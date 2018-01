Assalto a scuola nella città di Perm, in Russia, dove un ex alunno ha accoltellato alcuni studenti e insegnanti. Il bilancio delle vittime è di quindici feriti.









È stato un tragico risveglio quello di ieri per la Russia. Scenario del grave episodio è stata Perm, città della Russia centrale. Un ex alunno, espulso dalla scuola per problemi psichici e di droga, ha scatenato una violenta rissa con un suo ex compagno. Tutto è avvenuto prima che iniziassero le lezioni nella scuola 127 del distretto di Motovilikhinsky, appena riaperta dopo le vacanze natalizie.

Una nota del ministero della Salute regionale ha fatto sapere che “un insegnante e due studenti di 16 anni sono in gravi condizioni, hanno ferite al collo“. L’insegnante di 47 anni si trova in rianimazione dopo essere stato sottoposto, come i due ragazzi, ad intervento chirurgico.









I ragazzi feriti hanno un’età che va dai 10 ai 16 anni, mentre i due che hanno scatenato la rissa hanno 15 e 16 anni e, ora, dovranno rispondere di tentato omicidio.

Un portavoce del ministero dell’Interno ha dichiarato che “le lezioni sono state cancellate e gli studenti sono stati evacuati e mandati a casa, i bambini e i loro genitori ricevono assistenza psicologica e medica“.









Il panico dopo l’assalto a scuola

Nella scuola di Perm si è diffuso il panico. In un primo momento si era sparsa la voce che a compiere l’assalto fossero stati due uomini mascherati. In un secondo momento, invece, si era pensato ad un attacco più ampio con più uomini coinvolti.

Gli inquirenti però non ci hanno messo molto a stabilire che l’assalto a scuola era stato opera di due soli uomini. Da un comunicato dell’addetto stampa del ministero della Sicurezza regionale, Elsna Dubinina, si era venuto a sapere infine che l’attacco era stato perpetrato “da dei giovani“.

La spiegazione dell’orribile episodio di violenza va ricercata, quindi, nella lite tra i due giovani. Il ramo locale del Comitato Investigativo russo ha spiegato che:

“Due studenti, armati di coltello, hanno iniziato a litigare tra loro e altri studenti e insegnanti hanno tentato di interrompere la lotta. Gli autori dell’attacco sono stati fermati“.

Gli inquirenti sono al lavoro per far luce sugli ultimi aspetti poco chiari della vicenda.

Chiara Alla