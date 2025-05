Durante l’ultima Assemblea mondiale della sanità tenutasi a Ginevra, l’Italia ha scelto di non esprimere voto favorevole sull’Accordo Pandemico dell’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Su 135 paesi votanti, 124 hanno approvato il testo, mentre 11 – tra cui l’Italia – si sono astenuti. L’accordo di portata globale, nato da tre anni di negoziati seguiti alla pandemia da Covid-19, intende rafforzare la preparazione collettiva e la risposta a possibili crisi sanitarie future.

Il nodo della sovranità nazionale

La decisione che ha portato all’astensione dell’Italia, rappresentata dal ministro della Salute Orazio Schillaci, è stata motivata dalla volontà di salvaguardare la sovranità nazionale in ambito sanitario. Secondo la dichiarazione ufficiale, l’astensione dell’Italia rappresenta un atto volto a riaffermare il principio che la gestione delle emergenze sanitarie debba restare di competenza degli stati sovrani, senza interferenze sovranazionali.







Cosa prevede l’Accordo Pandemico dell’OMS

Il documento dell’Accordo Pandemico dell’OMS – composto da 35 articoli – stabilisce un quadro giuridico vincolante per facilitare la cooperazione internazionale in caso di nuove pandemie. Tra gli obiettivi principali ci sono l’equa distribuzione di vaccini, farmaci e strumenti diagnostici, oltre al potenziamento della sorveglianza e dello scambio di dati tra i paesi. Il testo precisa inoltre che nessun potere coercitivo sarà concesso all’OMS nei confronti degli Stati firmatari.

La scelta dell’astensione dell’Italia non è stata accolta positivamente da tutte le forze politiche italiane. Partiti d’opposizione, come il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, hanno accusato il governo Meloni di isolare il paese e di cedere alla retorica antiscientifica. Secondo Chiara Braga, capogruppo del PD alla Camera, il gesto sarebbe un segnale pericoloso che ignora le lezioni del passato, soprattutto per un paese come l’Italia duramente colpito dal Covid-19.

Una posizione che divide il mondo politico

Mentre da una parte il governo rivendica la propria linea sull’Accordo Pandemico dell’OMS come espressione di autonomia nazionale, dall’altra si levano voci critiche che denunciano il rischio di compromettere il coordinamento internazionale. La senatrice Raffaella Paita di Italia Viva ha parlato di una «decisione insensata», sottolineando come l’Italia si trovi ora in compagnia di paesi come Russia e Iran, spesso distanti dalle posizioni europee su salute e diritti umani.

Nel comunicato rilasciato dal Ministero della Salute, si fa riferimento a “questioni in sospeso” che avrebbero motivato la mancata approvazione del testo. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli specifici. La generica preoccupazione riguarda l’applicazione del principio di proporzionalità e il rispetto delle libertà individuali, compresa la protezione dei dati personali.

L’OMS e il rafforzamento dei propri strumenti

La ratifica dell’ Accordo Pandemico dell’OMS da parte di almeno 60 paesi ne sancirà l’entrata in vigore. Secondo il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, si tratta di una pietra miliare nella lotta globale contro le pandemie. Per l’OMS, l’adozione del testo rappresenta anche un momento di rilancio istituzionale, dopo anni di critiche e difficoltà, soprattutto durante la gestione dell’emergenza Covid.

Durante la stessa assemblea, i leader mondiali hanno approvato un aumento del 20% delle quote associative, portando il bilancio dell’OMS a 4,2 miliardi di dollari per il biennio 2026-2027. Inoltre, sono stati annunciati impegni per ulteriori 170 milioni di dollari da parte di Stati e fondazioni filantropiche, a sostegno del Quattordicesimo Programma Generale di Lavoro, volto a salvare 40 milioni di vite nei prossimi quattro anni.

La diplomazia dell’OMS e le rassicurazioni

Consapevole della necessità di mediare tra le diverse sensibilità nazionali, l’OMS ha precisato che l’accordo non conferisce poteri vincolanti all’Organizzazione né al suo direttore generale, escludendo qualsiasi imposizione su lockdown, vaccinazioni obbligatorie o restrizioni ai viaggi. Tuttavia, l’Italia ha continuato a insistere sulla necessità di maggiore chiarezza e tutela dei principi di libertà.

A fronte delle forti polemiche interne sull’astensione dell’Italia, diversi esponenti della minoranza hanno chiesto al governo di riferire in Parlamento sulle motivazioni reali della sua scelta. Con la ratifica ancora in sospeso e nuovi negoziati in vista, il dibattito nazionale resta aperto. Quel che è certo è che la gestione delle future pandemie rappresenterà una nuova sfida anche politica per l’Italia, divisa tra cooperazione internazionale e rivendicazione di sovranità.

Lucrezia Agliani