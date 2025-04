In Argentina, durante l’ultima stagione riproduttiva, un’epidemia di influenza aviaria altamente patogena ha decimato la popolazione di elefanti marini del sud (Mirounga leonina). Uccidendo circa il 97% dei cuccioli nati nel 2023 e provocando la morte di un numero imprecisato di adulti riproduttori. Fino al 2022 la popolazione di questa specie era rimasta sana, ma con l’epidemia di aviaria si è venuta a creare una crisi ecologica che minaccia anni di sforzi di conservazione e la sopravvivenza a lungo termine di questa specie carismatica.

L’evento, tanto drammatico quanto inaspettato, si è verificato sulle coste della provincia di Chubut, l’unico sito dove gli elefanti marini del sud si riproducono. Qui, lungo 300 chilometri di litorale, le colonie si concentrano soprattutto nella Penisola Valdés, una delle aree naturali protette più rappresentativa dell’Argentina. Secondo uno studio pubblicato su Marine Mammal Science, ci vorranno decenni prima che la popolazione di questa specie iconica si riprenda.

Questo gruppo di mammiferi ha mantenuto un leggero tasso di crescita negli ultimi decenni, con un totale di 18.000 cuccioli nati entro il 2022, l’episodio di mortalità del 2023 ne ha segnato un cambiamento significativo. Ed è, a livello mondiale, il primo caso di mortalità di massa della specie a provocato dell’influenza aviaria.

Per valutare l’impatto dell’epidemia sulla penisola di Valdés, nel 2024 è stato effettuato un censimento durante la settimana di punta della stagione riproduttiva. Per analizzare le conseguenze, un piccolo team di scienziati da WCS Argentina (Wildlife Conservation Society), in collaborazione con il CONICET e altri esperti di fauna selvatica, ha registrato settimanalmente lo sviluppo della stagione riproduttiva in aree ristrette della penisola di Valdés a partire da agosto.

I risultati preliminari sono sconfortanti: il numero totale di individui presenti sulle coste è diminuito tra il 16% e il 66% a seconda del settore analizzato. Nello specifico, il numero di femmine adulte è stato ridotto tra il 30% e quasi il 70%. Rispetto al conteggio del 2022, il numero di cuccioli svezzati ha registrato una riduzione dell’82%. Il team di ricerca ha simulato diversi scenari per prevedere i tempi di recupero. Se l’epidemia avesse colpito solo i neonati, la popolazione avrebbe potuto tornare ai livelli del 2022 (circa 18.000 femmine adulte) entro 6-29 anni, poiché i cuccioli sono naturalmente soggetti a tassi di mortalità elevati.









Ma i dati suggeriscono che si sia verificata una mortalità significativa tra gli adulti, il che dipinge un quadro molto più preoccupante. Se il virus avesse avuto un impatto significativo sulla popolazione femminile riproduttiva, i ricercatori stimano che la colonia non tornerà ai numeri pre-epidemia prima del 2091. Alcune proiezioni sono ancora più fosche. Scenari che prevedono la mortalità sia tra gli adulti che tra le donne, o ripetute epidemie che colpiscono le foche vulnerabili, spostano la potenziale ripresa alla metà del XXII secolo.

Le proiezioni degli scienziati non sono solo teoriche. La stagione riproduttiva del 2024 ha fornito un caso di studio reale infelice, in linea con i loro modelli più pessimistici. Mentre alcuni cambiamenti nella popolazione potrebbero essere potenzialmente attribuiti ad arrivi ritardati o al salto della stagione riproduttiva da parte degli animali, i dati relativi alla stagione della muta suggeriscono fortemente che la mortalità degli adulti sia il fattore principale che determina il drastico declino.

L’elefante marino è un mammifero marino appartenente alla famiglia delle foche, ma si distingue per le sue dimensioni imponenti e la caratteristica proboscide dei maschi adulti. I maschi possono superare i 3.500 chili e raggiungere una lunghezza di 5,5 metri. Mentre le femmine possono pesare fino a 900 chili e misurare circa 3 metri.

Trascorrono la maggior parte del loro tempo in mare aperto, percorrendo anche migliaia di chilometri per cercare cibo. Si immergono fino a 2.000 metri di profondità, nutrendosi principalmente di pesci e calamari. Si stabiliscono sulle coste due volte l’anno: a settembre e ottobre e tra novembre e marzo. I periodi che questi animali trascorrono sulla terraferma sono particolarmente vulnerabili perché portano a compimento fasi essenziali del loro ciclo vitale.

Una risposta al degrado umano: Chubut approva una legge per la salvaguardia degli elefanti marini

L’influenza aviaria non è l’unico pericolo che incombe sulla specie. Anche l’uso pubblico incontrollato delle spiagge dove si trovano gli elefanti marini può avere un impatto. Il transito di veicoli fuoristrada e la vicinanza di pescatori, visitatori e animali domestici influenzano il comportamento degli animali. Talvolta i disturbi hanno conseguenze indesiderate in momenti chiave del loro ciclo vitale, come l’abbandono del cucciolo quando la madre si sente minacciata o gli spostamenti che consumano molte energie, dato che digiunano sulla terraferma.

Nella penisola di Valdés la specie è protetta, ma a sud di quest’area protetta, nella zona tra Punta Ninfas e Bajo de los Huesos e nella zona di Isla Escondida, la popolazione di elefanti è distribuita lungo le coste dove non esiste alcuna protezione. La gravità dell’accadimento ha portato le autorità a classificare la specie come “vulnerabile”, generando l’urgenza di misure di protezione più rigorose.

Per tutelare l’ambiente, le autorità di Chubut hanno approvato (24 aprile 2025) che protegge gli elefanti marini. La legge – promossa dal deputato provinciale Sergio Daniel González – stabilisce un nuovo quadro normativo per la protezione degli elefanti marini su tutta la costa di Chubut. Il testo mira a ridurre i disturbi umani sulle spiagge non protette, attraverso strategie di gestione basate su evidenze scientifiche.

Il regolamento rappresenta un passo importante per la protezione della fauna marina nel contesto sudamericano. Oltre a colmare un vuoto normativo propone un modello basato sulla scienza, sull’inclusione comunitaria e sulla prevenzione. Tra le principali misure: l’introduzione di una zona di sicurezza di almeno 50 metri attorno agli animali, il divieto di avvicinamento nelle aree non protette e un programma educativo per sensibilizzare cittadini e turisti.

Inoltre, prevede un programma di sensibilizzazione sull’importanza di preservare la specie. La fauna selvatica di Chubut è uno spettacolo naturale che attrae turisti da tutto il mondo. Questa legge mira ad aumentare la protezione degli elefanti marini lungo tutta la costa, a sensibilizzare i visitatori sulle cure necessarie e sulle conseguenze che la loro vicinanza può causare, e a creare un fondo per finanziare gli sforzi di conservazione.

Il futuro di questi iconici mammiferi è in bilico: i tempi del loro recupero vanno ben oltre la durata della vita professionale degli scienziati che attualmente ne documentano il declino. Il caso dell’elefante marino dimostra come anche popolazioni apparentemente sicure possano trovarsi in situazioni precarie a causa di nuove minacce per la salute. Nei siti degli elefanti marini esposti a disturbi durante la riproduzione e l’allattamento, la mortalità dei cuccioli può essere cinque volte superiore rispetto alle spiagge protette. Per questo motivo, la normativa approvata è fondamentale per definire una gestione precauzionale e responsabile lungo tutto il litorale.

Inoltre, gli esperti avvertono che le epidemie potrebbero diventare più frequenti e gravi con l’intensificarsi del cambiamento climatico, spingendo potenzialmente le specie vulnerabili verso l’estinzione. E’ fondamentale continuare a monitorare gli sforzi nei prossimi anni e valutare gli effetti dell’epidemia sugli adulti e sui giovani. Solo con queste informazioni sarà possibile comprendere i probabili scenari di recupero della popolazione di questa specie emblematica e ideare strategie per la sua conservazione.

Felicia Bruscino