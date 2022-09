Associazione Antigone, tutelare i diritti degli ultimi. Intervista ad Alessio Scandurra

L’Associazione Antigone è una ONLUS che da più di 30 anni si occupa di tutelare i diritti nel sistema penale e penitenziario, oltre a divulgare la situazione delle carceri e delle condizioni di vita dei detenuti. In questa intervista ad Alessio Scandurra, un membro dell’Associazione, abbiamo cercato di approfondire più temi. Tra i vari possiamo trovare: l’odio ingiustificato che le persone provano verso questa categoria di persone, l’alto numero di suicidi dei detenuti e cosa lì aspetterà in futuro, anche in vista delle elezioni del 25 settembre.

Cerchiamo di fare capire al cittadino comune com’è la vita all’interno delle carceri. Molto spesso non si ha una visione chiara di quello che succede. Si tende ad ingigantire la fetta di criminalità, di maggior spessore che ovviamente esiste, però poi non è tutta così. Ci sono tante realtà. La fetta più grossa di popolazione detenuta è la piccola criminalità. Ci sono tanti stereotipi, tanti piccoli equivoci. Ripeto, sono normali quando si parla di cose che uno non conosce, però possiamo dare una mano a smontarne alcuni.

La mia impressione è che sia cresciuta nel tempo, c’è più attenzione oggi di quanta ce ne fosse in passato, sui giornali, ma non solo. Una volta l’immaginario collettivo era fatto esclusivamente dal carcere americano. Invece ora è fatto anche da storie accadute in questo paese. Quindi questa è una tendenza che secondo me effettivamente c’è. Poi casualmente veniamo da un periodo in cui c’è stata una particolare attenzione al carcere perché, comunque, ci sono state delle notizie enormi che normalmente non ci sono. Parlo delle rivolte del marzo del 2020 e i fatti di Santa Maria Capua Vetere non molto dopo. Quindi c’è stata un’attenzione maggiore, il carcere è stato sulle prime pagine dei giornali con una frequenza che normalmente non succede. Anche perché grazie a Dio quelle cose normalmente non succedono.

Beh, diciamo che immaginario collettivo è forte, i giornali non li legge più nessuno, ci vuole tanto a cambiare. Io cito sempre questa quest’idea collettiva che non si deve fare il bagno dopo mangiato. Oggi ci vogliono 5 click per stabilire se questa cosa è vera o meno. Uno chiede a Google, scarta la prima fonte perché non è affidabile. Poi guarda la seconda, la seconda e la terza dicono la stessa cosa e uno ha una risposta a questa domanda. Eppure la cultura collettiva, cambia molto lentamente. Secondo me è una cosa simile. Cioè da una parte oramai se uno va su YouTube o Google trova interviste, documentari e immagini prese in carcere.

Comunque, al di là di tutto, sono persone affidate alla nostra responsabilità. Perché, comunque, quando sono private della loro libertà e messe in un’istituzione pubblica che qualcuno sta gestendo per nostro conto, per conto di tutti noi. Quindi in qualche misura sono affidati alla nostra responsabilità. A ogni fallimento di questa istituzione è un fallimento collettivo. Insomma è un tema difficile, anche per la politica e per la comunicazione pubblica.

Secondo me resta resta un’idea comunque minoritaria. In un paese che comunque è lo stesso paese grazie al quale poi gran parte delle attività che ci sono in carcere ci sono perché qualcuno le porta da fuori, perché c’è il volontariato perché c’è l’impegno degli enti locali, quindi diciamo che chiaramente il paese non è fatto solo in quel modo lì.

Guardi il signore in questione di mail ne ha mandate anche altre, secondo me è un po’ squilibrato. Però qualche anno fa io ricordo un parlamentare europeo italiano della Lega Nord che fece esattamente questa stessa dichiarazione. Quindi diciamo che è un sentire che c’è quello di scaricare la propria rabbia e le proprie frustrazioni su un bersaglio facile, sugli altri. E poche persone sono più “altri” delle persone detenute, persone che hanno questa storia particolare. Che hanno commesso un reato, che vivono in questo mondo lontano da noi, separato da noi e quindi è facile disumanizzare rispetto a ad altri. Questo fatto che hanno commesso reato e quindi in qualche modo sono responsabili della propria della propria disgrazia.

Non è facile dire il perché, probabilmente questo è un momento particolare per la salute e per l’equilibrio mentale di tutti noi. Non a caso alla fine il governo tira fuori il bonus psicologo oggi e non 5 anni fa, non in tempi in cui magari il Welfare era anche più forte. Abbiamo vissuto una stagione difficile, la pandemia è tutto quello che ne è conseguito. Alcuni di noi si sentono un po’ peggio di prima altri si sentono uguali a prima. Però forse quando prendi un campione così particolare, come la popolazione detenuta, che appunto già di norma ha livelli di fragilità, di isolamento dal resto della della società, di solitudine, di povertà, di di salute fisica, di salute mentale fuori dalla media. Allora hai un campione estremo, dove gli effetti degli ultimi mesi hanno avuto un impatto maggiore rispetto alla popolazione normale.

Allora diciamo che questo è un dato per certi aspetti normale, nel senso che i suicidi e gli autoferimenti in carcere sono enormemente di più che fuori. Anche ieri e l’altro ieri, insomma, non era solo una novità di agosto. Quindi c’è un dato strutturale molto preoccupante e molto grave che va avanti da anni, l’allarme è finito da un pezzo.

Quello che noi chiediamo è quantomeno facilitare la comunicazione dei detenuti con i propri familiari, con i propri cari, con i contatti all’esterno.

In un momento difficile della tua vita in cui tutto va storto, perché privare la persona di poter parlare con le persone a cui vuoi bene o che ti vogliono bene. Questo può fare una grande differenza. Dopodiché può anche non farla, tante persone sono sole. Alcuni detenuti vengono da storie tragiche di disgregazione familiare, per cui non ce l’hanno queste persone da chiamare. Chiaramente non è che è la soluzione, però può aiutare.

Per quanto riguarda il lungo periodo ci sono soluzioni che hanno bisogno di lavoro, perché hanno bisogno di lavoro in carcere, ma hanno bisogno anche di lavoro fuori dal carcere. Il problema principale è che sul sistema penitenziario si scaricano, e si sono sempre scaricati, problemi che non sono problemi del carcere, ma sono problemi della società. Tutte le tossicodipendenze e il disagio psichico che nessuno Intercetta sul territorio, percorsi migratori assurdi in cui appunto le persone non trovano nessuna opportunità, nessuno spazio, nessuna speranza e vengono fagocitate dalle delle organizzazioni criminali. Questi sono tutti i problemi che devi risolvere fuori, se vuoi che non ti arrivino in carcere. È sciocco aspettare che ti arrivino in carcere e pensare che li risolvi là dentro, in questo laboratorio assurdo in cui le persone stanno dentro pur non volendoci stare, dove concentri tutte le difficoltà del mondo, tutte nello stesso posto e sperare che poi gli succeda qualche magia per cui i problemi si risolvono. È un ragionamento disonesto. Chiaro che la pena deve tendere alla rieducazione, lo dice la Costituzione, lo dice la legge, mi sembra giusto. Però sperare che la soluzione dei problemi che stanno fuori sia la rieducazione che si fa dentro, questo mi sembra impossibile.