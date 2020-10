Assemblea Generale dei Pride d’Europa: nel 2021 si terrà a Torino

È di pochi giorni fa la vittoria del capoluogo piemontese su Lisbona, che ha stabilito in Italia la sede della prossima Assemblea Generale dei Pride d’Europa.

Giziana Vetrano, coordinatrice del Torino Pride, e l’attivista LGBT+ Alessandro Battaglia – che ha coordinato la candidatura – hanno dichiarato che considerano quella torinese una vittoria per tutti coloro che si battono per una società più giusta ed equa.

Oltre a Battaglia, a sostenere la città piemontese domenica 4 ottobre c’erano Silvia Magino e il direttore generale dell’Unar, Triantafillos Loukarelis, insieme alla sindaca di Torino Chiara Appendino.









Un altro riconoscimento in termini di lotta per i diritti di tutte e tutti di cui andiamo particolarmente orgogliosi. Siamo stati la prima Città in Italia, abbiamo avuto il coraggio di farlo. Quelle firme sono tra i momenti di questa esperienza da Sindaca che porterò nel cuore tutta la vita.