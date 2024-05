AstraZeneca ritira a livello globale il suo vaccino anti-Covid Vaxzevria. La motivazione principale è la comparsa di rari casi di trombosi venosa sinusale (CVST) dopo la somministrazione, seppur non definitivamente accertata come effetto collaterale diretto. Inoltre, il vaccino ha registrato un calo significativo nella richiesta a causa di una crescente preoccupazione per i suoi effetti collaterali. Il ritiro avrà un impatto sulla campagna vaccinale globale, richiedendo una ridistribuzione delle dosi disponibili e un potenziamento dell’utilizzo di altri vaccini. Nonostante la sospensione, la lotta al Covid-19 continua con altri vaccini efficaci e sicuri. La comunità scientifica rimane impegnata a contrastare la pandemia e a proteggere la salute pubblica. La decisione di AstraZeneca dimostra l’impegno per la sicurezza dei pazienti e la trasparenza. La scienza e la cautela continueranno a guidare le scelte per sconfiggere la pandemia.