La questione dell’assistenza contro il suicidio LGBTQ+ è tornata con forza nel dibattito politico americano, dopo che oltre cento deputati democratici hanno espresso il loro dissenso nei confronti di un piano di bilancio trapelato che prevede la soppressione di fondi per un servizio di emergenza dedicato ai giovani LGBTQ+. Il servizio, attivo attraverso il numero 988, è stato fondamentale per migliaia di ragazzi in difficoltà, e la prospettiva di perderlo sta generando un’ondata di preoccupazione trasversale. In una lettera indirizzata al Segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr., i parlamentari hanno definito pericolosa la proposta, chiedendone l’immediato ritiro.

Secondo i dati, da quando è stato istituito nel 2022, il servizio ha ricevuto quasi 1,3 milioni di richieste di aiuto via telefono, messaggi o chat. Questi numeri dimostrano quanto sia urgente e reale il bisogno di un supporto psicologico accessibile per chi vive situazioni di disagio legate all’orientamento sessuale o all’identità di genere. Non si tratta di una questione ideologica, ma di una necessità concreta che può letteralmente fare la differenza tra la vita e la morte per molti giovani. Anche alcuni esponenti repubblicani si sono uniti alle proteste, sottolineando come l’eliminazione di questo strumento metta a rischio vite già fragili.







Quando la politica mette a rischio l’assistenza contro il suicidio LGBTQ+

L’eventuale approvazione di questo taglio, che dovrebbe entrare in vigore a ottobre se ratificato dal Congresso, rappresenta per molti un colpo durissimo al sistema di prevenzione del suicidio. La rete di supporto attuale è frutto di un lavoro congiunto durato anni, reso possibile anche da un incremento dei finanziamenti su base bipartisan.

L’obiettivo è sempre stato chiaro: garantire interventi mirati e professionali per le fasce più vulnerabili della popolazione. Tra queste, i giovani LGBTQ+ occupano una posizione particolarmente delicata. Un recente report del Trevor Project ha rivelato che il 39% dei ragazzi LGBTQ+ di età compresa tra i 13 e i 24 anni ha preso in considerazione l’idea del suicidio nell’ultimo anno, con punte che superano il 46% tra persone transgender e non binarie.

I sostenitori del servizio mettono in guardia contro il rischio di ridurre una risposta efficace a un problema drammatico a una semplice voce da tagliare in un bilancio. Se davvero l’intento è quello di rendere più efficiente la macchina amministrativa, è difficile comprendere perché partire proprio da un settore che ha dimostrato efficacia e utilità sociale. Inoltre, si sottolinea spesso come altri gruppi vulnerabili – come i veterani o i sopravvissuti a disastri naturali – beneficino di linee di supporto specifiche senza che ciò venga messo in discussione.

Un fronte bipartisan da difendere con urgenza

Il silenzio di Kennedy sulle preoccupazioni espresse da molti parlamentari, sia Democratici sia Repubblicani, viene interpretato da alcuni come un segnale di distacco o, peggio, di disinteresse verso una tematica tanto delicata. Tuttavia, la speranza espressa da alcuni deputati è che il fronte bipartisan che ha finora sostenuto il numero 988 continui a mantenersi saldo anche di fronte a proposte controverse.

L’assistenza contro il suicidio LGBTQ+ non dovrebbe in alcun modo trasformarsi in un tema di contesa ideologica o in uno strumento di scontro tra fazioni politiche. Si tratta, piuttosto, di una questione di salute pubblica urgente, che merita attenzione, rispetto e risorse adeguate, al di là delle appartenenze partitiche. Le politiche su questo fronte dovrebbero essere guidate da dati concreti, da evidenze scientifiche e, soprattutto, dall’ascolto delle esperienze vissute da chi si trova in situazioni di vulnerabilità estrema.

È fondamentale riconoscere che dietro ogni statistica ci sono volti, storie, giovani che spesso non hanno altra via d’uscita se non quella di rivolgersi a servizi dedicati. Per questo motivo, la priorità deve restare la tutela della vita e del benessere psicologico di queste persone, non il calcolo politico o l’interesse elettorale del momento.

Elena Caccioppoli