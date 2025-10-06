Sempre più coppie decidono di separarsi dopo i 60 anni, scegliendo di reinventare la propria vita in età avanzata. Dietro queste scelte, anche conosciute come divorzi grigi, in forte crescita, si nascondono trasformazioni profonde legate all’evoluzione del ruolo delle donne, alla maggiore longevità e a una diversa concezione della felicità personale.

Un’Italia che cambia: l’aumento dei divorzi grigi, cioè quelli nella terza età

Nel silenzio delle statistiche e tra le pieghe delle abitudini familiari, sta emergendo un dato sorprendente: i divorzi dopo i 60 anni, i cosiddetti “divorzi grigi”, sono in costante aumento in Italia. Dal 2015 a oggi si è registrata una crescita del 40%, un segnale evidente che la terza età non è più sinonimo di rassegnazione o immobilità affettiva.

Secondo l’Istat, solo tra il 2015 e il 2022, i casi di separazione tra over 60 sono passati da 6.131 a 9.645, con un incremento del 57% in appena sette anni. È un fenomeno che si inserisce in una tendenza globale: dagli Stati Uniti al Giappone, sempre più coppie decidono di dirsi addio quando i capelli sono ormai bianchi.

Questa rivoluzione silenziosa in Italia riflette profondi mutamenti sociali ed economici. Come spiega la sociologa Ester Cois, prorettrice per l’uguaglianza di genere all’Università di Cagliari, “le motivazioni sono complesse e multidimensionali”. Non si tratta solo di una crisi dell’istituzione matrimoniale, ma di un cambiamento culturale: oggi anche chi è in là con gli anni sente di avere il diritto di scegliere la felicità e non accettare più relazioni che non portano appagamento.

Baby boomers e indipendenza: la rivoluzione delle donne mature

Al centro di questa trasformazione vi è una generazione specifica: quella dei Baby Boomers, nati tra gli anni ’50 e ’60. Molte donne di questa fascia d’età hanno studiato, lavorato e conquistato un’indipendenza economica che le distingue radicalmente dalle generazioni precedenti.

Se un tempo la pensione era vista come una fase di riposo da vivere in coppia “finché morte non ci separi”, oggi la longevità e la miglior qualità della vita hanno ribaltato questa prospettiva.

Non si tratta di egoismo, ma di autoaffermazione. L’autonomia finanziaria, insieme alla consapevolezza del proprio valore, ha reso più semplice per molte donne prendere decisioni che un tempo sarebbero sembrate impensabili.

I social network hanno amplificato questo processo, anche in Italia: pur non essendo la causa diretta dei divorzi, rappresentano un canale di conferma e riscoperta. Permettono di ricostruire relazioni, coltivare passioni, sentirsi parte di una rete sociale anche dopo i sessant’anni. Così, la generazione che per prima ha vissuto la rivoluzione sessuale e quella femminista, oggi sperimenta anche la libertà affettiva della maturità.

Il diritto alla felicità, anche dopo una vita insieme

L’idea di matrimonio come patto indissolubile è ormai un retaggio del passato. La promessa del matrimonio lascia spazio a un nuovo paradigma: “finché ci amiamo e stiamo bene insieme”.

Per molti coniugi maturi, la pensione non è più una tappa obbligata verso la quiete, ma una nuova opportunità per reinventarsi. E se la relazione diventa fonte di frustrazione o incomunicabilità, la separazione può apparire come una rinascita.

In questo senso, i divorzi grigi sono lo specchio di una società che ha spostato il baricentro dei valori dal dovere alla realizzazione personale.

I figli adulti e l’onda lunga della separazione

Tuttavia, anche se i figli delle coppie in questione sono ormai adulti, non sono immuni agli effetti emotivi della separazione. Molti raccontano di aver vissuto la rottura dei genitori come un terremoto affettivo tardivo.

Gli studi della sociologa americana Joleen Greenwood mostrano che i figli adulti possono essere travolti da sentimenti di rabbia o smarrimento, spesso costretti a schierarsi o a sostenere emotivamente il genitore più fragile. In molti casi le figlie femmine diventano “consigliere” o confidenti, mentre i confini generazionali si fanno più labili.

Le ricorrenze familiari, le feste e i rapporti tra fratelli o con i parenti rischiano di incrinarsi, e talvolta i figli si allontanano per evitare di essere coinvolti nei conflitti dei genitori.

Padri soli, madri resilienti: il nuovo equilibrio post-divorzio

I divorzi grigi colpiscono uomini e donne in modo diverso. Le donne, pur affrontando una penalizzazione economica per carriere spesso interrotte, tendono a ricostruire più facilmente una rete sociale e affettiva. Gli uomini, invece, restano più soli.

Come osserva la sociologa Jocelyn Elise Crowley, molti mariti delle generazioni passate hanno delegato alle mogli la gestione dei rapporti familiari e delle amicizie: una volta finito il matrimonio, si ritrovano isolati, senza i legami che la partner custodiva.

Si parla di “matrifocal tilt”, un fenomeno che vede i figli adulti rafforzare i legami con la madre e allontanarsi dal padre. Alcuni studi europei hanno mostrato che, dopo la separazione, un terzo dei padri perde progressivamente i contatti regolari con i figli.

Una libertà che può curare le ferite

Non tutti i divorzi in età avanzata sono sinonimo di trauma. In molti casi, la separazione apre spazi di serenità e ricostruzione: i figli adulti comprendono che i genitori meritano una seconda possibilità di felicità, e talvolta le relazioni familiari si rafforzano dopo un periodo di distacco.

Gli esperti sottolineano l’importanza dei gruppi di sostegno e delle reti di ascolto per ridurre l’isolamento e promuovere il dialogo.

In un’epoca in cui vivere più a lungo significa anche poter scegliere come e con chi condividere il proprio tempo, i divorzi grigi appaiono non solo come un fenomeno sociale, ma come un segnale di autonomia e consapevolezza.

Per molti, separarsi dopo una vita insieme non è una sconfitta, ma un modo per ricordarsi che non è mai troppo tardi per essere felici.







Rinascita o ribellione? La libertà femminile nella terza età

I divorzi grigi possono essere letti come una delle ultime frontiere dell’emancipazione femminile. Le donne che oggi scelgono di separarsi dopo i sessant’anni appartengono alla generazione che ha vissuto la rivoluzione del lavoro, della contraccezione, del divorzio e dell’autodeterminazione. Dopo aver combattuto per una vita contro le imposizioni sociali, molte di loro si rifiutano di trascorrere la vecchiaia in relazioni vuote o oppressive.

I divorzi grigi non sono dunque simbolo di una fuga, ma un atto di riaffermazione: il rifiuto di essere definite solo dal proprio ruolo di mogli o madri. In un contesto ancora segnato da stereotipi di genere — dove la donna anziana è spesso invisibilizzata, infantilizzata o giudicata — scegliere la separazione rappresenta una forma di resistenza politica e personale. È l’affermazione che la dignità e il diritto alla felicità non hanno scadenza.

Tuttavia, l’indipendenza femminile in età avanzata si scontra con contraddizioni strutturali ancora radicate. Molte donne over 60 che decidono di separarsi devono affrontare il peso di carriere discontinue, pensioni più basse e un sistema economico che continua a penalizzare chi si è occupato della cura familiare. È il paradosso del femminismo incompiuto: la libertà di scegliere è finalmente possibile, ma non sempre sostenuta da un’adeguata sicurezza materiale. L’autonomia conquistata rischia di trasformarsi in precarietà, soprattutto quando l’assistenza pubblica è insufficiente e la dipendenza economica ritorna sotto nuove forme.

L’incremento dei divorzi grigi rivela così l’urgenza di politiche femministe del welfare, che riconoscano e valorizzino il lavoro di cura svolto per decenni dalle donne, permettendo loro di affrontare la vecchiaia con risorse, e non con rinunce.

Nuove narrazioni del corpo e del desiderio femminile

Un aspetto spesso ignorato del fenomeno è la sua dimensione simbolica. Quando una donna matura sceglie di lasciare il partner, mette in discussione non solo un legame, ma l’intero immaginario che associa la femminilità alla dipendenza e alla rinuncia. In un’epoca che continua a esaltare la giovinezza come sinonimo di valore e desiderabilità, i divorzi grigi diventano un gesto rivoluzionario: affermare che la vita emotiva, affettiva e sessuale di una donna non finisce con la menopausa.

È una riappropriazione del corpo e del desiderio, un atto di autodeterminazione che rompe il silenzio imposto dall’età e dal patriarcato. In questo senso, ogni donna che sceglie la libertà a sessant’anni compie un gesto che non riguarda solo se stessa: rappresenta tutte coloro che, per generazioni, non hanno potuto scegliere.

Lucrezia Agliani