, ma luoghi in cui il potere ha organizzato memoria e oblio. Tra fonti imperiali, silenzi storici e memorie locali marginalizzate, il racconto del Medio Oriente e Nord Africa resta un terreno conteso. Chi parla davvero del MENA, e da quali archivi nasce questa narrazione?

L’archivio viene spesso immaginato come uno spazio neutrale: depositi ordinati di documenti, fonti da interrogare, prove da consultare. Eppure, l’archivio non è mai stato un semplice contenitore di memoria. È, piuttosto, uno strumento di potere: decide cosa viene registrato, cosa viene escluso, chi è autorizzato a parlare e chi invece resta confinato nel silenzio.

Questa dimensione politica dell’archivio emerge con particolare evidenza quando si osservano gli archivi coloniali, e in modo specifico quelli prodotti dagli imperi europei nel Medio Oriente e Nord Africa, ciò che oggi viene comunemente designato con l’acronimo MENA (Middle East and North).

Ma già qui si apre una prima questione critica: chi nomina il MENA? Chi costruisce questa categoria geografica, politica e culturale? E soprattutto: chi racconta la storia di questa regione? Dietro la sigla apparentemente neutrale si cela un lessico geopolitico elaborato in gran parte da apparati occidentali, diplomatici, militari, accademici, che hanno spesso continuato, in forme nuove, la logica classificatoria dell’impero.

Interrogare gli archivi coloniali significa allora porre domande non solo su ciò che essi contengono, ma sulle condizioni stesse che hanno reso possibile la loro esistenza. Significa chiedersi come il sapere coloniale abbia organizzato la memoria e prodotto silenzi. E significa anche confrontare questi archivi imperiali (francesi e britannici in particolare) con altre forme di memoria, locali, orali, materiali, spesso marginalizzate o rese invisibili.

L’archivio coloniale non conserva: governa

Gli archivi coloniali francesi e britannici non furono semplicemente luoghi di raccolta documentaria. Erano dispositivi di amministrazione e controllo. Rapporti etnografici, mappe, censimenti, registri fiscali, dispacci militari e corrispondenze diplomatiche costituivano strumenti per rendere leggibili territori e popolazioni da dominare. L’archivio, in questo senso, non registrava una realtà preesistente: contribuiva a produrla.

Nel Maghreb francese, ad esempio, la catalogazione di “tribù”, consuetudini giuridiche e appartenenze religiose fu funzionale a politiche di divisione e gerarchizzazione. In Algeria, la costruzione archivistica coloniale accompagnò l’espropriazione delle terre e la riscrittura della sovranità. In Egitto, Palestina o Iraq sotto influenza britannica, la produzione documentaria si intrecciò con il mandato, la sorveglianza e la gestione delle insorgenze.

L’archivio imperiale non era dunque memoria innocente, ma tecnologia del governo. Ciò che appare oggi come “fonte storica” porta impressa questa genealogia. Persino i silenzi negli archivi, assenze di voci indigene, cancellazioni di violenze, omissioni sulle resistenze, sono prodotti storici, non lacune casuali.

Come hanno mostrato molte riflessioni postcoloniali, il problema non è soltanto leggere contro l’archivio, ma leggere l’archivio come costruzione coloniale.

I silenzi come produzione politica

Parlare di “silenzi storici” non significa evocare semplici dimenticanze. Il silenzio, nelle storie coloniali, è spesso il risultato di una produzione attiva.

Molti episodi di violenza imperiale sono stati rimossi o frammentati negli archivi ufficiali. Torture durante la guerra d’Algeria, repressioni in Kenya, violenze nei mandati mediorientali: spesso emergono solo attraverso dossier dispersi, testimonianze tardive, o documenti occultati.

Emblematico il caso degli archivi coloniali britannici “migrated archives”, secretati o trasferiti in patria al momento delle decolonizzazioni per evitare che gli stati indipendenti accedessero a materiali compromettenti. Qui il silenzio non è metaforico: è materiale, amministrato, custodito. Ma il silenzio si produce anche attraverso la lingua dell’archivio. Le rivolte diventano “disordini”. Le insurrezioni, “problemi di sicurezza”. Le popolazioni colonizzate vengono ridotte a oggetti amministrativi.

Non si tratta solo di ciò che manca, ma di come ciò che resta è narrato. Per questo lo storico che lavora sugli archivi coloniali non può limitarsi all’estrazione di dati. Deve interrogare il linguaggio, la struttura e le omissioni.

Chi parla del MENA?

La domanda “chi parla del MENA?” non è secondaria. È una questione epistemologica.

La sigla stessa “Middle East and North Africa” (Medio Oriente e Nord Africa) nasce da prospettive strategiche esterne. “Medio Oriente” rispetto a quale centro? “Nord Africa” definito da quale sguardo? Sono denominazioni che portano tracce di cartografie imperiali.

Ancora oggi, molta narrazione storica e politica sulla regione passa attraverso archivi, università, think tank e istituzioni occidentali. Il rischio è che il MENA continui a essere raccontato attraverso grammatiche prodotte altrove. Questo non è solo un problema di rappresentazione, ma di autorità, infatti, chi possiede gli archivi spesso possiede anche il potere di produrre storia.

Gli archivi francesi a Aix-en-Provence, quelli britannici a Kew, custodiscono enormi quantità di documentazione sulla storia di territori colonizzati. Per molti ricercatori del Sud globale, accedervi richiede risorse economiche, visti, autorizzazioni: barriere materiali che riproducono asimmetrie coloniali.

L’archivio contro la memoria locale

Qui emerge il contrasto, insieme culturale e materiale, tra archivi imperiali e memorie locali. Molte società del MENA hanno conservato il passato attraverso forme che eccedono l’archivio statale: oralità, genealogie familiari, pratiche rituali, oggetti, toponimi, architetture, manoscritti privati, memorie diasporiche.

Spesso queste forme non coincidono con i criteri documentari occidentali, e proprio per questo sono state marginalizzate. Ma la memoria locale non è assenza di archivio,è un’altra concezione dell’archiviazione.

Pensiamo alla memoria palestinese della Nakba custodita attraverso racconti familiari, chiavi delle case perdute, mappe disegnate a mano, collezioni private, archivi comunitari. O alle pratiche di memoria amazigh nel Maghreb, che sfidano il doppio oblio coloniale e nazionalista.

Questi non sono semplici “supplementi” agli archivi ufficiali, sono contro-archivi. Questi si pongono in tensione con l’archivio coloniale perché non condividono la sua logica classificatoria, né la sua pretesa di monopolio sul passato. Anche materialmente il contrasto è netto: da una parte depositi centralizzati, burocratici, spesso in ex metropoli imperiali; dall’altra archivi fragili, dispersi, talvolta domestici o clandestini.

L’archivio come spoliazione materiale

Il conflitto non è solo narrativo, ma anche materiale in senso stretto. Molti archivi coloniali si sono costruiti attraverso appropriazioni: manoscritti sottratti, reperti trasferiti, collezioni dislocate verso musei e biblioteche europee.

L’archivio imperiale è spesso inseparabile dalla spoliazione. Il caso nordafricano e mediorientale è emblematico. Documenti prodotti localmente durante l’epoca coloniale sono stati incorporati in sistemi archivistici europei, sottratti ai contesti originari. La domanda sulla restituzione non riguarda solo opere d’arte o resti umani ma anche gli archivi.

Chi possiede i documenti del passato? Dove dovrebbero trovarsi? Chi decide sulle condizioni di accesso? Sono domande politiche ancora aperte che toccano il nodo di fondo: decolonizzare l’archivio significa anche discutere di proprietà e restituzione.







Decolonizzare l’archivio

Negli ultimi anni, il dibattito si è spostato da una critica degli archivi coloniali a una domanda più radicale: come decolonizzare l’archivio? Non esiste una risposta unica: per alcuni significa aprire e digitalizzare fondi finora inaccessibili, per altri significa restituire documenti e decentralizzare i luoghi della conservazione. Per altri ancora implica riconoscere piena legittimità a forme di memoria non archivistiche.

Forse decolonizzare l’archivio significa tutte queste cose insieme, ma soprattutto significa spostare l’autorità narrativa. Non solo parlare “sul” MENA, ma creare condizioni perché il MENA parli di sé.

Questo richiede anche interrogare il ruolo delle università, dei finanziamenti alla ricerca, delle lingue accademiche dominanti, perché spesso il problema non è l’assenza di voci locali ma il fatto che non vengano riconosciute come autorevoli.

Archivi del futuro e la rottura con il monopolio del passato

C’è infine una questione che riguarda il presente: come si costruiscono oggi gli archivi delle guerre, delle migrazioni, delle rivoluzioni nel mondo arabo? Chi archivia il presente?

Dagli archivi digitali delle rivolte del 2011 ai progetti comunitari sulla memoria siriana, stanno emergendo nuove pratiche che sfidano modelli archivistici tradizionali. Nascono così archivi nativi digitali, archivi della diaspora, raccolte partecipative, che non sono solamente nuove tecnologie ma nuove politiche della memoria.

In questo senso il dibattito sugli archivi coloniali non riguarda solo il passato imperiale, ma il futuro di ciò che verrà ricordato.

Sophia Spinelli