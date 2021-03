Aspettativa di vita: un concetto legato alla istruzione?

In una recente pubblicazione sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, pare che senza un diploma universitario sia sempre più difficile costruire una aspettativa di vita duratura e di successo in America. Lo studio esplora ciò che il divario educativo ha fatto alla longevità, concentrandosi su una misura degli anni vissuti tra i 25 e i 75, in America.

Nel grande paese più ricco del mondo, con tecnologia medica di frontiera, gli anni previsti vissuti tra i 25 e i 75 anni sono diminuiti per la maggior parte di un decennio, per uomini e donne senza una laurea a 4 anni. Questo si è verificato anche prima dell’arrivo del COVID-19. Per coloro che hanno e non hanno un diploma universitario, le divisioni razziali si sono ristrette del 70% tra il 1990 e il 2018, mentre le diversità educative sono più che raddoppiate sia per i neri che per i bianchi.

Aspettativa di vita e laurea

Una laurea è sempre più la chiave per un buon lavoro e, in ultima analisi, per una buona vita. La laurea triennale, che lo studio identifica in sigla “BA”, divide sempre più gli americani.

Un terzo con una o più lauree vive una vita più lunga e prospera, a differenza dei due terzi restanti senza laurea, secondo lo studio.

Lo studio ha costruito, su un arco temporale dal 1990 al 2018, una sintesi dei tassi di mortalità di ogni anno e degli anni previsti vissuti da 25 a 75. La misura dello studio esclude gli over 75 che hanno fatto relativamente bene negli ultimi tre decenni e si concentra sugli anni in cui i decessi sono aumentati rapidamente. Ciò a causa di overdose di droga, suicidi e malattie alcoliche del fegato e quando il calo della mortalità per malattie cardiovascolari ha rallentato e invertito.









Il divario BA/no-BA, secondo i risultati dello studio, si è costantemente ampliato dal 1990 al 2018. Nel 2018, le divisioni universitarie intrarazziali erano maggiori delle divisioni interrazziali, condizionate al college. Dalle analisi dello studio, coloro che hanno un diploma universitario sono più simili l’uno all’altro, in termini di aspettativa di vita, indipendentemente dalla razza, rispetto a quelli della stessa razza che non hanno una laurea.

Aspettativa di vita, laurea e mortalità

Gli americani senza laurea hanno visto aumentare la mortalità per droghe, suicidi e malattie alcoliche del fegato. La riduzione dei decessi per malattie cardiovascolari , che è stata la forza trainante della riduzione della mortalità nell’ultimo terzo del secolo scorso, è rallentata per tutti, ma si è fermata e si è invertita tra coloro che non hanno una laurea.

I decessi per malattie legate al fumo continuano ad essere importanti soprattutto tra le donne bianche senza laurea triennale. Divergenze simili possono essere osservate nella morbilità – dolore di tutti i tipi, disabilità, difficoltà a socializzare e salute auto-valutata – e nel matrimonio. Infine, nel trasferimento della chiesa, nella valutazione della vita, nel denaro e nei lavori. Anche qui, le grandi differenze sono tra quelli con e senza una laurea. Le persone con più lauree hanno migliori risultati nei parametri valutati di quelle con solo una laurea, ma la differenza più grande è tra chi ha fatto il liceo e chi ha fatto l’università.

I posti di lavoro sono diventati sempre più rari per i lavoratori senza diploma universitario, molti dei quali hanno perso il lavoro a causa della globalizzazione e dell’automazione. Per loro, i salari reali sono diminuiti, così come la partecipazione alla forza lavoro.

Nel 2019, tra le persone di età pari o superiore a 25 anni, solo il 36% degli americani aveva una laurea di 4 anni o più, il 35% degli uomini e il 37% delle donne; le frazioni sono più basse tra i neri, il 24% e il 28%, e gli ispanici, il 17% e il 21%.

Risultati

Sorprendentemente, il calo della mortalità è solo per coloro che non hanno una laurea, uno dei due risultati principali.

L’altro, forse ancora più notevole, è che la riduzione dei divari razziali è arrivata con un netto allargamento dei divari tra coloro che hanno e senza una laurea. Gli uomini e le donne di colore con una laurea, che avevano meno anni attesi da 25 a 75 rispetto ai bianchi senza laurea, ora hanno anni più aspettativa di vita. Di conseguenza, i neri con una laurea sono attualmente più vicini ai bianchi con una laurea che ai neri senza laurea, in netto contrasto con la situazione del 1990. Lo stesso vale per i bianchi con una laurea. Questi sono più vicini ai neri con una laurea ma molto più lontani dai bianchi senza laurea. Ancora una volta qualcosa che non era vero nel 1990.

Agostino Fernicola