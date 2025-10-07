Nel cuore di Londra, sotto le luci fredde di Trafalgar Square, si è consumato uno scontro che va ben oltre i confini di un singolo corteo: quasi cinquecento persone arrestate, centinaia di agenti schierati, cartelli confiscati e cori soffocati tra le mani della polizia. Ma dietro l’immagine di una capitale blindata si nasconde una frattura più profonda, che attraversa oggi la società britannica con i massicci arresti a Londra: quella tra la necessità di garantire sicurezza e il diritto, sempre più fragile, di esprimere dissenso. Le proteste in solidarietà con Palestine Action – movimento dichiarato illegale dal governo britannico – hanno riportato al centro del dibattito pubblico il tema della libertà di parola e di manifestazione, proprio in un Paese che storicamente ne ha fatto un pilastro della sua identità democratica.

L’eco di questa protesta non si è fermata a Londra. Le immagini degli anziani trascinati via dalla piazza, dei sacerdoti in manette e dei cartelli che recitavano “Mi oppongo al genocidio, sostengo la Palestina” hanno scatenato reazioni internazionali e diviso l’opinione pubblica. Per il governo si tratta di un doveroso intervento per fermare l’apologia di un gruppo “pericoloso e sovversivo”; per molti cittadini e attivisti, invece, è la prova di una deriva autoritaria che rischia di criminalizzare la solidarietà. In mezzo, resta aperta una domanda inquietante: fino a che punto una democrazia può limitare la protesta per proteggersi da sé stessa?

Un sabato di tensione nel cuore di Londra

Un’ondata di arresti a Londra ha scosso il centro della città: quasi 500 manifestanti sono stati fermati a Trafalgar Square durante una veglia organizzata dal gruppo Defend Our Juries per chiedere la revoca del divieto imposto a Palestine Action, movimento proscritto dal governo britannico lo scorso luglio in base alla legislazione antiterrorismo. Nonostante gli appelli del premier Keir Starmer e del Ministero dell’Interno a cancellare la manifestazione – per “rispettare il dolore della comunità ebraica” dopo l’attacco alla sinagoga di Manchester – centinaia di persone hanno scelto di scendere in strada. Tra loro, molti anziani, religiosi, attivisti per i diritti umani e persino ebrei britannici che hanno dichiarato di voler “difendere la libertà di protesta”.

La polizia metropolitana, che aveva schierato oltre 1.500 agenti per garantire l’ordine, ha arrestato 492 persone. Di queste, 488 sono state fermate per aver mostrato segni di sostegno a un’organizzazione proscritta, mentre altre quattro sono state accusate di reati minori, come disordini o aggressioni. Tra i fermati figurano una donna di 79 anni figlia di un sopravvissuto all’Olocausto, un uomo malato terminale e il reverendo anglicano Sue Parfitt, di 83 anni. Le immagini hanno mostrato poliziotti trascinare via anziani in sedia a rotelle o con disabilità, mentre la folla gridava “Vergogna!” e “Lasciateli in pace”.

Arresti a Londra: il divieto e la repressione delle proteste

Il governo britannico aveva messo al bando Palestine Action dopo che due suoi membri avevano fatto irruzione in una base della RAF, danneggiando due aerei militari destinati all’esercito israeliano. Da allora, ogni manifestazione a favore del gruppo è stata considerata illegale. Secondo il Ministero dell’Interno, questa classificazione serve a prevenire “attività di supporto al terrorismo”, ma per organizzazioni come Amnesty International si tratta di un grave attacco ai diritti civili.

“Arrestare persone che siedono pacificamente con cartelli non è un lavoro per la polizia, ma una violazione dei diritti umani”, ha dichiarato Tom Southerden, direttore per i diritti umani di Amnesty UK. Le sue parole trovano eco tra i giuristi e alcuni parlamentari dell’opposizione, che parlano di un “pericoloso precedente” per la libertà di espressione. Il governo, tuttavia, non sembra intenzionato a fare marcia indietro: dopo le proteste di sabato, il Ministero dell’Interno ha annunciato che intende introdurre nuovi poteri per la polizia, così da limitare le “proteste ripetute” e autorizzare gli agenti a vietare o spostare manifestazioni in base al loro “impatto cumulativo” sulla sicurezza pubblica.

Le voci dal fronte: empatia e disobbedienza civile

Durante la veglia di Trafalgar Square, i partecipanti hanno letto i nomi dei bambini palestinesi uccisi a Gaza, in segno di lutto e denuncia contro quella che molti definiscono “una tragedia umanitaria senza fine”. “Se avessimo annullato la manifestazione, avremmo lasciato che il terrore vincesse”, ha detto Zoe Cohen, membro di Defend Our Juries e attivista ebrea, sottolineando come il dolore per l’attacco di Manchester non possa cancellare la compassione verso le vittime palestinesi.

Le autorità religiose ebraiche hanno invece criticato duramente l’iniziativa, definendola “insensibile e offensiva” in un momento di grande paura per la comunità. Dave Rich, del Community Security Trust, ha dichiarato alla BBC che “non si può parlare di diritti umani togliendo risorse alla protezione delle sinagoghe e delle famiglie ebree”. Ma i promotori della protesta ribattono che la loro è una forma di disobbedienza civile pacifica, rivolta contro un divieto “draconiano e antidemocratico”, che punisce il dissenso anziché garantire la sicurezza.







Un’ondata di solidarietà in Europa per gli arresti a Londra

Le proteste londinesi non sono un caso isolato. Nelle stesse ore, manifestazioni simili si sono svolte a Manchester, Barcellona, Madrid, Roma e Lisbona, dove migliaia di persone hanno chiesto la fine del genocidio a Gaza e la libertà per i movimenti filo-palestinesi. L’arresto di massa nella capitale britannica ha scatenato reazioni indignate anche fuori dal Regno Unito, con diversi eurodeputati che hanno chiesto chiarimenti sulle modalità d’intervento della polizia.

Intanto, Palestine Action continua a contestare in tribunale la sua designazione come organizzazione terroristica. I suoi membri sostengono di praticare solo “azioni dirette non violente” contro le aziende che forniscono armi a Israele, mentre il governo difende la sua linea dura in nome della sicurezza nazionale.

Libertà di protesta sotto pressione

Dopo l’arresto di oltre duemila persone in soli tre mesi, la tensione tra autorità e movimenti civili è ormai palpabile. Le nuove misure proposte da Londra – che dovranno passare in Parlamento – rischiano di ridefinire i limiti della libertà di espressione nel Paese. Per Amnesty e altre organizzazioni, l’uso del Public Order Act come strumento di controllo politico “non è che l’ennesimo passo verso uno Stato che teme la protesta più della violenza”.

La Gran Bretagna, tradizionalmente culla del diritto alla manifestazione pubblica, si trova ora a un bivio: difendere l’ordine o tutelare la libertà. Ma sabato, a Trafalgar Square, centinaia di voci diverse – anziani, religiosi, ebrei, pacifisti – hanno scelto di farsi arrestare pur di affermare un principio: che nessuna legge può rendere illegale la solidarietà.

Lucrezia Agliani