Stamattina i Carabinieri del nucleo investigativo di Palermo, hanno arrestato cinque persone, su ordine della Procura distrettuale antimafia di Palermo. Queste sono accusate di associazione mafiosa, estorsione consumata e tentata, incendio, tutti commessi con l’aggravante del metodo e finalità mafiosi. L’attività d’indagine è la prosecuzione della pregressa operazione “Talea”, del dicembre 2017. Condotta nei confronti degli affiliati ai mandamenti mafiosi di San Lorenzo e Resuttana. I provvedimenti sono stati firmati dal procuratore Francesco Lo Voi, dall’aggiunto Salvo De Luca e dai PM Roberto Tartaglia, Amelia Luise e Annamaria Picozzi.

Una mafia sempre più debole

È Sergio Macaluso, arrestato lo scorso dicembre, il nuovo pentito. ” Cosa Nostra non paga più“, questo il motivo che ha spinto Sergio a collaborare con la giustizia. Ha dato un contributo importante al lavoro dei magistrati, ha confermato elementi sui quali gli investigatori lavoravano già da tempo. Precisamente da quando, un commerciante ed un imprenditore avevano deciso di ribellarsi alla mafia. In una Palermo sempre più forte, che cerca di imporsi ad una mafia sempre più debole sono gli stessi affiliati a rimpiangere i tempi passati.

L’inchiesta dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Palermo coordinata dalla DDA, ha permesso di accertare che a “reggere” la famiglia mafiosa di Palermo San Lorenzo è Giuseppe Biondino, figlio dell’ergastolano Salvatore Biondino.

Cinque delinquenti finiti in manette

È infatti finito in manette, Giuseppe Biondino, 40 anni, da sempre legato a Salvatore Riina. Per gli inquirenti è il nuovo reggente del mandamento di San Lorenzo. È accusato di diverse estorsioni, in più, nei mesi scorsi, aveva lasciato più volte Palermo. La destinazione: la Spagna, con l’intenzione di organizzare la sua imminente latitanza.









Nello stesso Blitz è stato arrestato Francesco Lo Iacono, 37 anni, nipote dell’omonimo boss. Responsabile di aver commissionato un incendio nella notte del 14 agosto 2015, nei confronti di una concessionaria di auto. Il 5 dicembre 2017 furono poi arrestati gli esecutori materiali. Anche lui impegnato ad organizzare la sua latitanza si stava preparando a partire per Düsseldorf.

Non era solo la latitanza l’unica preoccupazione di Giuseppe Biondino e Francesco Lo Iacono. Cercavano infatti contatti in Spagna e Germania per ampliare il traffico di droga.

In carcere anche Ahmed Glaoui, non un semplice manovale, ma un vero e proprio affiliato alla famiglia di Partanna Mondello.









Una giornata importante, arresti che in qualche modo piegano Cosa Nostra. Un duro colpo: i futuri boss della nuova geografia mafiosa finiti in manette. L’obiettivo, una volta scontate le varie pene, era o è quello di tornare alle origini, ad una mafia pre Salvatore Riina, quando ancora ad ogni famiglia corrispondeva un territorio e su quello regnava.

Jessica Di Vita