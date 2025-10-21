Una tragedia che ha sconvolto il mondo dello sport italiano. È la sera di domenica quando, sulla superstrada tra Rieti e Terni, il pullman che trasporta 45 tifosi del Pistoia Basket viene colpito da una sassaiola. Un masso sfonda il parabrezza e raggiunge al volto Raffaele Marianella, 65 anni, autista della Jimmy Travel. L’uomo muore sul colpo, nonostante i tentativi di soccorso immediato. Il pullman, partito dal PalaSojourner dopo la partita di Serie A2 tra Sebastiani Rieti e Pistoia, non era più sotto scorta da circa venti minuti.

Le indagini della Procura di Rieti sull’assalto al Pistoia Basket si sono subito concentrate su un gruppo di ultras della curva Terminillo, ritenuti responsabili dell’attacco. Tre uomini – Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia e Alessandro Barberini – sono stati fermati con l’accusa di omicidio volontario. Un quarto tifoso è indagato per favoreggiamento.

L’inchiesta: prove e testimonianze

La squadra mobile e la Digos stanno ricostruendo la dinamica dell’agguato al pullman del Pistoia Basket attraverso testimonianze, tracciamenti dei cellulari e analisi scientifiche. Gli inquirenti attendono i risultati del test del Dna sulla pietra che ha colpito Marianella e il confronto con i reperti prelevati durante le perquisizioni.

I tre sospettati, indicati da altri tifosi ascoltati in questura, hanno respinto ogni accusa. Tuttavia, nelle chat WhatsApp visionate dagli investigatori emergono conversazioni in cui si fa riferimento a un raid organizzato in pochi minuti, dopo la fine della partita. I messaggi, insieme ai video delle telecamere del palazzetto, rappresentano al momento il materiale probatorio più significativo.

Un coro che scatena la rivalità

L’origine dello scontro, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, è banale e feroce allo stesso tempo. Durante la gara tra Sebastiani e Pistoia, gli ultras reatini hanno intonato il coro “Mio fratello è scafatese”, un chiaro riferimento ai gemellaggi tra tifoserie. I sostenitori toscani hanno risposto con insulti e cori di scherno. Da lì, l’escalation: offese, minacce e un clima di ostilità che si è protratto anche dopo il fischio finale.

I rapporti incrociati tra curve hanno alimentato un contesto di tensione che travalica lo sport. Gli ultras di Rieti sono legati a quelli di Scafati, mentre i pistoiesi sono gemellati con la tifoseria di Cento, storica rivale proprio dei campani. Una catena di inimicizie che ha finito per esplodere in violenza reale.

I profili degli indagati

Manuel Fortuna, 31 anni, vicecapo della curva Terminillo, è noto per la sua militanza in ambienti di estrema destra. Sui social pubblica simboli e slogan riconducibili a movimenti neofascisti e avrebbe partecipato alla chat in cui si è coordinato l’attacco. Kevin Pellecchia, 20 anni, diplomato e impiegato in un vivaio, è un volto più giovane della tifoseria ma già segnalato per episodi di violenza sportiva.

Il terzo indagato, Alessandro Barberini, 53 anni, è legato all’associazione “La Roccaforte” di Rieti, attiva nella galassia della destra radicale. Anche lui ha un passato di militanza politica e condivide sui social contenuti che inneggiano al fascismo. Secondo le ricostruzioni della polizia, i tre avrebbero partecipato direttamente o indirettamente all’assalto al pullman del Pistoia Basket, agendo a volto coperto per poi fuggire verso le loro auto.

Una città divisa tra dolore e vergogna

Rieti si risveglia sgomenta. Il PalaSojourner, intitolato a Willie Sojourner, simbolo della storia cestistica reatina, resta chiuso su decisione della Federazione fino alla conclusione delle indagini. La comunità sportiva locale, che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento nel basket nazionale, si trova ora a fare i conti con la propria immagine compromessa.

Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha espresso “sgomento per una morte tanto assurda”, definendo gli aggressori “criminali e non tifosi”. Anche la premier Giorgia Meloni ha condannato l’episodio, parlando di “atto di violenza folle e inaccettabile” e chiedendo giustizia per Marianella e la sua famiglia.







Il contesto delle curve e la deriva ideologica

L’episodio non è isolato. Negli ultimi anni la curva Terminillo ha vissuto un ricambio generazionale che ha lasciato spazio a nuovi gruppi, spesso legati a ideologie estremiste. La “vecchia guardia” del basket reatino, quella che negli anni ’70 e ’80 riempiva il palazzetto per passione sportiva, ha ceduto il posto a un tifo politicizzato e militante.

Secondo molti osservatori, la degenerazione di certe tifoserie riflette il disagio sociale e culturale di intere aree urbane, dove la violenza diventa linguaggio identitario. Nel caso di Rieti, la storia sportiva si intreccia con la geografia politica di una città a lungo governata dal centrodestra, dove associazioni e gruppi di destra radicale hanno mantenuto una presenza costante nel tessuto sociale.

L’assassinio di Raffaele Marianella rappresenta un punto di non ritorno per lo sport italiano. Non è soltanto un episodio di cronaca nera, ma il sintomo di un malessere collettivo che trasforma il tifo in militanza di estrema destra e lo sport in campo di battaglia ideologica.

La violenza ultras, spesso alimentata da connivenze politiche e dall’impunità sociale, mina l’essenza stessa della competizione sportiva. La vicenda di Rieti mostra come l’identità di gruppo, se fondata sull’odio, possa travolgere i valori di rispetto e comunità. La sfida, oggi, non è solo punire i colpevoli, ma restituire senso e dignità a uno sport che deve tornare a unire, non dividere.

Oltre Rieti: la violenza sportiva come specchio politico europeo

L’omicidio di Raffaele Marianella si inserisce in un quadro più ampio, dove lo sport europeo diventa spesso cassa di risonanza di tensioni sociali e politiche. In diversi Paesi, dalle curve francesi a quelle dell’Est europeo, il tifo organizzato si è trasformato in una forma di militanza identitaria, in cui il linguaggio della curva si fonde con quello politico. Movimenti di estrema destra e gruppi ultranazionalisti trovano nei palazzetti e negli stadi un terreno fertile per la propaganda e il reclutamento, sfruttando la visibilità del calcio e del basket per radicarsi nel tessuto urbano.

In Italia, dove la memoria storica e la retorica politica restano fortemente polarizzate, la curva è diventata un laboratorio di appartenenze alternative. L’episodio di Rieti mostra come la violenza ultras non sia solo il frutto di rivalità sportive, ma un riflesso delle fratture ideologiche e identitarie che attraversano la società. Nella comunicazione istituzionale, il governo – e in particolare Giorgia Meloni – ha reagito con fermezza, adottando un linguaggio improntato all’ordine, alla moralità pubblica e al richiamo all’autorità dello Stato. È uno stile comunicativo coerente con la sua linea politica: immediato, emotivo, ma centrato sulla necessità di ristabilire controllo e sicurezza.

Tuttavia, la risposta politica e giudiziaria non può limitarsi alla condanna. L’assassinio di Marianella e l’assalto al pullman del Pistoia Basket sollecita un ripensamento collettivo: su come lo sport, nato per unire, stia diventando in Europa un campo di scontro ideologico, specchio di un disagio più profondo che attraversa piazze, stadi e social network.

Lucrezia Agliani