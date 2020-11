Assunzioni under 35 anni e sgravi: cosa prevede la legge di Bilancio 2021

La manovra economica 2021 includerà misure e incentivi mirati per stimolare la crescita. Fra cui la decontribuzione per le assunzioni under 35

Secondo i dati Istat, il tasso di disoccupazione in Italia ha avuto un’impennata a partire da aprile 2020. Solo a settembre il tasso di occupati ha raggiunto un numero leggermente più stabile, scendendo al 9,6%: quello che è allarmante è il dato inerente ai giovani. Sempre nel mese di settembre la disoccupazione giovanile è scesa al 29, 7%, ma il dato rimane comunque alto: da febbraio ad oggi in Italia abbiamo perso oltre 300’000 posti di lavoro. Sono gli effetti della recessione globale da Covid-19: è su questi effetti che si propone di agire la manovra economica 2021. Tra gli obiettivi troviamo le assunzioni under 35, con sgravi fiscali previsti per i datori di lavoro. Secondo un recente studio gli under 35 anni costituiscono la fascia più precaria e la più esposta alle recenti chiusure governative.

Bonus assunzioni under 35

Se qualcuno pensava che il Covid rappresentasse l’opportunità di vedere ricchi e poveri “tutti sulla stessa barca”, si sbagliava. Quello che sta emergendo in questi mesi è l’esatto contrario: la disuguaglianza sta aumentando nel mondo e l’Italia non fa eccezione. La Legge di bilancio 2021 include, a tal proposito, degli incentivi per spingere i datori di lavoro ad assumere personale under 35 anni: previsti sgravi contributivi per 3 anni. Per quei tre anni (cioè fino al 2023) lo Stato italiano si impegnerà al pagamento del 100% dei contributi, generalmente a carico del datore di lavoro. Su Facebook la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo ha sostenuto la centralità della misura, destinata a migliorare l’inclusione lavorativa dei giovani italiani. Si tratta di un perfezionamento, quindi, del decreto Agosto che prevedeva sgravi al 100% per sei mesi.

“Con la legge di bilancio 2021 garantiamo un forte impulso alla ripresa economica del nostro Paese già avviata nei mesi scorsi…” (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali)

Assunzioni under 35: requisiti

Il bonus per i giovani lavoratori già esisteva: la soglia era – tuttavia – fissata al 50% per i datori di lavoro. La nuova misura riguarderà, inoltre, anche le aziende fino a nove dipendenti che decideranno di assumere apprendisti: requisito primario è quindi il limite d’età, che tuttavia non è l’unico. Infatti, il lavoratore neoassunto non deve essere stato precedentemente occupato a tempo indeterminato. Infine, il giovane assunto non deve aver beneficiato di ulteriori incentivi per l’assunzione: se si verifica anche solo una di queste condizioni, non è possibile accedere al bonus occupazione. Le aziende, da parte loro, dovranno dimostrare di non aver compiuto licenziamenti collettivi o individuali (“per giustificato motivo oggettivo”). Quest’ultimo requisito considera i sei mesi precedenti la richiesta di accesso al bonus.

Bonus assunzioni al Sud

È uno degli altri, numerosi, obiettivi del Documento Programmatico di Bilancio 2021: incentivare nuove assunzioni e proteggere i posti ancora a rischio. Solo per il Sud, in particolare, è previsto uno sgravio del 30% per le aziende: possono accedere tutti i datori di lavoro, fatta eccezione per quelli operanti nel settore agricolo e domestico. Fondamentale la collocazione geografica della sede lavorativa. Coloro che vorranno accedere al bonus Sud dovranno avere sede in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Per sostenere il tessuto produttivo del Mezzogiorno sono già stati stanziati quasi 13,5 miliardi di euro.

Francesco Nicolini