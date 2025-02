La scena politica rumena è scossa dall’arresto di Călin Georgescu, candidato di estrema destra che aveva vinto il primo turno delle elezioni presidenziali del 2024, poi annullate. Fermato mentre era in viaggio per formalizzare una nuova candidatura, Georgescu è ora al centro di un’indagine che lo accusa di finanziamenti illeciti e legami con gruppi estremisti. Il caso ha acceso il dibattito sullo stato della democrazia in Romania, con interventi da parte di figure internazionali e un clima di tensione crescente nel Paese.

Un fermo improvviso sulla strada per Bucarest

Călin Georgescu, candidato ultranazionalista alla presidenza della Romania, è stato fermato dalle autorità mentre si recava in auto a Bucarest per ufficializzare la sua candidatura. L’episodio dell’arresto di Calin Georgescu ha scatenato un acceso dibattito politico, con accuse reciproche tra il suo entourage e il governo. Il team della sua campagna ha denunciato il fermo come un atto di repressione, scrivendo su Facebook: “Il sistema lo ha fermato nel traffico per un interrogatorio nell’ufficio del procuratore generale. Dov’è la democrazia?”.

Le accuse contro Georgescu e l’indagine della magistratura

Le autorità rumene hanno aperto un’indagine contro Georgescu, accusandolo di diverse violazioni gravi. Tra le contestazioni figurano l’incitamento ad azioni contro l’ordine costituzionale, la diffusione di false informazioni e la fondazione o il sostegno di organizzazioni estremiste. L’attenzione degli inquirenti si concentra inoltre sui finanziamenti della sua campagna elettorale, con sospetti di fondi illeciti e connessioni con gruppi fascisti e razzisti.

Secondo il canale Antena 3 Cnn, l’accusa principale riguarderebbe proprio la diffusione di informazioni false con il potenziale di destabilizzare la sicurezza nazionale, un reato previsto dall’articolo 404 del Codice Penale rumeno. Inoltre, 27 persone del suo entourage sarebbero sotto inchiesta per istigazione pubblica e creazione di un’organizzazione illegale. Inoltre, le stesse persone sarebbero sospettate di voler creare organizzazioni “fasciste, razziste o xenofobe”.

Perquisizioni e scoperte inquietanti

A seguito dell’arresto, la polizia ha condotto una serie di perquisizioni nelle abitazioni dei collaboratori più stretti di Georgescu, trovando armi e ingenti somme di denaro. Secondo i media rumeni, nella casa di Horațiu Potra, guardia del corpo del candidato, è stato scoperto un vero e proprio arsenale: pistole, mitragliatrici, granate e altre armi da guerra, molte delle quali nascoste in una stanza segreta.

Inoltre, una cassaforte contenente oltre un milione di euro in contanti è stata rinvenuta sotto il pavimento della sua abitazione.

Il precedente delle elezioni annullate e il contesto politico

L’arresto di Calin Georgescu si inserisce in un quadro politico particolarmente turbolento per la Romania. Lo scorso dicembre, la Corte Costituzionale aveva annullato il primo turno delle elezioni presidenziali, sostenendo che una presunta interferenza russa ne avesse compromesso la legittimità. In quella tornata elettorale, Georgescu era risultato vincitore, alimentando il sospetto che la sua candidatura potesse beneficiare di ingerenze esterne.







Le nuove elezioni sono state fissate per il 4 maggio, con un eventuale ballottaggio il 18 dello stesso mese. Georgescu ha denunciato più volte il blocco della sua corsa alla presidenza come un atto di sabotaggio orchestrato dal governo.

Le reazioni internazionali e il caso mediatico

L’arresto di Calin Georgescu ha scatenato reazioni a livello internazionale. Elon Musk, tramite la sua piattaforma X, ha commentato la vicenda definendola “assurda”. Non è la prima volta che Musk si esprime su questioni politiche europee: aveva già criticato l’annullamento delle elezioni rumene dell’autunno scorso, accusando la magistratura di abuso di potere.

Anche il team di Georgescu ha sfruttato i social per amplificare il caso, pubblicando un messaggio su X in cui si chiede: “Dov’è la democrazia ora?”, taggando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il suo vice James David Vance e lo stesso Musk. Vance, recentemente, aveva espresso dubbi sulla legittimità della decisione della Romania di invalidare il voto presidenziale, parlando di “pressioni da parte di altri Paesi europei”.

La vicenda dell’arresto di Calin Georgescu rappresenta un punto di svolta nella politica rumena, con accuse gravi che potrebbero compromettere definitivamente la sua corsa alla presidenza. Mentre l’opposizione denuncia una persecuzione politica, il governo difende l’operato della magistratura, ribadendo l’impegno per la salvaguardia dell’ordine costituzionale. Con le nuove elezioni imminenti e un paese profondamente diviso, resta da vedere quale sarà l’impatto dell’arresto sul panorama politico rumeno.

Lucrezia Agliani