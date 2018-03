Il mercato dei giochi di carte collezionabili online, dominato da anni da Hearthstone, sembra ormai saturo. Dopo un susseguirsi di continue uscite, infatti, sono pochi gli sviluppatori disposti a creare qualcosa di nuovo in questo genere. Naturale, visto che il titolo di Blizzard lascia pochissimo spazio ai rivali. Se ci fosse un progetto in grado di mettere in crisi questa supremazia, però, quello sarebbe sicuramente Artifact.

Artifact è il nuovo gioco di carte collezionabili di Valve, di cui in questi giorni sono stati svelati molti dettagli interessanti. Il pedigree di questo progetto è assicurato non soltanto dal marchio Valve, ma dal game design di Richard Garfield; ebbene sì, il creatore del capostipite dei giochi di carte, Magic: the Gathering, si è occupato in prima persona di Artifact.

Tra l’altro, notizie che arrivano in un momento alquanto particolare. Prima di tutto, dal punto di vista di Valve, che si appresta a rilasciare un nuovo gioco a ben cinque anni dall’uscita di Dota 2. Notizia già di per sé interessante, visto che negli ultimi anni i fan si erano abituati a vedere Valve investire nei propri prodotti di successo (Team Fortress 2, Counter-Strike: Global Offensive e lo stesso Dota 2) o in hardware e software (Steam, VR, Steam Controller) ma ignorare completamente titoli altamente richiesti come il tanto agognato sequel di Half-Life 2.

Momento particolare anche per Magic: the Gathering, che quest’anno celebra il suo venticinquesimo anniversario con un ritorno alla sua ambientazione originale, Dominaria. E per creare questa espansione celebrativa, alla Wizards of the Coast hanno pensato bene di contattare proprio Garfield, creatore originale del gioco.

Cosa ci dice tutto questo di Artifact? Sicuramente che si tratta di un gioco con basi solide e con grande potenziale. Ma può essere abbastanza per sconfiggere un titano come Hearthstone? Dare una risposta a questo quesito sembra piuttosto complesso. Impossibile, senza analizzare il gioco in modo più approfondito. Andiamo a vedere quindi cosa sappiamo per ora di Artifact.

Più complesso ma non necessariamente migliore.

Le idee dietro Artifact sono interessanti, ma non sembrano tutte delle garanzie di successo. Certamente, il titolo potrà giovare del fatto di utilizzare personaggi di un universo già stabilito come quello di Dota 2. Tuttavia, l’unione tra gioco di carte e Dota 2 non si limita all’aspetto puramente estetico o alla storia.

Infatti, il gameplay di Artifact sarà una sorta di incrocio tra i due generi: immaginate un gioco di Hearthstone in cui però bisogna gestire contemporaneamente tre diverse board. In pratica, delle vere e proprie lane. I mazzi saranno costituiti da un minimo di 40 carte e 5 eroi, e ogni carta potrà essere inserita al massimo in tre copie.

Le carte saranno suddivise in quattro colori (verde, rosso, nero e blu) e sarà possibile fare un mazzo di più colori. All’inizio della partita, bisognerà decidere quale eroe piazzare su ogni lane, oltre a due creep che lo accompagneranno ogni turno. Il colore dell’eroe scelto stabilirà quali magie sarà possibile usare su quella specifica lane.

Ogni lane ha una torre da difendere con 40 punti vita, che se distrutta sarà sostituita da una torre “Ancient” con 80 punti vita. Per vincere, bisogna distruggere due torri piccole o una torre “Ancient”. Questo aspetto è molto interessante perché significa che sarà possibile concentrarsi su due lane piuttosto che tre, ma mai ignorarne una completamente perché potrebbe portare a una rapida sconfitta.









Il sistema di mana è lo stesso visto nella maggior parte dei giochi digitali del genere, in cui cioè si guadagna un punto spendibile ogni turno. Il sistema di turni invece è molto diverso. In Artifact, quando il primo giocatore gioca una carta, l’avversario può rispondere giocando una sua carta, e così via finché uno dei due non passa il turno.

Quando questo accade, il turno è finito, si verifica il combattimento, e poi entrambi i giocatori possono spendere l’oro guadagnato per acquistare equipaggiamenti per i propri eroi. Esattamente come in un MOBA, quindi, esiste un mercato in-game per potenziare i propri personaggi durante la partita.

Per quanto riguarda l’aspetto monetario, Artifact non sarà free-to-play. Al contrario, oltre ad avere un costo che non è ancora stato annunciato, sarà possibile acquistare pacchetti nel marketplace di Steam, ma anche vendere e scambiare carte in questo modo. Nonostante ciò, Gabe Newell ha promesso che il gioco non sarà pay-to-win, perché il design delle carte non legherà la potenza di quest’ultime alla loro rarità.

Anche se, a dire il vero, questa è un’argomentazione sfruttata da quasi tutti i giochi di carte. E raramente è sufficiente a scacciare lo spauracchio del pay-to-win. A parte questo aspetto che lascia un po’ perplessi, però, le premesse riguardanti Artifact sembrano positive. Come sempre, c’è chi sul web ha poca fiducia in un progetto fondato su micro-transazioni, e bisogna inoltre considerare che il titolo sarà lanciato in un mercato già pieno di rivali agguerriti.

Ad ogni modo, Artifact si presenta come uno dei più innovativi card game visti negli ultimi anni e abbastanza profondo da attirare tutti quei giocatori stanchi della semplicità di Hearthstone. Allo stesso tempo, resta da vedere se non sarà proprio questa sua complessità a impedirgli di raggiungere il successo.

Roberto Maselli