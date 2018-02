Arcipelago Peretti, un legame affettivo tra due generazioni lega i due artisti della Mostra Arcipelago Peretti, ospite al museo FAR Fabbrica Arte di Rimini dal 17 febbraio al 2 aprile. L’artista Ferdinando Peretti incontra l’arte del figlio Matteo Peretti in una separazione di stile e di azione. Arcipelago Peretti accoglie il tema insulare che è alla base della rispettiva selezione di opere compiuta per la mostra riminese.









PET ISLAND

Per Matteo Peretti il suo PET Island, composto di numerose installazioni, alcune create specificamente per la Mostra Arcipelago Peretti di Rimini, altre di precedente produzione, è un’isola a tema sociale, politico. Il materiale plastico è protagonista di tutta la mostra, sia in quanto componente principale di tutte le installazioni, sia concettualmente come tematica che riconduce ad altri temi caldi a sfondo sociale come l’inquinamento, il consumismo e la facile mercificazione. L’artista gioca con spirito ironico e allo stesso tempo critico sulla notizia dell’enorme isola nell’Oceano Pacifico creatasi interamente dagli scarti plastici mondiali, costringendo lo spettatore ad intraprendere una riflessione critica dal punto di vista umano e sociale, oltre che artistico. Mostra resa possibile anche in collaborazione con il gruppo Aliplast, sponsor tecnico dell’evento, precursore e leader europeo nella raccolta e nel riutilizzo dei materiali plastici e dei rifiuti di imballaggio e la società del Gruppo Hera, leader nel settore del riciclo della plastica, che ha fornito il materiale per le opere realizzate.









Con questa iniziativa la multiutility intende così ribadire la cifra distintiva del proprio impegno sul fronte dello sviluppo dell’economia circolare, che da tempo contempla significative attività tese a coinvolgere il mondo dell’arte nella rigenerazione di materiali altrimenti destinati allo smaltimento. Si inserisce in questo ambito, ad esempio, il progetto SCART, di cui Ultima Voce https://www.ultimavoce.it/scart-lato-bello-rifiuto/ ha già parlato e che grazie alla collaborazione fra Waste Recycling – altra società del Gruppo – e gli studenti delle accademie di belle arti di Bologna e Firenze, ha portato alla realizzazione di vari interventi, fra cui una mostra itinerante composta di opere realizzate esclusivamente a partire dai rifiuti, parte delle quali hanno contribuito all’allestimento degli stand con cui Hera si è presentata proprio a Rimini in occasione delle ultime edizioni della fiera Ecomondo.

Matteo Peretti, nato a Roma nel 1975. Figlio di una famiglia di rinomati conoscitori d’arte antica si trasferisce negli Stati Uniti dopo gli studi classici per conseguire una laurea in arti visive sotto la guida di Jhon Pearson ed Athena Tacha presso l’universita liberale di Oberlin. Nel 1998 la prima personale a New York dove lavora per un anno conoscendo grandi protagonisti come Richard Serra e Cindy Sherman e frequentando Exit Art, lo spazio espositivo di Jeanette Ingberman e Papo Colo. Dalla fine del 1999 è a Londra, nella capitale inglese ottiene un Master in Fine Arts presso la prestigiosa Central Saint Martins School of art, ha come compagni di corso artisti di odierna fama internazionale come Raqib Shaw ed espone in varie gallerie realizzando due personali e partecipando alla Biennale di Venezia del 2003 in un progetto curato da Angela Vettese. Nel 2005 è socio fondatore del GIGA (Gruppo Italiano Giovani Artisti), uno spazio dove espone e cura mostre ed eventi che tendono ad arricchire la proposta artistica italiana in collaborazione a diversi autori e giovani critici di rilievo come Barbara Martusciello e Gianluca Marziani. Negli ultimi anni i suoi lavori sono entrati in molte collezioni internazionali, ha partecipato a diverse collettive e mostre personali in sedi prestigiose come Palazzo Reale di Milano, Palazzo Venezia a Roma, Ex-Aurum di Pescara, Castel Ovo a Napoli, Biennale di Venezia, PAN di Napoli, Museo di Palazzo Chigi in Ariccia e Palazzo Collicola Arti Visive riscuotendo consensi molto favorevoli da pubblico e critica.

Ci muoviamo inconsapevoli tra insidie accattivanti e, senza sapere, calpestiamo chi vive per il nostro benessere. Copriamo, buttiamo ed a volte ricicliamo, non idee né speranze ma isole di sogni infranti; le trasformiamo in qualcosa che non c’è. Un piccolo messaggio di puro eroismo, una visione utopica da tempo necessaria, un domani dove nulla è spreco, dove la vera libertà si pesa con la sola consapevolezza. Matteo Peretti

CUBA/GIANNUTRI

Per Ferdinando Peretti i soggiorni a Cuba e Giannutri sono stati fonte di ispirazione per la creazione di una serie di opere tra loro differenti per materia e tema. La fisicità della terra caraibica ha portato l’artista a comporre sculture che mettono in dialogo il corpo con la materia. Il ciclo più recente di quadri e disegni realizzati a Giannutri, l’isola più meridionale dell’arcipelago toscano, è invece dedicata alla parola come forma simbolica. La dimensione comunicativa che ha caratterizzato l’alfabeto pittorico della Pop italiana ed europea, riemerge ora con colori caldi, accoglienti, in una danza dei segni e dei significati.

ARCIPELAGO PERETTI – PET ISLAND – CUBA/GIANNUTRI

Dal 17 febbraio al 2 aprile 2018

Orario 10 – 13 16 – 19

FAR Fabbrica Arte Rimini – Piazza Cavour

Ingresso libero

Vernissage sabato 17 febbraio ore 16

Foto copertina Maggie Van Der Toorn

