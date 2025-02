Una coppia britannica di anziani operatori umanitari è stata arrestata in Afghanistan, sollevando preoccupazioni sulla loro sicurezza e sulle motivazioni dietro la detenzione. Peter e Barbie Reynolds, da anni impegnati in progetti educativi nel Paese, sono stati fermati dalle autorità talebane, che potrebbero aver interpretato il loro lavoro come una violazione delle rigide restrizioni imposte alle donne. La famiglia, che non ha più notizie da settimane, chiede il loro rilascio immediato.

L’arresto dei Reynolds e il mistero sulle accuse

Una coppia di settantenni britannici, Peter e Barbie Reynolds, è stata arrestata in Afghanistan il 1° febbraio mentre rientrava nella loro abitazione nella provincia di Bamiyan. La notizia è stata diffusa dalla loro figlia, Sarah Entwistle, che ha riferito di non avere più notizie dai genitori da oltre due settimane. Le autorità talebane non hanno chiarito ufficialmente le motivazioni del loro arresto, ma secondo alcune fonti locali potrebbe essere legato alle attività educative rivolte alle donne madri, che potrebbero aver violato le restrizioni imposte dal regime sui diritti delle donne.

Come riferito dai loro quattro figli, la coppia ha passato circa 18 anni in Afghanistan, rimanendo nel Paese anche dopo l’arrivo dei Talebani nel 2021. La coppia, di circa 70 anni, fa parte di un’organizzazione umanitaria che fornisce formazione e istruzione per le madri e i bambini afghani.

Un impegno lungo decenni

Peter, 79 anni, e Barbie Reynolds, 75, lavorano da anni nel settore umanitario e hanno fondato nel 2007 l’organizzazione Rebuild, che si occupa di progetti educativi per madri e bambini. A differenza di molti occidentali, la coppia aveva scelto di rimanere in Afghanistan anche dopo il ritorno al potere dei talebani nel 2021. Nonostante le rigide limitazioni imposte sul lavoro femminile e sull’istruzione, il loro progetto a Bamiyan sembrava essere stato autorizzato dalle autorità locali.







“Chiediamo gentilmente il rilascio di nostro padre e nostra madre in modo che possano tornare al loro lavoro nell’insegnamento, nella formazione e nel servizio dell’Afghanistan, che in precedenza avete sostenuto” hanno scritto i figli in una nota pubblica.

L’interruzione dei contatti e la preoccupazione della famiglia

Nei primi tre giorni dopo l’arresto, i Reynolds erano riusciti a comunicare con i figli tramite messaggi di testo, confermando di essere detenuti dal ministero dell’Interno e dichiarando di stare bene. Tuttavia, all’improvviso le comunicazioni si sono interrotte, aumentando l’angoscia dei familiari. Nel frattempo, la loro casa è stata perquisita e alcuni dipendenti dell’organizzazione sono stati interrogati riguardo a possibili attività di proselitismo religioso, accusa che tutti hanno negato fermamente.

L’appello per il rilascio

Sarah Entwistle, insieme ai suoi fratelli, ha scritto una lettera aperta ai talebani chiedendo il rilascio immediato dei genitori. Nel testo, i figli hanno sottolineato l’impegno e l’amore che i Reynolds hanno sempre dimostrato per l’Afghanistan e hanno ribadito che i loro genitori hanno sempre rispettato le leggi del paese. “Mia madre ha 75 anni, mio padre quasi 80 e ha bisogno di medicine per il cuore dopo un mini-ictus”, ha dichiarato Sarah al Sunday Times, preoccupata per la salute del padre.

Un riconoscimento che ora non basta

Nel corso degli anni, il lavoro dei Reynolds era stato apprezzato anche dai talebani stessi: Barbie era stata la prima donna a ricevere un certificato di riconoscimento dal regime per il suo contributo alla comunità. La coppia aveva inoltre diretto progetti educativi in cinque scuole di Kabul, con l’approvazione delle autorità locali. Secondo Sarah, alcuni leader talebani si erano detti così impressionati dai programmi educativi che avevano espresso il desiderio di estenderli a tutte le province del paese.

Oltre ai Reynolds, anche un’amica americano-cinese, Faye Hall, e un traduttore della loro organizzazione sono stati arrestati. Un impiegato anonimo di Rebuild ha riferito all’agenzia PA che il problema potrebbe essere nato dal mancato coordinamento del loro volo con le autorità locali. La stessa fonte ha espresso forte preoccupazione per le condizioni di salute di Peter, affermando che senza i farmaci necessari la sua vita potrebbe essere in pericolo.

Mentre la famiglia e l’organizzazione Rebuild continuano a lottare per la loro liberazione, l’Ufficio Esteri britannico ha dichiarato di essere al lavoro per chiarire la situazione. Il destino della coppia rimane incerto, in un contesto sempre più difficile per gli operatori umanitari stranieri nel paese. Intanto, nessuna voce dal Governo talebano si è espressa fino ad ora.

Lucrezia Agliani