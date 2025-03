Armenia e Azerbaigian, da decenni impegnate in un conflitto di matrice etnica e territoriale incentrato sulla sovranità della regione di Nagorno-Karabakh, hanno finalmente raggiunto un accordo sul testo di un trattato di pace dopo anni di negoziazioni. Mentre si aspetta che vengano soddisfatti i pre-requisiti dell’accordo, tra cui la rinuncia da parte dell’Armenia alle pretese territoriali sulla zona in questione, ci si chiede se questo trattato possa realmente portare a una tregua definitiva o se, al contrario, la strada verso la pace è ancora lunga e i due Paesi necessiteranno di ulteriori trattative.

Le origini del conflitto storico tra Armenia e Azerbaigian

Le ostilità storiche tra Armenia e Azerbaigian riguardano un territorio del sud del Caucaso denominato Nagorno-Karabakh: questa regione è storicamente abitata dagli armeni, che costituiscono circa il 95% della popolazione, ma sin dall’epoca sovietica è stata formalmente governata dalla Repubblica dell’Azerbaigian in qualità di Oblast’ autonomo.

La dirigenza azera ha da quel momento avviato un processo di sostituzione etnica all’interno della regione (si stima che la popolazione armena sia stata ridotta di tre quarti) e pesanti discriminazioni nei confronti della popolazione armena, già vittima di un brutale genocidio agli inizi del secolo scorso.

Lo scontro diretto si aprì in concomitanza al disgregamento dell’Unione Sovietica: con la risoluzione del 1988, gli armeni del Nagorno-Karabakh chiesero formalmente di trasferire la regione all’Armenia e da quel momento ebbe inizio la cosiddetta Prima guerra del Nagorno-Karabakh.

I due popoli si fronteggiarono in una serie di battaglie prolungate per prendere controllo del territorio e nel 1991, in occasione del celebre referendum tenuto da Michail Gorbachev, l’Armenia dichiarò la propria indipendenza e nella regione nacque ufficialmente la Repubblica dell’Artsakh.

Questo evento accelerò il conflitto trasformandolo in una vera e propria guerra diretta, che durò fino al 1994 e causò circa 30mila vittime, contribuendo anche alla diaspora armena.

Alla fine dei combattimenti, la quasi totalità del territorio era controllato dalla forze armene e per molto tempo si alternarono fasi di stabilità a incidenti intermittenti come l’utilizzo di droni, bombardamenti e attacchi transfrontalieri.

La violenza si riaccende nel 2020, quando le prime offensive dell’esercito azero, intento a compiere una vera e propria invasione della regione, segnarono l’inizio del secondo conflitto armato.

Grazie alla mediazione da parte della Russia di Vladimir Putin si è arrivati a un cessate il fuoco dopo 45 giorni di guerra ma gran parte del territorio è ritornato sotto il controllo dell’Azerbaigian. Inoltre, è stato creato il Corridoio di Lachin, una porzione di territorio controllata dalle forze di peace-keeping russe che collega l’Armenia alla regione.

Le vittime armene sono state moltissime (tanto da far parlare di pulizia etnica) e l’Azerbaigian, che ha continuato a bloccare il corridoio umanitario e a rifiutare qualsiasi dialogo, è stato condannato dal Comitato delle Nazioni Unite per violazione dei diritti umani a causa del suo utilizzo della tortura e uso eccessivo della forza.









Che cosa prevede l’attuale accordo tra Armenia e Azerbaigian

Ad oggi, nonostante il conflitto sia formalmente terminato, permane nella regione del Caucaso meridionale un’instabilità latente come sintomo di una crisi che è stata per molto tempo ignorata arrivando pericolosamente al rischio dell’ennesima guerra totale.

Dopo i vari (e infruttuosi) tentativi diplomatici di soluzione della disputa territoriale, nell’ultimo anno si è instaurato un processo di normalizzazione della relazioni tra Yerevan e Baku, includendo l’altro “nemico” storico della nazione armena, la Turchia.

Sono stati fatti dei passi avanti nella demarcazione dei confini e, in seguito a lunghe negoziazioni, i due articoli ancora “irrisolti” del trattato di pace sono stati finalmente accolti – l’Armenia dovrà però sottostare alle condizioni imposte da Baku, come specificato dal Ministro degli esteri azero Jeyhun Bayramov durante le consultazioni di ieri.

In particolare, si richiede che l’Armenia modifichi la propria Costituzione eliminando tutti i riferimenti a rivendicazioni territoriali contro il Nagorno-Karabakh e l’Azerbaigian, a simbolo di un impegno reciproco nel non intraprendere azioni l’uno contro l’altro. Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha già chiesto un referendum per adottare tali modifiche ma non sono stati specificati ulteriori dettagli.

In aggiunta, il Paese dovrà anche sciogliere il Gruppo di Minsk, il quale opera sotto l’OSCE dal 1992 per la risoluzione pacifica del conflitto, che secondo lo Stato azerbaigiano non solo è “obsoleto e disfunzionale” ma sosterrebbe in via esclusiva gli interessi armeni.

L’obiettivo è davvero la pace immediata?

L’accordo sulla bozza del trattato accende la speranza di una pace definitiva ma sicuramente passerà molto tempo da qui alla sua ratifica.

Non si esclude che nel frattempo la situazione potrebbe prendere una piega differente e il rischio di una nuova escalation è sempre dietro l’angolo, nonostante si tratti di un grande passo in avanti per quanto riguarda la sicurezza regionale: per l’Armenia, dati i trascorsi passati, potrebbe essere infatti molto difficile riconoscere la sovranità azera e lasciar perdere qualsiasi aspirazione territoriale nei confronti della regione contesa.

Tra le clausole che potrebbero generare futuri contrasti c’è anche il non dispiegamento di forze di terze parti lungo il confine condiviso dai due Paesi e il piano di ritirare reciprocamente i casi legali dagli organismi giudiziari internazionali – il rispetto di questi due punti potrebbe portare a ulteriori lungaggini nel processo di pace.

Sia gli Stati Uniti che l’Europa hanno accolto positivamente questo annuncio ma ciò non esclude alcune perplessità, come dichiarato dal Segretario generale del Consiglio d’Europa Alain Berset il quale ha messo in luce chiaramente l’importanza di “mantenere questo slancio e assicurare il regolare completamento di questo processo“.

Il governo armeno ha già criticato Baku per aver rilasciato una dichiarazione unilaterale anziché una congiunta e, visti anche i continui scontri mediatici tra i due Paesi (lo scorso gennaio il Presidente azero President Ilham Aliyev aveva definito l’Armenia uno “Stato fascista”), il referendum costituzionale non arriverà prima del 2026 e in ogni caso potrebbe non essere accettato dalla popolazione.

Allo stato attuale, la preoccupazione più grande è che questo trattato non affronta nello specifico la questione di Nagorno-Karabakh né assicura il rispetto dei diritti del popolo armeno nella regione. Il rischio è che, ancora una volta, la Repubblica dell’Artsakh venga cancellata dalle mappe e dalla storia.

Sara Coico