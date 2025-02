La narrazione del “perfetto modello nordico” viene messa in discussione dall’ordinarietà della violenza nei paesi scandinavi, dove i problemi sociali trovano sfogo nell’autolesionismo, negli abusi famigliari e nello scontro armato. Il recente caso del killer di Örebro, in Svezia, che ha aperto il fuoco contro gli studenti e il personale di una scuola per adulti, è solo l’ennesimo di una lunga spirale di crimini che affligge il Nord Europa.

Quattordici anni dopo l’attentato dell’isola di Utøya, dove 69 giovani militanti del partito laburista persero la vita per mano di Anders Behring Breivik, sovversivo di estrema destra, si riaccende l’incubo terrorismo nel Nord Europa: il 4 febbraio un uomo armato di mitragliatrice ha fatto irruzione in un istituto per adulti svedese, frequentato per lo più da persone migranti, uccidendo 9 persone e ferendone 6.

Il premier Ulf Kristersson e il capo della polizia Roberto Eid Forest hanno escluso per il momento che si tratti di un attentato terroristico, qualificando il pluriomicidio come un atto compiuto da un individuo con problematiche personali. Tuttavia, l’attenzione delle autorità e della popolazione resta elevata, in considerazione dell’alto tasso di criminalità che affligge il paese.

Violenza e criminalità in Svezia e negli altri paesi del Nord Europa: dati alla mano

La Svezia è il paese dell’Unione Europea con il più alto tasso di crimini commessi con armi da fuoco. Nel 2023 si sono registrate 363 sparatorie e 53 morti e il trend sembra essersi riconfermato nel 2024.

Il tredicesimo paese al mondo per Pil Pro Capite è afflitto dal problema della violenza di strada, in particolare nei quartieri periferici delle grandi città, dove bande criminali si scontrano quotidianamente per regolare conti in sospeso e acquisire il controllo di segmenti di mercato illecito in determinate aree.

Il coinvolgimento di giovanissimi nelle gang è in costante aumento, poiché molti di loro vedono in queste organizzazioni un’opportunità di affermazione e di emancipazione da condizioni di disagio economico ed esclusione sociale. Questo fenomeno, che sta interessando anche la Norvegia, si sta estendendo alla vicina Danimarca, dove le storiche bande del paese reclutano online giovani svedesi per commettere crimini, approfittando della minore severità della legislazione nei confronti dei minori rispetto agli adulti.

Il problema della violenza è anche legato alla detenzione di armi. Svezia e Finlandia registrano tra i più alti tassi di possesso di armi da fuoco in Europa, a causa di una legislazione permissiva in materia. Fino al 2018, in Svezia era relativamente semplice giustificare la necessità di un’arma e ottenere la licenza e, nonostante l’inasprimento della normativa, risulta ancora difficile monitorare in modo completo le proprietà del paese.

In Finlandia, dove la caccia e il collezionismo sono pratiche diffuse e ben tollerate, l’acquisto di armi è facilitato, e le recenti leggi più restrittive hanno avuto un impatto limitato, mantenendo il paese al quarto posto mondiale per possesso di armi da fuoco tra i cittadini. Nel mese di aprile 2024, un ragazzo di soli 12 anni ha aperto il fuoco contro i suoi compagni di scuola nella città di Vantaa, utilizzando la pistola di famiglia.

Un ulteriore indicatore della violenza diffusa nei paesi scandinavi è rappresentato dal tasso di femminicidi, di abusi domestici e di stupri. Nonostante il Nord Europa sia particolarmente virtuoso per partecipazione delle donne all’istruzione, al lavoro e alla politica, un’indagine di Amnesty International ha messo in luce gli elevatissimi tassi di violenza di genere. La percentuale di donne che dichiara di aver subito almeno un’aggressione fisica o sessuale nella propria vita è del 57,1% in Finlandia e del 47,5% in Danimarca.

In Norvegia, solo una donna su dieci denuncia uno stupro, poiché l’80% delle segnalazioni non porta a una condanna, con conseguente diminuzione della fiducia nei confronti del sistema giudiziario. Questa difficoltà è particolarmente evidente nei casi di violenza domestica o tra conoscenti, dove l’assenza di precise disposizioni sul consenso complica la prova che l’atto sessuale sia stato forzato e non voluto da entrambe le parti.

A completare il quadro, si aggiungono gli allarmanti tassi di suicidio: quando la frustrazione e il disagio non trovano sfogo nell’aggressività verso gli altri, si canalizzano verso se stessi, portando a gesti estremi che riflettono un profondo malessere sociale e individuale.







La contraddizione tra l’elevato tasso di criminalità e il benessere economico

Il virtuosismo dei paesi scandinavi, pionieri dello stato sociale e impegnati nella riduzione delle disuguaglianze economiche e sociali, sembra essere venuto meno negli ultimi decenni. Secondo i dati OCSE la disuguaglianza in Svezia e Danimarca è cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi vent’anni, in seguito a politiche che hanno privilegiato le classi medio-alte a discapito delle fasce più deboli della popolazione. Il sistema fiscale, che negli anni ’80 era orientato a tassare i più ricchi per garantire una redistribuzione più equa delle risorse, è stato parzialmente smantellato con l’eliminazione della tassa sulla patrimoniale e la riduzione di quella sugli immobili e sul plusvalore.

La disoccupazione nei quartieri poveri è scesa, ma i redditi non sono aumentati e i migranti risultano essere le principali vittime di questa condizione. La Svezia è il paese europeo con il più alto divario economico e sociale fra minori migranti e minori svedesi: quasi il 40% dei minorenni stranieri è a rischio povertà ed esclusione sociale, contro il 6% dei bambini autoctoni. Questo accade perché le loro famiglie hanno un reddito del 60% inferiore alla media nazionale.

Non sorprende, dunque, che siano principalmente i giovani di prima e seconda generazione a entrare nel circuito delle bande, attratti da promesse di ricchezza e trascurati dal sistema scolastico e dalle istituzioni, incapaci di intercettare il disagio giovanile e implementare programmi efficaci di reintegrazione.

Il pericolo del terrorismo di estrema destra

Sebbene le cause della sparatoria di Örebro non siano ancora state chiarite, stanno circolando congetture secondo cui il pluriomicidio, avvenuto in una scuola frequentata principalmente da migranti intenti a conseguire il diploma, possa essere di matrice estremista di destra. D’altronde non sarebbe una novità nel paese: nel 2015, un simpatizzante dell’estrema destra, che aveva in odio l’Islam e l’immigrazione, entrò armato di spada in una scuola elementare a Trollhattan e uccise 3 persone. L’istituto era stato scelto come obiettivo in quanto frequentato per lo più da bambini stranieri.

Il fenomeno della violenza di estrema destra interessa comunque l’intera Europa, come evidenziato in un rapporto del RAN (Radicalization Awareness Network), una rete europea dedicata alla prevenzione dell’estremismo e del terrorismo. Le ideologie suprematiste bianche, neonaziste, anti-islamiche e anti-immigrazione attirano un numero crescente di individui, trovando espressione o nelle azioni di singoli, come nel caso di Breivik, o in gruppi organizzati, come il Movimento di Resistenza Nordica (NMR), un’organizzazione neonazista pan-scandinava nota per le sue posizioni fanatiche.

Nella prevenzione dell’estremismo violento, come riportato dall’UNESCO e dall’OSCE, è fondamentale promuovere l’inclusione sociale, stimolare il pensiero critico tra i giovani e potenziare il ruolo della polizia di prossimità, che deve essere in grado di individuare precocemente i segnali di radicalizzazione, collaborando con le comunità per prevenire potenziali minacce.

Beatrice D’Auria