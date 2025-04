In occasione del 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, il Viminale diffonde i dati aggiornati sull’immigrazione irregolare e sui provvedimenti di rimpatrio: nel 2024, gli arrivi irregolari in Italia sono crollati del 57%.

Una strategia più incisiva di controllo e rimpatrio

Il controllo dei confini e la gestione dell’immigrazione irregolare sono stati al centro delle politiche di sicurezza interna messe in atto nel corso del 2024. A testimoniarlo sono i numeri riguardanti le espulsioni e gli allontanamenti di cittadini stranieri e comunitari dal territorio nazionale. Nel periodo considerato, sono stati adottati 25.383 provvedimenti di espulsione, dei quali 5.541 si sono concretizzati in veri e propri rimpatri.

Queste cifre riflettono un’intensificazione dell’attività amministrativa e giudiziaria volta a garantire l’osservanza delle normative sull’immigrazione, ma anche una risposta politica alla crescente richiesta di maggiore sicurezza da parte dell’opinione pubblica. Le autorità hanno messo in campo una rete più efficace di controlli, con il supporto delle forze dell’ordine e della cooperazione internazionale, soprattutto con i Paesi di origine dei migranti. In particolare, sono stati potenziati gli accordi bilaterali per facilitare i rimpatri volontari assistiti e quelli forzati, laddove necessario.

Flussi migratori in netta diminuzione: i dati del 2024

Secondo quanto reso noto in occasione delle celebrazioni per il 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, il numero dei migranti irregolari giunti via mare in Italia nel 2024 si attesta a 66.617, distribuiti in 1.742 eventi di sbarco. Si tratta di un dato che segna un calo drastico del 57,74% rispetto all’anno precedente, quando furono registrati 157.651 arrivi.

Questa contrazione è da molti osservatori interpretata come il risultato di una combinazione di fattori: una vigilanza marittima più efficace, nuove intese con Paesi di transito, e un clima politico più severo nei confronti dell’immigrazione irregolare. L’Italia, infatti, ha investito in tecnologie di sorveglianza costiera, ha rafforzato la collaborazione con la guardia costiera libica e tunisina, e ha intensificato le azioni di dissuasione nei confronti dei trafficanti di esseri umani.

Il ruolo delle forze dell’ordine nella gestione del fenomeno migratorio

Il lavoro della Polizia di Stato e delle altre forze dell’ordine si è rivelato centrale nella gestione di un fenomeno complesso come quello dell’immigrazione irregolare. La raccolta dei dati, i controlli nei porti, le operazioni di soccorso e identificazione, così come le attività di contrasto alla criminalità organizzata che spesso sfrutta le rotte migratorie, hanno richiesto un impegno costante.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha mostrato come l’efficienza dei servizi preposti all’accoglienza e all’identificazione abbia permesso una gestione più ordinata dei flussi. Ciò ha influito anche sulla capacità dello Stato di adottare misure più tempestive nei confronti di coloro che non avevano i requisiti per restare sul territorio italiano.

La risposta europea: tra sostegno e criticità

Il calo degli arrivi in Italia nel 2024 va anche letto alla luce della rinnovata cooperazione a livello europeo in materia di immigrazione. L’Italia ha potuto contare su un maggiore sostegno da parte dell’Unione Europea, sia in termini di risorse economiche che di supporto operativo.

Tuttavia, persistono forti criticità nella gestione condivisa dei migranti a livello continentale. Il meccanismo di redistribuzione obbligatoria continua a incontrare la resistenza di numerosi Stati membri, e il nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo, pur approvato in sede europea, stenta a produrre risultati concreti. In questo contesto, l’Italia ha cercato di rafforzare i propri canali diplomatici con i partner europei e nordafricani, consapevole del fatto che una strategia realmente efficace non può prescindere dalla collaborazione internazionale.







Prevenzione e contrasto del traffico di esseri umani

Uno degli aspetti su cui il Governo italiano ha posto maggiore attenzione riguarda la lotta al traffico di esseri umani, fenomeno strettamente legato alla migrazione irregolare. Le autorità giudiziarie e le forze di polizia hanno intensificato le indagini nei confronti delle organizzazioni criminali che gestiscono i flussi migratori clandestini, spesso mettendo a rischio la vita dei migranti stessi.

Nel 2024 sono stati numerosi gli arresti di scafisti e intermediari, e diverse inchieste hanno permesso di smantellare reti transnazionali attive tra Nord Africa, Medio Oriente e l’Europa. L’obiettivo dichiarato è quello di colpire non solo i singoli responsabili, ma l’intero sistema economico che alimenta il traffico illecito di persone.

Accoglienza e integrazione

Accanto all’attività repressiva, resta aperto il nodo dell’accoglienza e dell’integrazione per coloro che arrivano in Italia con titoli validi o che, dopo un’attenta valutazione, risultano aventi diritto alla protezione internazionale. Il sistema di accoglienza, seppur meno sotto pressione rispetto al 2023, continua a dimostrare carenze strutturali e disomogeneità territoriali.

Le realtà locali, in particolare nei piccoli comuni, stanno cercando di implementare modelli di inclusione che vadano oltre la mera ospitalità temporanea. Tuttavia, le risorse sono spesso limitate e l’assenza di una pianificazione centrale rende difficile armonizzare gli interventi su scala nazionale.