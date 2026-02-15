L’arresto di Abdullah Öcalan del 15 febbraio 1999 avviene attraverso una consegna priva di trasparenza giuridica e apre una fase fondata sull’isolamento carcerario prolungato e sulla criminalizzazione diffusa. La cattura a Nairobi e il trasferimento a Imrali rendono un’operazione di sicurezza una scelta politica destinata a colpire ben oltre la figura di un singolo leader.

Il 15 febbraio 1999 Abdullah Öcalan viene catturato a Nairobi e consegnato alle autorità turche al termine di un’operazione che coinvolge più Stati e apparati di intelligence. La notizia arriva dopo mesi di spostamenti forzati, rifiuti diplomatici, trattative opache. Öcalan guida il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, formazione nata alla fine degli anni Settanta per rivendicare diritti politici e culturali negati alla popolazione curda in Turchia. La sua cattura supera subito la dimensione individuale e assume un valore collettivo, destinato a incidere sull’intero popolo curdo.

L’arresto avviene all’interno dell’ambasciata greca in Kenya. Öcalan sta per salire su un aereo diretto altrove quando viene prelevato. Lo portano in elicottero fino all’aeroporto, poi su un volo militare verso la Turchia. Atterra a Dalaman nella notte, bendato e ammanettato. Le immagini diffuse subito dopo fissano una scena costruita con attenzione. Un uomo esposto, privato di voce, trasformato in trofeo politico. Da Dalaman viene trasferito direttamente sull’isola di Imrali, nel Mar di Marmara, dove iniziano interrogatori e isolamento.

L’operazione si svolge fuori da una cornice giuridica trasparente. Le autorità turche agiscono attraverso il Mit, i servizi segreti nazionali. Fonti giornalistiche e organizzazioni per i diritti umani parlano di una cooperazione con apparati statunitensi e israeliani. Nessun mandato keniota viene reso pubblico. Un ministro di Nairobi rassegna le dimissioni dopo la vicenda. Amnesty International denuncia la mancanza di garanzie procedurali e l’impossibilità per Öcalan di accedere a una difesa legale durante il trasferimento. La Corte europea dei diritti dell’uomo esamina il caso negli anni successivi, riconosce irregolarità nella consegna e respinge violazioni considerate decisive, lasciando aperta una ferita politica e giuridica.

Il processo inizia il 31 maggio 1999 sull’isola di Imrali. Il collegio giudicante include un magistrato militare. L’accusa si fonda sull’articolo 125 del codice penale turco, che prevede la pena capitale per tradimento e separatismo. Il 29 giugno arriva la condanna a morte. La pena viene commutata in ergastolo nel 2002, dopo l’abolizione della pena capitale. La difesa denuncia il controllo militare dell’isola, l’accesso limitato agli atti e il rifiuto di avvocati stranieri. Durante le udienze Öcalan riconosce la responsabilità politica del conflitto armato e propone una commissione di verità tra Stato turco e popolazione curda.

Con la sentenza inizia una detenzione che assume caratteri eccezionali. Öcalan resta per anni l’unico detenuto dell’isola di Imrali. La cella risulta angusta, esposta a umidità e agenti atmosferici. I contatti con l’esterno vengono ridotti al minimo. Le visite familiari avvengono a intervalli irregolari. Gli incontri con gli avvocati subiscono sospensioni frequenti. Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura visita l’isola più volte, critica le condizioni iniziali e impone miglioramenti graduali. Dal 2009 arrivano altri detenuti, separati da Öcalan.

Le autorità turche giustificano il regime carcerario con esigenze di sicurezza. La misura produce effetti che superano la dimensione penale. Trasmette un messaggio rivolto a milioni di curdi. Ogni apertura negoziale avviata da Ankara passa, in forma diretta o indiretta, dalla figura di Öcalan. Ogni fase di chiusura riporta Imrali al centro di una strategia punitiva.

Dopo la cattura esplodono proteste curde in Turchia e in numerose città europee. Le manifestazioni vengono represse con arresti e uso esteso della forza. La reazione dello Stato rafforza una identificazione sistematica tra PKK e popolazione curda. Partiti politici vengono sciolti. Sindaci eletti subiscono rimozioni. Giornalisti, avvocati, attivisti finiscono sotto accusa per legami presunti con l’organizzazione. La legge antiterrorismo diventa strumento di controllo diffuso. L’identità curda entra in una zona di sospetto permanente. Il conflitto tra Stato turco e movimento curdo ha prodotto circa quarantamila morti.

Negli anni Duemila Öcalan modifica la propria linea politica. Dai testi scritti in carcere prendono corpo proposte di cessazione delle ostilità, riflessioni su ecologia, liberazione delle donne, confederalismo democratico. Nel 1999 ordina una tregua e il ritiro delle forze armate del PKK dalla Turchia. Nel 2002 l’organizzazione annuncia l’abbandono della lotta armata. Colloqui avviati nel 2013 portano a un cessate il fuoco, interrotto nel 2015 con la ripresa delle operazioni militari. Le elaborazioni politiche provenienti da Imrali influenzano parte del movimento curdo, in particolare nel nord della Siria. Ankara ignora tali aperture e continua a usare la minaccia PKK per giustificare operazioni militari oltreconfine.

Nel 2025 Öcalan rilancia il suo messaggio dal carcere invitando il Partito dei Lavoratori del Kurdistan a deporre le armi e alla sua stessa dissoluzione, affermando che la lotta armata non risponde più alle condizioni della società curda e indicando la via della partecipazione politica pacifica. Quel messaggio viene recepito dal PKK, che annuncia ufficialmente, dopo oltre quarant’anni di conflitto, la fine della sua lotta armata e il processo di scioglimento dell’organizzazione.

Oggi, il caso Abdullah Öcalan continua a interrogare il diritto internazionale e le democrazie europee. La consegna di un leader politico attraverso un’operazione opaca resta una responsabilità condivisa. La detenzione a Imrali rappresenta un unicum nel panorama carcerario europeo. Il 15 febbraio 1999 resta una data che va oltre la cattura di un uomo. Racconta una storia di potere esercitato fuori dalle regole dichiarate, di isolamento usato come strumento politico, di sicurezza invocata per legittimare una punizione estesa a un intero popolo. Il confine tra difesa dello Stato e vendetta politica continua a spostarsi senza trovare una definizione condivisa.