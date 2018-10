Pakistan, Asia Bibi finalmente scagionata: dal 2010 accusata di blasfemia

Scagionata Asia Bibi, la donna cristiana che nel 2010 era stata condannata a morte in Pakistan con l’accusa di blasfemia per aver insultato Maometto.

La denuncia era arrivata nel 2009, quando una donna che lavorava assieme a lei e ad altre donne musulmane in un frutteto l’ha accusata di aver proferito parole conto l’Islam. La lite era iniziata perché Asia Bibi aveva bevuto l’acqua di un pozzo che a lei, in quanto cristiana, era proibito. La donna, accusata di aver reso impura l’acqua del pozzo, avrebbe poi pronunciato parole contro Maometto.

La condanna a morte

A quel punto Asia Bibi è stata condannata a morte, così come lo prevede la legge vigente in Pakistan. Infatti, la legge contro blasfemia esiste dal 1986 nel Paese e prevede la pena capitale o l’ergastolo. La legge, nata per proteggere la religione di Stato, ben presto è diventata un mezzo per perseguitare le minoranze religiose. In 30 anni, infatti, le persone uccise con l’accusa di blasfemia sono 62.

Dal ricorso alla liberazione

Asia Bibi aveva fatto ricorso alla Corte di Lahore, ma lo aveva perso nel 2014. L’anno dopo la Corte Suprema decise di fermare l’esecuzione dopo aver accettato di studiare il fascicolo della donna.

Da allora, oggi finalmente la scarcerazione. «La pena di morte viene annullata. Asia Bibi è assolta delle accuse», ha dichiarato il presidente della Corte suprema, Saqib Nisar. Il giudice ha deciso di rilasciare Asia Bibi perché le testimonianze contro di lei erano contraddittorie e inconsistenti. La donna infatti era stata praticamente obbligata a testimoniare la sua colpevolezza sotto la pressione di una folla che minacciava di ucciderla.









La sentenza si è chiusa su una citazione degli Hadith, un’insieme di racconti sulla vita di Maometto, in cui si afferma che i non musulmani devono essere trattati con gentilezza e umanità.

La reazione degli islamisti radicali

Il rilascio di Asia Bibi ha provocato però anche molti malumori, soprattutto all’interno del partito degli islamisti radicali Tehreek e-Labbaik, che minaccia «gravi conseguenze». Del resto, le persone che negli anni avevano preso le difese di Asia Bibi sono state uccise, dal governatore del Punjab Salman Taseer al ministro per gli Affari delle minoranze Shahbaz Bhatti.

Lo stesso legale della donna, Sardar Mushtaq Gill, è stato costretto a lasciare il Paese e oggi risiede in Sri Lanka, in cui da qualche giorno gli è stato riconosciuto lo status di rifugiato. Da lì ha continuato a difendere Asia Bibi, e oggi ha annunciato:

Sono molto felice e grato alla comunità internazionale per l’aiuto dato nel caso di Asia. Ora gli estremisti musulmani stanno protestando in tutto il Paese, con aperte minacce a quelle che hanno aiutato Asia Bibi a essere scagionata. Ma è arrivato il momento per il Pakistan di diventare un paese secolare e abolire la legge sulla blasfemia.

Margaret Petrarca