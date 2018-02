Artefiera 2018 è il punto di riferimento per l’Arte Italiana, con importanti momenti di approfondimento dedicati sia ai singoli artisti che alla riflessione teorica. La città di Bologna è la “dotta” perfetta per ospitare Artefiera 2018 e fare da cornice ad un programma di eventi e aperture straordinarie.









Artefiera 2018 festeggia il suo quarantaduesimo compleanno, e lo fa lasciando una certa libertà a diverse categorie, senza rinchiudere i generi in sezioni recintate. Ogni linguaggio artistico trova il suo spazio in Artefiera 2018, tra arte del primo 900, fotografia, mixed media, scultura, e tanta Modernity, per citare la nuova sottosezione che non indica arte del primo 900 appunto, ma opere attuali.









Sono tante le offerte di Artefiera 2018, tra cui: Mustafa Sabbagh (MLB Gallery di Maria Laura Brunelli) che espone una foto con due sorelle gemelle e albine viste di schiena. È l’opera che appartiene al ciclo sub limen di questo artista italo-palestinese. Nel ritratto si evidenzia il legame tra le due donne in una inquadratura raffinata e sensuale.

Anche quest’anno Bologna è in stretto rapporto con Artefiera 2018, dal 2 al 5 febbraio. La città si anima di mostre, eventi e iniziative speciali. Alla sua sesta edizione, ART CITY Bologna, con la nuova direzione artistica affidata a Lorenzo Balbi, offre un programma speciale che vede protagonista l’artista russo Vadim Zakharov con la performance esilarante e sovversiva Tunguska Event, History Marches on a Table, ideata in occasione del centenario della Rivoluzione russa.

Inoltre dieci eventi tra mostre, installazioni e performance che offrono le migliori manifestazioni del contemporaneo e le contaminazioni tra linguaggi, con alcuni dei più nomi più interessanti della scena nazionale e internazionale: Katarina Djzelar, Yuri Ancarani, Jacopo Mazzonelli, Erin Shirreff, Luca Pozzi, Home Movies + Giuseppe De Mattia, Hana Lee Erdman, CT (Matteo Ceretto Castigliano), Roberto Pugliese e Alessandra Messali.

Artefiera 2018 http://www.artefiera.it fino al 5 febbraio.

Foto Copertina: www.artefiera.it (preview)

Maggie van Der Toorn