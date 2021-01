Assistenza legale: in Italia è gratuita per tutte le vittime di violenza

Assistenza legale: lo stato sovvenzionerà l’assistenza per tutte le vittime di violenza grazie al patrocinio.

Lo ha sancito la Corte Costituzionale italiana l’11 Gennaio 2021. Ciò è volto a contrastare la violenza, in tutte le sue forme: sulle donne, sui minori, domestica, atti persecutori, pedofilia, pornografia minorile, etc.

Un passo avanti verso il miglioramento del nostro stato sociale che, come recita l’Articolo 3 della Costituzione Italiana, ha il compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.”

La difesa e i mezzi per la sua messa in pratica, non sono più assicurati solo ai “non abbienti” (Art. 24 Cost.), ma tutte le vittime potranno accedere all’assistenza legale gratuita, a prescindere dalla propria situazione economica e sociale. Si vuole offrire un sostegno concreto alla persona che ne ha bisogno in un momento delicato. Per questo motivo non ci saranno più requisiti di nessun genere, oltre quello dell’essere stati protagonisti dell’episodio di violenza. Non ci sarà un limite di reddito o l’obbligo di presentare dichiarazioni o certificazioni. Sarà sufficiente solo la richiesta di ammissione al patrocinio per accedervi.

Le categorie maggiormente colpite da violenza e, per questo, bisognose di maggior protezione sono, senza ombra di dubbio, donne e bambini.

Violenza sulle donne oggi









In Italia i dati Istat mostrano che il 31,5% delle donne ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner.

I dati, tuttavia, se confrontati con le statistiche del 2006, sottolineano un lieve miglioramento in materia. É calata la violenza fisica e sessuale nei confronti delle donne, ma restano ancora gli stessi numeri per quanto riguarda gli stupri.

Nel mondo la violenza contro le donne interessa 1 donna su 3

Violenza sui minori oggi

Se in ambito di violenza sulle donne i dati fanno intravedere un barlume di speranza, per quanto riguarda la violenza sui minori è tutto il contrario. Pare che negli ultimi 10 anni, i minori vittime di violenza siano cresciuti del 41%. Una crescita esponenziale si può verificare proprio all’interno delle mura domestiche, dove i bambini sono vittime di abusi. Questo dato è incrementato anche a causa del lockdown. Le chiamate alle helpline sono aumentate esponenzialmente nei mesi tra marzo e maggio scorsi.

L’assistenza legale, infine, è volta ad incoraggiare, chi incorre in episodi di violenza, a denunciare, essendo certi di avere un valido aiuto da parte dello Stato.

Il presidente della corte costituzionale Giancarlo Coraggio, in merito al nuovo provvedimento , ha spiegato: