Assumevano falsi braccianti per truffare l’Inps. 41 indagati a Taranto

Nuova truffa ai danni dello stato a Taranto. Venivano assunti falsi braccianti per incassare contributi Inps ed ottenere permessi di soggiorno. La procura ha inserito negli indagati 41 persone, tra cui 5 per i reati di associazione a delinquere e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

I falsi braccianti di Taranto

Un’inchiesta della procura di Taranto ha messo in luce un sistema che da tempo rubava soldi allo stato. Al centro delle indagini la società “Agricoltura e progresso sas“, formalmente rappresentata dal 49enne originario del Mali Idris Diarra, ma di fatto gestita dal 77enne di Lizzano Gaetano Benedetto. Secondo la procura Benedetto avrebbe assunto falsi braccianti allo scopo di prendere dagli stessi somme di denaro, contributi Inps e permessi di soggiorno, il tutto corredato da finti rapporti di lavoro e assunzioni ovviamente fasulle. Benedetto, ritenuto dagli inquirenti l’effettivo capo dell’organizzazione, si occupava di sottoscrivere, con la collaborazione del braccio destro Diarra, le pratiche relative ai rapporti di lavoro, teneva i contatti con i falsi lavoratori e assicurava a questi ultimi la compilazione e la consegna diretta della documentazione necessaria per ottenere i contributi Inps: un sistema che tra il 2018 e il 2019 avrebbe causato alle casse dell’istituto un danno di circa 90mila euro. Tutto questo nonostante l’azienda risultasse, almeno in parte, “non operativa” nel campo agricolo. Una truffa evidentemente ben collaudata e redditizia, che Benedetto e Diarra sono riusciti a portare avanti per anni.

Nel registro degli indagati sono finiti ben 41 individui, sia italiani che stranieri e nei confronti di 5 di questi vengono mosse accuse più gravi: associazione a delinquere a scopo di truffa, falso e favoreggiamento aggravato di clandestini nel territorio nazionale. In particolare, gli investigatori, hanno individuato quattro indagati che reclutavano i cittadini stranieri interessati a farsi assumere fittiziamente e ottenere la documentazione lavorativa per i permessi e in cambio riscuotevano denaro. Nelle scorse settimane il pubblico ministero Maria Grazia Anastasia ha notificato alle persone coinvolte l’avviso di conclusione delle indagini preliminari: gli indagati e i loro avvocati hanno a disposizione 20 giorni di tempo dal momento della notifica per chiedere di essere interrogati o presentare memorie fornendo la propria versione dei fatti. Poi toccherà alla procura decidere se archiviare le accuse nei loro confronti oppure chiedere il rinvio a giudizio.

Il fenomeno delle truffe all’Inps

Non è il primo caso di truffa ai danni dell’Inps che si verifica quest’anno. Già ad inizio anno un fatto simile era salito agli onori della cronaca, con una cooperativa di Copertino, in provincia di Lecce, che aveva usato lo stesso schema dell’azienda agricola di Taranto: venivano assunti falsi braccianti i quali, ricevendo circa 20 euro per ogni giornata di lavoro dichiarata, avrebbero beneficiato di una vasta serie di indennità ed ammortizzatori sociali che poi consegnavano ai gestori di questa finta cooperativa. Il danno arrecato all’Inps fino al 2020 era di circa 1 milione di euro. I titolari della società, creata ad hoc per ingannare l’istituto di previdenza sociale, erano stati indagati e poi arrestati con le accuse di truffa e falso in bilancio, oltre che di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Probabilmente servono controlli più frequenti e meticolosi su chi richiede i contributi e le indennità, per evitare che altre truffe nascano e soprattutto riescano ad essere eseguite con tale facilità. Già da tempo Gaetano Benedetto rubava soldi allo stato, e solo ora, dopo più di 5 anni, è stato indagato; ma ci sono tante altre realtà che continuano a svolgere più o meno le stesse pratiche che ancora non sono state individuate.

I titolari di queste “aziende” hanno però gioco facile, soprattutto perché possono fare affidamento su persone che hanno bisogno di soldi e di documenti, come i permessi di soggiorno, che pur di guadagnare qualche soldo sono disposte a prestarsi a queste messinscene. Sarebbe fondamentale come già detto avere più controlli riguardo a queste società, in modo da poter smantellare subito questo tipo di operazioni e salvaguardare i migranti usati per ottenere i soldi. Anche perché sono quelli che hanno di più da perdere. La vita per i “clandestini” in Italia non è facile lo sappiamo, l’opinione pubblica non gli è sempre favorevole e i diversi governi, quello attuale in primis, fanno di tutto per rendere la vita ancora più difficile; sono clandestini certamente, ma non per questo meno umani.

Marco Andreoli