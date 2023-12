Il Tribunale di Roma ha assolto Gianluca Ciardelli, l’imputato colpevole dell’omicidio della moglie è stato dichiarato incapace di intendere e di volere.

Dopo l’omicidio della moglie, Lorella Tomei, avvenuto il 25 maggio del 2021, il tribunale di Roma ha assolto Gianluca Ciardelli. Al tempo dei fatti, la coppia si era trasferita da un anno in un nuovo appartamento. Subito dopo aver commesso il crimine l’uomo aveva chiamato il figlio dicendo che la donna si era sentita male. I militari trovando chiusa la porta dell’appartamento avevano chiesto l’aiuto dei vigili del fuoco per poter entrare. I carabinieri sopraggiunti sulla scena del crimine avevano trovato l’imputato apparentemente tranquillo e impegnato nella lettura di un libro.

L’uomo ha 63 anni, ed è un giornalista e autore Rai, che da tempo aveva manifestato strani comportamenti. Nel 2019, due anni prima rispetto all’omicidio in questione, aveva oltrepassato le transenne in piazza San Pietro a Roma. Per questo, era stato fermato dalla polizia opponendo resistenza nei confronti delle forze dell’ordine che cercavano di bloccarlo.

Oggi i giudici della Prima Corte d’Assise hanno deciso che dovrà scontare la sua pena di 15 anni presso una Rems. I medici legali, dopo aver effettuato una perizia psichiatrica hanno stabilito che il soggetto era totalmente incapace di intendere e di volere durante l’aggressione e l’omicidio della moglie. La sentenza ha confermato la perizia eseguita a novembre, stabilendo che Ciardelli sarà curato e ospitato all’interno di una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza.

In particolare, la perizia ha stabilito che il soggetto risulta essere affetto da una grave forma di disturbo bipolare maniacale. Pur essendoci, effettivamente stato un tentativo di occultamento delle armi del delitto, i medici li hanno definiti come “grotteschi e maldestri”. Gli specialisti hanno stabilito, inoltre, che durante la commissione del crimine l’uomo non si trovava sotto alcun farmaco utile alla cura del suo stato di salute mentale.

Da tempo Ciardelli mentiva anche allo psichiatra riguardo il reale andamento della sua cura. Dichiarava di assumere i farmaci a lui prescritti, cosa che non faceva realmente lasciando, così, peggiorare la sua salute mentale. Naturalmente l’uomo non può restare libero in quanto costituisce tutt’ora una grande pericolosità sociale. All’interno della Rems riceverà la sorveglianza e le cure adeguate.

Nonostante l’infermità dell’uomo, si tratta dell’ennesimo femminicidio in un momento storico in cui fatti come questo sono all’ordine del giorno. Parlare di violenza di genere e di salute mentale diviene sempre più importante. Si tratta di argomenti centrali all’interno della nostra società ai quali non si dà la giusta importanza. È necessario dare maggiore assistenza a coloro che soffrono di problemi mentali così come a tutte le donne vittime di violenza.

Margherita De Cataldo