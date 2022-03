Arredare il giardino in vista dell’estate: idee facili da realizzare

L’arrivo della bella stagione è il momento ideale per iniziare a pensare a come arredare il giardino di casa per goderlo al meglio in estate. Ottimizzare gli spazi esterni con soluzioni pratiche e originali consente di ricavare confortevoli zone living e angoli di relax dove poter trascorrere le giornate. Fiori e piante completano l’arredamento del giardino conferendo all’ambiente un tocco di colore e suggestive profumazioni.

Panchine, amache e poltrone sospese

Le panchine sono sempre un’idea molto elegante di arredare il giardino soprattutto se si è soliti invitare ospiti durante le piacevoli giornate estive. Dal legno al ferro battuto, dal design minimal a quello più classico, la scelta della panchina conferisce carattere e personalità all’ambiente esterno della propria casa. Di grande tendenza e originali sono anche le panchine realizzate con materiali di riciclo all’insegna dell’ecosostenibilità.

Un buon modo per conferire al giardino uno stile un pò etnico è arredarlo con comode amache o poltrone sospese. Si tratta di un’idea particolarmente indicata per chi desidera ricreare un’ambientazione suggestiva ed esotica con prevalenza di materiali in vimini e corda in tonalità neutre. In questo modo la casa disporrà di un’area esterna molto confortevole, ideale per piacevoli letture o semplicemente per riposare un pò all’aria aperta. Cuscini morbidi e colorati adagiati su amache e poltrone completano il look etnico del giardino che può essere illuminato anche con sofisticate lanterne in bambù.

Gazebo e pergole per ricavare ombra

Allestire il proprio giardino con gazebo e pergole è un’idea utile per chi dispone di uno spazio esterno particolarmente ampio e soleggiato. Ricorrendo a queste strutture facili da montare è infatti possibile ricavare confortevoli zone d’ombra sfruttando al massimo l’area esterna della propria casa anche per piacevoli pranzi o cene all’aperto. E’ possibile trovare una o più tipologie di gazebo economico conferendo un tocco di stile e funzionalità al proprio giardino a costi contenuti. Alternativamente, e in base al proprio gusto, anche le pergole sono una valida idea per ricavare una buona ombreggiatura magari arricchita da ornamentali piante rampicanti.

Tavoli per zone living all’aperto

Per godere a pieno del giardino in estate non può mancare una zona soggiorno, magari sotto una pergola o un gazebo, per pranzi e cene in compagnia. La varietà di forme e materiali consente di scegliere la soluzione di tavolo e sedie che più si adatta allo stile della propria casa. L’ultima tendenza in fatto di arredamento del giardino è lo stile minimal con abbinamenti sofisticati come il tavolo con base in vetro e sedie in vimini. Non mancano anche le soluzioni più rustiche che abbinano ferro battuto a colorate maioliche in stile più isolano. Tovaglie in lino ed eleganti cachepot, in ceramica, metallo o corda completano l’arredamento living del giardino.

