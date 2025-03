Dopo nove mesi trascorsi lontani dalla Terra, a causa di problemi imprevisti con il loro volo di ritorno, Butch Wilmore e Suni Williams sono pronti a tornare a casa grazie all’intervento di SpaceX. Venerdì sera, il razzo Falcon 9 ha inviato un nuovo equipaggio, che prenderà il posto dei due astronauti della NASA bloccati in orbita dal mese di giugno dell’anno scorso.

La missione di SpaceX, partita dal Kennedy Space Center in Florida, ha lanciato il razzo con a bordo quattro astronauti. Questi si uniranno ai membri già presenti sulla ISS, con l’obiettivo di sostituire Wilmore e Williams, che hanno continuato a svolgere il loro lavoro sulla stazione spaziale nonostante le difficoltà incontrate durante la missione. La NASA ha programmato un periodo di sovrapposizione tra i due equipaggi per consentire agli astronauti che stanno tornando di condividere le informazioni e di facilitare la transizione.







Astronauti della NASA bloccati più del previsto per problemi tecnici

Wilmore e Williams sono stati inizialmente inviati sulla ISS per testare la capsula Starliner di Boeing, con l’intento di restare nello spazio solo per una settimana. Tuttavia, a causa di una serie di problemi tecnici, tra cui perdite di elio e guasti ai razzi, la loro permanenza si è estesa ben oltre le aspettative.

La NASA e Boeing hanno dovuto intraprendere un’indagine approfondita per capire come procedere in sicurezza. Alla fine, la decisione di richiamare la capsula Starliner è stata presa, e i due astronauti sono stati trasferiti su un volo SpaceX, il cui ritorno era inizialmente previsto per febbraio.

Tuttavia, un ulteriore ritardo è stato causato da problemi con la nuova capsula, che ha richiesto riparazioni significative alle batterie. Per accelerare i tempi, SpaceX ha deciso di utilizzare una capsula già impiegata in missioni precedenti, permettendo così il ritorno di Wilmore e Williams a metà marzo, anziché più tardi.

Questi ritardi, purtroppo, non sono stati privi di conseguenze, e la lunga missione dei due astronauti ha suscitato anche un ampio interesse mediatico, diventando un tema di discussione politica. Infatti, personaggi come Donald Trump ed Elon Musk si sono espressi pubblicamente, accusando l’amministrazione precedente di aver ostacolato il ritorno dei due astronauti.

L’impatto della missione di Wilmore e Williams

La missione di Wilmore e Williams ha avuto un impatto significativo anche sulle loro famiglie. I due astronauti hanno dichiarato di aver affrontato con coraggio e determinazione il lungo soggiorno sulla ISS, consapevoli delle difficoltà che stavano attraversando i loro cari. Wilmore ha parlato della sua speranza di tornare presto alla vita quotidiana, con il desiderio di tornare a fare attività religiose di persona, mentre Williams non vede l’ora di rivedere i suoi due Labrador e di tornare a camminare con loro.

Nel frattempo, la stazione spaziale non ha mai smesso di funzionare grazie agli sforzi dei due astronauti, che hanno continuato a svolgere esperimenti scientifici, effettuato riparazioni e persino curato le piante a bordo. Inoltre, Williams ha stabilito un record, diventando l’astronauta donna con il maggior tempo trascorso a fare passeggiate spaziali nella storia della NASA, con ben nove missioni extraveicolari.

La missione di SpaceX non solo segna la fine di un lungo periodo di attesa, ma rappresenta anche un nuovo capitolo nelle operazioni di trasporto verso la stazione spaziale. Con la partenza di questa nuova squadra, composta da astronauti di diverse nazionalità, tra cui due piloti militari statunitensi, un pilota giapponese e un ex pilota russo, la ISS continuerà a essere un punto di riferimento per la ricerca scientifica e la cooperazione internazionale.

L’arrivo di questo nuovo equipaggio e il ritorno di Wilmore e Williams segneranno una nuova fase della missione spaziale, con un rinnovato entusiasmo per le possibilità offerte dall’esplorazione spaziale. La NASA ha sempre considerato la missione sulla ISS come un’opportunità per pianificare e affrontare imprevisti, come ha sottolineato Wilmore, dimostrando come la resilienza e la preparazione siano essenziali per affrontare le sfide del volo spaziale.

Elena Caccioppoli