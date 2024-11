Dal 24 novembre, una significativa innovazione interesserà chi richiede l’indennità di disoccupazione: l’iscrizione automatica alla piattaforma Siisl, Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa. Questo sistema, concepito per favorire un approccio più attivo e personalizzato all’inclusione lavorativa, è gestito dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) su incarico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Con un’infrastruttura dedicata a incrociare domanda e offerta di lavoro e formazione, la piattaforma punta a incentivare la riqualificazione professionale e il reinserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro.

Il Siisl: uno strumento innovativo per il lavoro e l’inclusione

Il Siisl rappresenta un cambio di paradigma nelle politiche del lavoro italiane, introducendo un approccio sistemico al sostegno della transizione occupazionale. La piattaforma mira non solo a facilitare la ricerca di un nuovo impiego per i percettori dell’indennità di disoccupazione, ma anche a promuovere opportunità formative che rispondano alle esigenze del mercato del lavoro. Tale sistema vuole superare il tradizionale concetto di “assistenza passiva” per avviare un dialogo diretto tra lavoratori, enti formativi e aziende.

Grazie a questa rete integrata, i beneficiari saranno incentivati a partecipare attivamente a percorsi di aggiornamento professionale, aumentando così la loro competitività sul mercato e accrescendo la probabilità di un reinserimento lavorativo stabile e soddisfacente.

Il funzionamento del sistema e le sue implicazioni

L’iscrizione al Siisl avviene automaticamente nel momento in cui la richiesta di disoccupazione viene accolta e il relativo pagamento attivato. Attraverso questa procedura, i dati del disoccupato saranno condivisi con la piattaforma, che li utilizzerà per profilare il beneficiario e proporre percorsi formativi o offerte di lavoro in linea con le sue competenze e aspirazioni.

Il coinvolgimento nel Siisl non è limitato alla mera registrazione. I disoccupati dovranno aderire a specifici percorsi formativi o accettare offerte di lavoro ritenute congrue, pena la possibile perdita dell’indennità. Questo meccanismo, che coniuga obbligo e opportunità, punta a responsabilizzare i percettori del sostegno economico, stimolandoli a collaborare attivamente per migliorare la propria posizione lavorativa.

Obiettivi strategici della piattaforma

L’introduzione del Siisl risponde a esigenze ben definite del mercato del lavoro italiano, segnato da disallineamenti tra domanda e offerta, oltre che da un’elevata incidenza della disoccupazione strutturale. Con questa iniziativa, il Ministero del Lavoro mira a raggiungere diversi obiettivi strategici:

Promuovere l’occupabilità: attraverso percorsi di formazione mirati, i lavoratori potranno acquisire competenze richieste dai settori in espansione. Favorire il matching lavorativo: la piattaforma, grazie a sofisticati strumenti di analisi, facilita l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, riducendo tempi e inefficienze. Ridurre la dipendenza dai sussidi: incentivando il ritorno al lavoro e contrastando fenomeni di assistenzialismo, il Siisl rappresenta una leva per rendere il sistema di welfare più sostenibile.

Un sostegno attivo: l’importanza della formazione

Uno dei punti cardine del Siisl è l’enfasi posta sulla formazione professionale. Per molti disoccupati, soprattutto quelli provenienti da settori in declino, la riqualificazione è fondamentale per affrontare le sfide di un mercato del lavoro sempre più tecnologico e specializzato.







Attraverso collaborazioni con enti formativi e aziende, il sistema offre un’ampia gamma di corsi mirati, che spaziano dalle competenze digitali a quelle tecniche richieste da settori specifici, come la manifattura avanzata, l’assistenza sanitaria e il turismo.

I percorsi formativi non solo migliorano le competenze individuali, ma permettono anche ai lavoratori di accedere a un mercato più ampio e diversificato, favorendo la mobilità professionale.

Criticità e sfide del nuovo modello

Nonostante le potenzialità, l’introduzione del Siisl non è priva di sfide. Tra le criticità più evidenti vi è la necessità di garantire che il sistema informativo sia realmente efficace nel profilare i beneficiari e nel proporre opportunità pertinenti. Un altro nodo riguarda la capacità di coinvolgere attivamente i lavoratori, superando eventuali resistenze o difficoltà logistiche che potrebbero ostacolare la partecipazione ai percorsi formativi.

Anche le imprese rivestono un ruolo cruciale: sarà essenziale che il mondo produttivo collabori attivamente, segnalando fabbisogni occupazionali specifici e contribuendo alla progettazione dei percorsi formativi.

Infine, la piattaforma dovrà essere integrata con le altre politiche attive del lavoro, come i Centri per l’Impiego e le agenzie private, evitando sovrapposizioni o inefficienze.

Un impatto sul lungo termine

Il successo del Siisl sarà misurabile nel medio-lungo termine, valutando l’efficacia dell’iniziativa in termini di riduzione della disoccupazione e miglioramento delle competenze della forza lavoro italiana. Questo sistema potrebbe rappresentare un modello innovativo, in grado di ispirare riforme analoghe in altri ambiti del welfare.

Conclusione

L’avvio del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa rappresenta un passo significativo verso un modello di welfare attivo e inclusivo. Ponendo al centro la formazione e il reinserimento lavorativo, il Siisl intende trasformare l’indennità di disoccupazione in un’opportunità di crescita personale e professionale.

Patricia Iori